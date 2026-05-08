Artrosis en las manos: ejercicios diarios que ayudan a reducir el dolor y mejorar la movilidad, según expertos

La artrosis de manos es una enfermedad degenerativa que deteriora el cartílago y limita actividades cotidianas básicas en personas mayores de 50 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La artrosis de manos es una enfermedad degenerativa y crónica que deteriora el cartílago articular y limita actividades cotidianas como sujetar objetos sencillos. Esta patología, que su frecuencia va en aumento, exige identificar ejercicios específicos para aliviar el dolor y preservar la movilidad.

Según la Sociedad Española de Reumatología, la artrosis de manos afecta principalmente a personas mayores de 50 años y puede comprometer la autonomía en tareas habituales.

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Para reducir el dolor y mejorar la funcionalidad en casos de artrosis en las manos, se recomiendan cinco ejercicios clave: arrugar un papel bajo la palma, movilizar los dedos con flexión y extensión suaves, realizar la pinza entre pulgar e índice, mover la muñeca hacia ambos lados y practicar estabilidad apoyando la mano sobre una superficie inestable, según expertos de Harvard Medical School. Estos ejercicios deben realizarse a diario, evitando la fatiga y deteniendo su práctica si aparece dolor.

La artrosis de manos, también conocida como osteoartritis, surge del desgaste progresivo del cartílago que recubre las articulaciones. Entre los síntomas principales figuran dolor, rigidez, deformidad y pérdida de fuerza de agarre, lo que afecta de forma relevante la autonomía y las tareas habituales.

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El riesgo de desarrollar artrosis aumenta con la edad y ciertos hábitos laborales. Profesiones que requieren movimientos repetidos o fuerza constante en las manos presentan una mayor incidencia, ya que la sobrecarga acelera el deterioro articular.

Cinco ejercicios recomendados, como arrugar papel bajo la palma y movilizar dedos, ayudan a aliviar el dolor y preservar la movilidad articular

Controlar la artrosis requiere mantener la movilidad y la estabilidad articular. La práctica regular de ejercicios no solo busca aliviar el dolor, sino conservar la función y la salud de las articulaciones a largo plazo.

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Ejercicios recomendados para aliviar el dolor y preservar la función

Arrugar un papel pequeño bajo la palma contribuye al fortalecimiento de la musculatura intrínseca de la mano. También se recomienda movilizar los dedos mediante flexiones y extensiones repetidas, siempre con movimientos suaves para evitar molestias.

Simular la pinza, abriendo y cerrando pinzas de ropa o juntando y separando el pulgar y el índice, mejora el control y la fuerza de prensión fina. Para fortalecer el antebrazo, se aconseja elevar y bajar la muñeca de forma controlada.

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Los ejercicios de estabilidad, como apoyar la mano en una superficie inestable durante breves períodos, ayudan a proteger la articulación. Todos estos ejercicios deben integrarse en la rutina diaria, repitiéndolos varias veces en intervalos cortos y sin forzar la musculatura. Así se evita la sobrecarga y se favorece la movilidad, sin incrementar el dolor ni causar fatiga excesiva en los músculos pequeños de la mano.

La osteoartritis de manos se manifiesta con dolor, rigidez, deformidad y disminución de la fuerza de agarre, impactando directamente en la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es fundamental que los ejercicios no provoquen molestias. Ante la aparición de dolor, se recomienda pausar la actividad y retomarla más adelante con movimientos suaves, una vez que la articulación recupere su estado habitual. En casos de dolor persistente, inflamación o brote agudo, el reposo articular es indispensable para favorecer la recuperación. Los especialistas aconsejan consultar con un médico o fisioterapeuta antes de reiniciar la actividad en estos casos.

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Dispositivos como guantes térmicos o máquinas proporcionan alivio temporal, ya que no actúan sobre la causa principal de la artrosis. Por ello, se recomienda priorizar el fortalecimiento muscular y los ejercicios de movilidad por encima del uso de dispositivos pasivos.

La regularidad es clave. Se aconseja ejercitar las manos todos los días, en sesiones breves y sin fatigar los músculos, para mantener la funcionalidad y evitar la progresión de la enfermedad.

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Actividad física, prevención y datos globales

Respecto a la actividad física, se deben evitar deportes que sobrecargan las manos, como los deportes de raqueta, voleibol, ciclismo o escalada, ya que pueden agravar el dolor debido a impactos o esfuerzos elevados.

Las personas con artrosis de manos pueden optar por deportes donde las manos no sean protagonistas, como caminar, correr o practicar yoga, lo que ayuda a prevenir molestias adicionales.

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Las actividades físicas recomendadas para personas con artrosis de manos incluyen caminar, correr o yoga, ya que minimizan riesgos de molestias adicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ejercicios preventivos enfocados en la estabilidad articular resultan útiles incluso antes de que aparezcan síntomas. Arrugar una servilleta bajo la palma o dibujar una “O” uniendo pulgar e índice, sin forzar la extensión, contribuye a reducir la aparición de dolor y la pérdida funcional.

A nivel global, la prevalencia de la artrosis muestra un crecimiento sostenido. De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, el número de personas afectadas podría superar los 1.100 millones en 2050, lo que convierte la prevención, los hábitos protectores y la integración de ejercicios adecuados en un aspecto fundamental para la salud pública.

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