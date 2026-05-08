Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 8 de mayo

La divisa de EEUU es ofrecida a $1.420 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central compró USD 35 millones en el mercado

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13:12 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido a $1.420 para la venta en el Banco Nación. En 2026 el billete minorista pierde 60 pesos o 4,1 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.417,62 para la venta y $1.366,52 para la compra.

13:11 hsHoy

Dólares del colchón: cómo es el plan del Gobierno para incentivar a los argentinos a invertir con mejores tasas

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que los depósitos en moneda extranjera están en niveles récord, pero reconoció que apuntan a que nuevos productos de bancos y ALyCs generen un mayor atractivo para que los ahorristas exterioricen los ahorros

El stock de depósitos en dólares del sector privado fluctuó entre USD 37.044 y USD 39.172 millones en el primer cuatrimestre de 2025. (Foto: Hargreaves Lansdown)
El stock de depósitos en dólares del sector privado fluctuó entre USD 37.044 y USD 39.172 millones en el primer cuatrimestre de 2025. (Foto: Hargreaves Lansdown)

Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que los depósitos en dólares del sector privado alcanzan niveles récord, la evolución registrada en los últimos cuatro meses muestra que la Ley de Inocencia Fiscal no logró el impacto esperado. Por eso, el Gobierno apuesta a flexibilizar algunas restricciones financieras para que los argentinos saquen sus ahorros del colchón y obtengan mayores rendimientos con nuevos productos de bancos y ALyCs.

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13:11 hsHoy

A cuánto llegarán el dólar y la inflación en 2026, según los principales analistas de mercado

Los expertos que releva el Banco Central corrigieron sus proyecciones de acuerdo al avance de la economía en las últimas semanas. Qué expectativas hay para otras variables económicas

Los analistas proyectan un tipo de cambio mayorista de $1.676 por dólar para diciembre de 2026, $24 menos que lo que estimaban en el relevamiento anterior. (Reuters)
Los analistas proyectan un tipo de cambio mayorista de $1.676 por dólar para diciembre de 2026, $24 menos que lo que estimaban en el relevamiento anterior. (Reuters)

Los analistas y consultoras que el Banco Central (BCRA) convoca cada mes en su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), compartieron sus expectativas respecto al futuro de la inflación y el dólar. En ambos casos hicieron correcciones en relación a lo que habían anticipado en los meses anteriores.

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13:11 hsHoy

El BCRA desacelera las compras

El Banco Central compró USD 35 millones en el mercado. Aunque la entidad sostiene una absorción diaria de divisas por encima del 5% del monto operado -esta sesión fue el 8,9% del volumen spot-, que era el cupo previsto con el nuevo régimen aplicado en 2026, en promedio las compras oficiales se redujeron en mayo a USD 55 millones, en contraste con los USD 138 millones promedio en abril.

Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 277 millones, a USD 45.951 millones, con el aporte de la suba de 0,6% para el oro, en USD 4.720,90 los la onza.

13:11 hsHoy

El dólar volvió a subir y se acercó a $1.400 en otra rueda con menor oferta en el mercado

El dólar mayorista subió a $1.396, mientras que el volumen en el mercado cayó por tercer día. Al público en el Banco Nación avanzó a $1.420

El dólar mantiene una pérdida de más de 4% en lo que va de 2026.
El dólar mantiene una pérdida de más de 4% en lo que va de 2026.

El monto operado en el mercado de cambios se redujo por tercer día seguido y quedó debajo de los 400 millones de dólares. Esta cifra, significativa en otro período del año, luce baja en el mes de mayo, cuando las crecientes exportaciones del agro elevan el superávit comercial al máximo del año.

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