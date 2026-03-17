Salud

6 opciones de desayuno que contribuyen a reducir la presión arterial de manera natural, según expertos

Con combinaciones simples y sabrosas, especialistas proponen alternativas que ayudan a controlar la hipertensión, protegen la salud cardiovascular y aportan energía de forma saludable

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Una dieta de desayuno con
Una dieta de desayuno con avena, semillas de chía y yogur griego ayuda a controlar la presión arterial de forma natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión arterial elevada representa un problema frecuente y silencioso, capaz de desencadenar complicaciones graves sin manifestar síntomas evidentes. Entre las recomendaciones respaldadas por especialistas en salud cardiovascular, existen alimentos para el desayuno que contribuyen a reducir la presión arterial de manera natural y están disponibles en la mayoría de los mercados.

Según la Fundación Española del Corazón, incorporar en el desayuno avena con frutas y frutos secos, pudín de semillas de chía, batidos de frutas ricos en potasio y yogur griego, tostada con palta, parfait de yogur griego y tortilla de verduras puede favorecer el control de la hipertensión. Consumir estos alimentos, en su versión natural y con bajo contenido de sodio o azúcares, se asocia con un mejor equilibrio de la presión arterial.

La hipertensión, conocida como el “asesino silencioso”, incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas y vasculares al no generar señales de alarma en la mayoría de los pacientes. Investigaciones publicadas en la revista médica Hypertension indican que la elección adecuada de ciertos alimentos en el desayuno puede ser un factor determinante en la prevención y el manejo de este trastorno.

1. Avena

La avena aporta fibra soluble
La avena aporta fibra soluble que reduce el colesterol, la presión arterial y la glucosa en sangre, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir avena con frutas y frutos secos aporta beneficios comprobados por su contenido de fibra soluble. Una porción estándar contiene cerca de cuatro gramos de fibra, lo que favorece la digestión y genera sensación de saciedad. Estudios revisados por el portal de estadísticas alemán Statista señalan que la avena contribuye a reducir el colesterol, la presión arterial y la glucosa en sangre.

Añadir frutas, semillas de chía o nueces potencia el aporte de antioxidantes y ácidos grasos omega-3. Se recomienda elegir avena tradicional y evitar las versiones instantáneas, que suelen contener azúcar y sal añadidas.

2. Semillas de chía

Incorporar semillas de chía al desayuno, ya sea en pudín preparado con leche vegetal o descremada, representa una fuente relevante de fibra y omega-3, nutrientes asociados con efectos positivos en la reducción de la presión arterial.

Un metaanálisis que revisó ocho estudios, citado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, documentó que el consumo regular de chía se relacionó con una presión arterial más baja. Para mejorar el sabor y el aporte nutricional, se aconseja añadir vainilla, especias y frutas frescas.

Batidos de frutas con yogur
Batidos de frutas con yogur griego proporcionan potasio, mineral esencial para reducir la presión arterial y proteger el corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Batidos de frutas

Los batidos de frutas frescas y yogur griego destacan por su contenido de potasio, mineral esencial para regular la presión arterial. Frutas como el plátano y el melón pueden contribuir a reducir la presión hasta en seis puntos, de acuerdo con datos de la Asociación Americana del Corazón.

Agregar mantequilla de maní incrementa el contenido de proteínas y grasas saludables. No obstante, quienes padecen enfermedad renal o reciben medicación para controlar los niveles de potasio deben consultar a un profesional de la salud antes de aumentar su ingesta.

4. Tostada de palta

La tostada de palta, especialmente si se prepara con pan de granos germinados, es una alternativa sencilla y nutritiva. El aguacate aporta potasio, grasas saludables, antioxidantes y fibra.

Investigaciones realizadas en México y en Estados Unidos vinculan su consumo frecuente con menores tasas de hipertensión y menor riesgo de enfermedades cardíacas. Incorporar tomate, limón, huevo, semillas o hierbas frescas añade variedad y valor nutricional al platillo.

El consumo habitual de tostada
El consumo habitual de tostada de palta y parfait de yogur griego natural se asocia con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Parfait de yogur griego y frutos rojos

El parfait de yogur griego natural es rico en proteínas, calcio y probióticos, nutrientes que benefician la salud cardiovascular y digestiva. Sustituir quesos y otros lácteos por yogur puede disminuir el riesgo de desarrollar hipertensión, según estudios publicados en la revista Nutrients.

Añadir frutas, semillas y frutos secos aumenta la ingesta de antioxidantes y grasas saludables. Para un mayor beneficio, se recomienda optar por yogur sin azúcar ni saborizantes.

6. Tortilla de verduras

Una tortilla de verduras cocinada con aceite de oliva y preparada con huevo entero o solo claras resulta una opción cardiosaludable y baja en grasas saturadas. Al incluir verduras como pimientos, espinacas y champiñones, el plato se enriquece con potasio, fibra y micronutrientes.

Preparar una tortilla de verduras
Preparar una tortilla de verduras con poco sodio y aceite de oliva contribuye a una dieta cardiosaludable en la primera comida del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitar la cantidad de sal y queso durante la preparación favorece una dieta adecuada para quienes buscan controlar la presión arterial y mantener una alimentación equilibrada.

Adoptar desayunos compuestos por alimentos frescos, ricos en fibra, potasio y grasas saludables, puede facilitar el control de la presión arterial. La selección cuidadosa de ingredientes y la reducción de sodio y azúcares en la primera comida del día representan un paso concreto para promover la salud cardiovascular desde el inicio de la jornada.

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