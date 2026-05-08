Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 8 de mayo

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público es ofrecido a $1.420 para la venta en el Banco Nación. En 2026 el billete minorista pierde 60 pesos o 4,1 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.417,62 para la venta y $1.366,52 para la compra.
Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que los depósitos en dólares del sector privado alcanzan niveles récord, la evolución registrada en los últimos cuatro meses muestra que la Ley de Inocencia Fiscal no logró el impacto esperado. Por eso, el Gobierno apuesta a flexibilizar algunas restricciones financieras para que los argentinos saquen sus ahorros del colchón y obtengan mayores rendimientos con nuevos productos de bancos y ALyCs.
Los analistas y consultoras que el Banco Central (BCRA) convoca cada mes en su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), compartieron sus expectativas respecto al futuro de la inflación y el dólar. En ambos casos hicieron correcciones en relación a lo que habían anticipado en los meses anteriores.
El BCRA desacelera las compras
El Banco Central compró USD 35 millones en el mercado. Aunque la entidad sostiene una absorción diaria de divisas por encima del 5% del monto operado -esta sesión fue el 8,9% del volumen spot-, que era el cupo previsto con el nuevo régimen aplicado en 2026, en promedio las compras oficiales se redujeron en mayo a USD 55 millones, en contraste con los USD 138 millones promedio en abril.
Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 277 millones, a USD 45.951 millones, con el aporte de la suba de 0,6% para el oro, en USD 4.720,90 los la onza.
El monto operado en el mercado de cambios se redujo por tercer día seguido y quedó debajo de los 400 millones de dólares. Esta cifra, significativa en otro período del año, luce baja en el mes de mayo, cuando las crecientes exportaciones del agro elevan el superávit comercial al máximo del año.