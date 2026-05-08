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Por la crisis en Irán, China aumentará otra vez los precios de la gasolina y el diésel a partir de este sábado

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma confirmó que la tonelada de gasolina subirá 320 yuanes (aproximadamente 47 dólares), y la de diésel aumentará a 310 yuanes

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La refinería Dalian Petrochemical Corp de China National Petroleum Corporation (CNPC) se ve en Dalian, provincia de Liaoning, China (REUTERS/Stringer/Archivo)
La refinería Dalian Petrochemical Corp de China National Petroleum Corporation (CNPC) se ve en Dalian, provincia de Liaoning, China (REUTERS/Stringer/Archivo)

China incrementará los precios minoristas de la gasolina y el diésel a partir de este sábado, en respuesta a los recientes cambios en los precios internacionales del petróleo, según informó la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma.

El organismo confirmó que el precio de la gasolina subirá a 320 yuanes (aproximadamente 47 dólares) por tonelada, y el del diésel aumentará 310 yuanes por tonelada. Esta decisión responde al alza de los precios globales del crudo.

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Con este ajuste, llenar un tanque de 50 litros con la gasolina de grado regular costará a los automovilistas chinos crecerá 12,5 yuanes.

La medida se anuncia tras varias semanas de incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente y las interrupciones en el estrecho de Ormuz, un paso clave por donde circula cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

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A comienzos de este mes, surgieron indicios de que las tensiones entre Irán y Estados Unidos empezaron a disminuir. Las expectativas de un posible avance en las negociaciones impulsaron una reducción en las primas de riesgo geopolítico.

El presidente de China, Xi Jinping (Iori Sagisawa/Pool vía REUTERS)
El presidente de China, Xi Jinping (Iori Sagisawa/Pool vía REUTERS)

Por otra parte, Emiratos Árabes Unidos se retiró de la OPEP y de los mecanismos de OPEP+, mientras que la organización anunció que aumentará la producción en 188.000 barriles diarios en junio. Estos factores han contribuido a una leve corrección en los precios tras los recientes máximos.

A pesar de ello, el suministro actual de crudo enfrenta una escasez considerable que impacta a sectores como la aviación, donde varias aerolíneas han anunciado recortes importantes, incluyendo la cancelación de aproximadamente 75.000 vuelos de verano.

Analistas estiman que el proceso de recuperación será prolongado, lo que podría mantener la volatilidad de los precios internacionales del petróleo en el corto plazo.

Según Zhang Jinyi, analista de Sublime China Information, “el factor central que actualmente influye en los precios internacionales del petróleo es el avance de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. De acuerdo con estimaciones de mercado, la producción diaria promedio de crudo de los países del Golfo en abril fue de unos 11,9 millones de barriles, apenas el 43% del nivel previo al conflicto. Incluso si se reabre el estrecho de Ormuz, solo se podrá recuperar el 70% de la capacidad de producción después de tres meses”.

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