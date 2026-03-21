Presión arterial alta: factores que aumentan el riesgo y cómo reducirla

La presión arterial alta puede dañar el corazón, el cerebro, los riñones y los ojos incluso sin síntomas visibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión arterial alta es una de las enfermedades crónicas más frecuentes y peligrosas a nivel mundial. Esta afección, que suele desarrollarse sin síntomas, puede generar complicaciones que ponen en riesgo órganos como el corazón, el cerebro, los riñones y los ojos, muchas veces sin que la persona lo advierta.

La hipertensión, como también se denomina a la presión arterial alta, ocasiona daños silenciosos a órganos vitales incluso si la persona permanece asintomática. Según Harvard Health Publishing, esto la convierte en un factor de riesgo relevante para complicaciones graves como el accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal.

La hipertensión puede pasar desapercibida, pero afecta a una de cada tres personas adultas en el mundo y puede provocar desde infartos hasta pérdida irreversible de la visión.

Por qué la presión arterial alta es una amenaza silenciosa

La presión arterial alta se diagnostica cuando los valores permanecen elevados en forma continua, por encima de los rangos recomendados. Gran parte de quienes la padecen no presentan síntomas, lo que dificulta su detección oportuna.

De acuerdo con el portal de divulgación médica de la Universidad de Harvard, uno de cada tres adultos convive con hipertensión sin saberlo. Por eso, los controles médicos periódicos son fundamentales para prevenir complicaciones.

La hipertensión representa uno de los factores de riesgo más relevantes para accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y daño renal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico de presión arterial alta se basa en mediciones repetidas y sostenidas por encima de los valores considerados normales. La mayoría de las personas con hipertensión desconoce su condición, lo que incrementa el riesgo de sufrir daños irreversibles en órganos vitales.

El impacto de la hipertensión en el cerebro es uno de los más graves. Según Harvard Health Publishing, la presión arterial alta es la causa principal de accidente cerebrovascular, un evento responsable de numerosas muertes cada año. Se estima que hasta dos tercios de quienes sufren un primer accidente cerebrovascular presentan cifras superiores a 160/95 mm Hg, lo que multiplica por cuatro el riesgo en comparación con quienes mantienen una presión normal.

La hipertensión puede desencadenar dos tipos de accidente cerebrovascular: el isquémico, causado por la obstrucción de una arteria cerebral, y el hemorrágico, que ocurre cuando se rompe un vaso sanguíneo en el cerebro o en sus proximidades. El riesgo es especialmente elevado en personas adultas mayores y en personas afrodescendientes, quienes tienden a experimentar complicaciones a edades más tempranas.

Daños cardíacos vinculados a la presión arterial alta

La presión arterial elevada multiplica por cuatro el riesgo de accidente cerebrovascular y puede causar tanto infartos cerebrales isquémicos como hemorrágicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corazón es particularmente vulnerable al daño que provoca la presión arterial alta. Esta condición favorece la aparición de enfermedad de las arterias coronarias, que obstruye el flujo sanguíneo al músculo cardíaco, con mayor riesgo cuando coexiste con colesterol alto. Cuando una arteria coronaria se bloquea, ya sea por un coágulo o por depósitos de grasa, se produce un infarto.

Además, la presión alta obliga al ventrículo izquierdo del corazón a trabajar más, lo que produce su agrandamiento. Aunque al principio este aumento de tamaño es una respuesta de adaptación, termina siendo perjudicial porque el músculo cardíaco demanda más oxígeno del que puede recibir. Esta sobrecarga puede provocar dolor torácico y aumentar la probabilidad de infarto.

La combinación del crecimiento del ventrículo y el daño arterial puede llevar a insuficiencia cardíaca, es decir, a la incapacidad del corazón para bombear sangre de manera eficiente. Según Harvard Health Publishing, quienes padecen presión arterial elevada tienen el doble de probabilidad de desarrollar esta complicación respecto de personas con valores normales.

La fibrilación auricular, una arritmia frecuente después de los 65 años, se presenta con mayor frecuencia en personas con hipertensión crónica y mal controlada. Este trastorno multiplica por cinco el riesgo de accidente cerebrovascular, ya que los latidos irregulares facilitan la formación de coágulos que pueden desplazarse hacia el cerebro.

El crecimiento del ventrículo izquierdo y la arteriosclerosis coronaria causadas por hipertensión aumentan el riesgo de insuficiencia cardíaca e infarto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipertensión sostenida afecta los riñones, dificultando su función de filtrado y provocando retención de agua y sodio. Según Harvard Health Publishing, es la segunda causa de insuficiencia renal tras la diabetes y está relacionada con uno de cada cuatro casos nuevos. El daño renal grave lleva a la acumulación de toxinas y agrava otras enfermedades crónicas.

Cómo impacta la presión arterial alta en la visión

La presión arterial alta también daña los vasos sanguíneos del ojo, especialmente los que irrigan la retina. La presión elevada puede hacer que estas arterias se estrechen o se rompan, originando hemorragias, acumulaciones de líquido o cicatrices en la retina. Estas lesiones pueden causar desde visión borrosa hasta inflamación del nervio óptico e incluso, según Harvard Health Publishing, la pérdida permanente de la visión.

La presión arterial alta puede provocar desde visión borrosa hasta ceguera permanente al dañar los vasos sanguíneos de la retina y el nervio óptico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ceguera es una de las complicaciones más graves si la presión arterial alta no recibe tratamiento. Detectar la presión arterial alta a tiempo y modificar los hábitos cotidianos permite reducir considerablemente estos riesgos y proteger la función de órganos vitales.