Accidente cerebrovascular e infarto: cómo identificarlos y cuáles son los factores de riesgo que comparten

Identificar señales específicas facilita la respuesta rápida y eleva las probabilidades de superar una emergencia cardiovascular. Los accidentes cerebrovasculares (ictus) y los infartos de miocardio constituyen emergencias médicas graves que presentan síntomas diferenciados y exigen atención inmediata. Reconocer sus características puede ser determinante para la recuperación e incluso para la vida, según informó la Cleveland Clinic.

Ambas condiciones implican una interrupción repentina del flujo sanguíneo, pero afectan órganos distintos y generan daños diferentes. El cardiólogo John Mansour, de Cleveland Clinic, explica que un infarto de miocardio daña el músculo cardíaco, mientras que un accidente cerebrovascular afecta el tejido cerebral.

Diferencias fisiológicas y síntomas

Comprender las diferencias fundamentales es esencial. Un ictus ocurre cuando una arteria cerebral se bloquea o se rompe, interrumpiendo el suministro de oxígeno al cerebro y ocasionando daño neuronal inmediato.

Por su parte, el ataque cardíaco se produce cuando la obstrucción de una arteria coronaria impide que una parte del corazón reciba sangre, lo que puede provocar la muerte del tejido si no se recibe tratamiento de manera oportuna.

Los signos del accidente cerebrovascular incluyen pérdida repentina de equilibrio, alteraciones visuales, debilidad en extremidades y dificultades para hablar

Los síntomas pueden coincidir en algunos aspectos, pero suelen distinguirse claramente. El infarto de miocardio suele causar dolor en el pecho o molestias que se pueden extender hacia la mandíbula, el cuello, el hombro, el brazo o la espalda, episodios acompañados de falta de aire, fatiga intensa, náuseas, vómitos, sudoración excesiva, mareo y un estado de ansiedad severa.

Por otro lado, el accidente cerebrovascular presenta señales como pérdida brusca del equilibrio, alteraciones visuales repentinas, caída de un lado del rostro, debilidad o entumecimiento en brazos o piernas y problemas para hablar o comprender el lenguaje. Ante cualquiera de estos síntomas, es urgente buscar atención médica, destacó la Cleveland Clinic.

Algunos signos pueden aparecer en ambos cuadros, como la confusión, el mareo, la debilidad en las extremidades, las náuseas y los vómitos. Esta superposición puede dificultar el diagnóstico inicial, pero identificar los rasgos diferenciadores agiliza la respuesta y el inicio del tratamiento.

El infarto de miocardio genera dolor en el pecho y puede irradiar hacia mandíbula, cuello, hombro, brazo o espalda, junto a síntomas como fatiga o sudoración

Causas y factores de riesgo

En cuanto a las causas, la Cleveland Clinic detalla que tanto el infarto de miocardio como el ictus suelen estar relacionados con obstrucciones provocadas por placas en las arterias.

“Ambos pueden estar causados por placas o bloqueos en los vasos sanguíneos”, precisó Mansour. Si la arteria obstruida suministra sangre al corazón, se produce un infarto; si irriga el cerebro, ocurre un accidente cerebrovascular.

Los factores de riesgo son prácticamente los mismos en ambos casos, incluidos la hipertensión arterial, el colesterol elevado, la diabetes, el sobrepeso, los antecedentes familiares y la edad. Asimismo, hábitos perjudiciales como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, una alimentación poco saludable y el sedentarismo aumentan la probabilidad de padecer estas emergencias.

La Cleveland Clinic destaca que placas o bloqueos en las arterias son causas comunes tanto del infarto de miocardio como del accidente cerebrovascular

No todos los factores de riesgo pueden modificarse. La genética, la edad y el sexo también incrementan la vulnerabilidad, mientras que adoptar hábitos saludables permite reducir el riesgo conjunto de enfermedades cardiovasculares y cerebrales.

Recuperación y prevención

Las posibilidades de recuperación varían de manera individual. No existe un plazo fijo para recuperarse de un ictus o un infarto de miocardio, pues todo depende de la rapidez con la que se recibe atención y de la gravedad del episodio.

“Tanto el accidente cerebrovascular como el infarto de miocardio pueden tener una recuperación rápida si el tratamiento se inicia pronto y el caso es menos grave”, informó Mansour. No obstante, en situaciones de mayor gravedad, las secuelas pueden persistir durante meses o convertirse en permanentes.

La rapidez en la atención es determinante para limitar los daños y facilitar el retorno a la vida cotidiana. Por eso, los especialistas de Cleveland Clinic enfatizan la importancia de reconocer síntomas y acudir al médico sin demora.

Haber sufrido un infarto de miocardio o un ictus incrementa el riesgo de padecer el otro, lo que exige cuidados preventivos y chequeos médicos regulares

Existe una relación entre ambas patologías: aunque no es frecuente, un infarto de miocardio puede derivar en un accidente cerebrovascular si aparecen arritmias o debilidad severa en el corazón y se forman coágulos que viajan al cerebro. El estrés extremo que provoca un ictus también puede desencadenar un episodio cardíaco.

Más allá de estos casos puntuales, el mayor riesgo es cruzado: “Una vez que se ha producido uno de estos episodios, el riesgo de sufrir el otro se incrementa”, indicó Mansour. Haber experimentado un ictus o un infarto predispone a padecer el otro en el futuro.

Para mitigar el riesgo general, la Cleveland Clinic recomienda someterse a chequeos médicos periódicos, evitar el tabaco y el alcohol, mantener una dieta equilibrada y realizar actividad física de forma regular. Controlar el peso, la presión arterial, el colesterol y la glucosa son medidas clave para proteger la salud tanto del cerebro como del corazón.

La actuación inmediata ante síntomas como dolor torácico, alteraciones neurológicas o cualquier señal compatible con estas afecciones permite reducir secuelas y aumenta las probabilidades de recuperación. Acudir rápidamente a los servicios médicos es fundamental.