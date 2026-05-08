Sociedad

Es intendente en Misiones y se volvió viral por su increíble parecido con Lionel Scaloni

Matías Vílchez contó cómo su sorprendente similitud con el DT de la Selección lo convirtió en fenómeno en redes y lo llevó a recibir una propuesta para ser su doble en una publicidad que no llegó a concretar

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El intendente Matías Vílchez de San Javier en Misiones se volvió viral por su gran parecido físico con Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina

A pocos días del Mundial, un intendente de Misiones se volvió viral debido a su notable parecido con Lionel Scaloni, el director técnico de la Selección Argentina. Se trata de Matías Vílchez, jefe comunal de San Javier. En Infobae en Vivo Al Amanecer contó que recibió una propuesta de una reconocida petrolera para protagonizar un comercial como doble del entrenador.

La verdad que es un honor que me comparen con Lionel”, dijo Vilchez y enfatizó que, más allá de la coincidencia en la apariencia, su profesión es la medicina y actualmente ejerce la intendencia en San Javier, ciudad cabecera del departamento homónimo.

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El fenómeno viral y la propuesta para actuar como doble

La imagen de Matías Vilchez comenzó a circular con fuerza durante un partido entre Argentina y Brasil correspondiente a las eliminatorias. “Fui con un amigo a ver el partido. Estábamos en Buenos Aires y me hacen una nota de un medio brasileño y al toque me hace una nota Fox. Entonces ahí se viralizó”, recordó Vilchez sobre cómo se originó la confusión.

La repercusión en redes sociales de Vílchez comenzó tras un partido entre Argentina y Brasil en las eliminatorias, cuando fue entrevistado por medios internacionales
La repercusión en redes sociales de Vílchez comenzó tras un partido entre Argentina y Brasil en las eliminatorias, cuando fue entrevistado por medios internacionales

Aclaró también que desde antes sus vecinos lo relacionaban con Scaloni, aunque reconoce sus propias limitaciones futbolísticas: “Yo soy muy malo al fútbol. Sí me encanta el deporte, pero la verdad que se viralizó”.

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El fenómeno repercutió al punto de que fue contactado para integrar una publicidad como doble del entrenador. “Una empresa de casting me contacta a través de Instagram para hacer las pruebas y ser doble de Lionel en la petrolera que salió con Mirtha, la propaganda. Pero vi tarde el mensaje. Llamé repetidas veces porque si lo iba a conocer a Lionel, imaginate que pago yo el pasaje, no me tiene que pagar nada. Voy feliz”, explicó el intendente.

Al mismo tiempo afirmó con humor que, si bien no volvió a surgir una propuesta similar, está a diposición para futuros trabajos que requieran a un doble de Scaloni.

Es intendente en Misiones, se volvió viral por su parecido con Scaloni y una petrolera lo llamó para ser su doble
Es intendente en Misiones, se volvió viral por su parecido con Scaloni y una petrolera lo llamó para ser su doble

La percepción familiar y las comparaciones con Scaloni

Según detalló el intendente, en su familia también notaron la similitud. “En una conferencia de Lionel, mi hijo miró como cuatro veces a la pantalla y después me miraba a mí”, contó jocoso. En el ámbito local, aseguró que la referencia es recurrente y que la toma “con humor”.

Para Vilchez, los puntos en común no solo se limitan al físico. “Lo que inspira Lionel es una cosa increíble y la verdad que ganó todo“, concluyó.

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