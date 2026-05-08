Estados Unidos

Estados Unidos generó 115.000 puestos de trabajo en abril y la tasa de desempleo se mantiene en 4,3%

Los aumentos se concentraron principalmente en los sectores de salud, transporte y almacenamiento, y comercio minorista

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Un peatón pasa junto a un cartel de "Se busca ayuda" en la puerta de una ferretería en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. REUTERS/Brian Snyder
Un peatón pasa junto a un cartel de "Se busca ayuda" en la puerta de una ferretería en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. REUTERS/Brian Snyder

El empleo en Estados Unidos aumentó más de lo esperado en abril, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable, según datos del gobierno, lo que demuestra la consolidación del mercado laboral respecto al mes anterior.

“El empleo total no agrícola aumentó en 115.000 puestos en abril, y la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4,3%”, informó la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS).

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Los aumentos se concentraron principalmente en los sectores de salud, transporte y almacenamiento, y comercio minorista.

El crecimiento del empleo en Estados Unidos ha fluctuado entre expansión y contracción durante el último año, lo que ha generado preocupación sobre la salud de la mayor economía del mundo.

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Los datos del viernes superaron las expectativas de los analistas, ya que los economistas consultados por Dow Jones Newswires y el Wall Street Journal esperaban un crecimiento de 55.000 puestos.

El sector de la salud ha mantenido un desempeño constante, a medida que la población estadounidense envejece y aumenta el número de jubilaciones, impulsando así el crecimiento del empleo en los últimos meses.

En abril, el sector sumó 37.000 empleos, en línea con su promedio mensual de 32.000 durante el último año, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Los aumentos se concentraron principalmente en residencias de ancianos y centros de atención residencial.

El sector del transporte y el almacenamiento experimentó un crecimiento en abril, impulsado principalmente por el aumento de mensajeros y repartidores, pero aún se encuentra 105.000 empleos por debajo de su máximo alcanzado en febrero de 2025.

El empleo en el gobierno federal continuó disminuyendo. El presidente estadounidense Donald Trump ha asediado duramente al sector, cerrando agencias enteras y presionando a los empleados federales para que renuncien.

El empleo en el sector ha disminuido un 11,5%, es decir, 348.000 empleos menos, desde su máximo en octubre de 2024.

El nuevo informe de la BLS también revisó las cifras de febrero y marzo, mostrando 16.000 empleos menos de los reportados anteriormente.

La tasa de desempleo en Estados Unidos se ha mantenido relativamente estable en torno al 4,3 por ciento, a pesar de la agitación en la demanda de mano de obra, y los economistas citan una caída en la oferta de mano de obra como la causa.

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