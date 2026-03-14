Salud

Riesgos y advertencias sobre el consumo de energizantes antes del entrenamiento físico

Especialistas advierten sobre los posibles efectos adversos de estas bebidas en jóvenes y adultos, y subrayan la importancia de conocer los componentes y consultar con un profesional antes de incorporarlas a la rutina deportiva

Guardar
El consumo previo a la
El consumo previo a la actividad física genera controversia debido al posible beneficio temporal, pero los especialistas insisten en privilegiar la hidratación y la supervisión médica para evitar riesgos, sobre todo en población vulnerable y menores de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de bebidas energéticas antes del ejercicio es una práctica común entre atletas de todas las edades que buscan mejorar su resistencia y desempeño. La popularidad de estos productos tiene relación con su facilidad de acceso y la promesa de aumentar la energía y la concentración durante el entrenamiento o la competición. Los especialistas alertan, no obstante, sobre los posibles efectos secundarios y riesgos asociados con su ingesta, particularmente si no se consideran las dosis y las condiciones de salud de cada persona.

Según la profesional de la salud especializada en nutrición y dietética Elizabeth Traxler, del hospital universitario estadounidense University Hospitals, las bebidas energéticas pueden mejorar ciertos aspectos del rendimiento deportivo cuando se consumen entre 10 y 60 minutos antes de la actividad. La cafeína, principal ingrediente activo, puede aumentar la fuerza, la velocidad y la resistencia en actividades breves. El consumo excesivo, sin embargo, se vincula a problemas cardiovasculares, ansiedad, insomnio y presión arterial elevada. Otros componentes como electrolitos, azúcar, vitaminas del complejo B, ginseng, taurina y carnitina solo ofrecen beneficios limitados y pueden ser perjudiciales en grandes cantidades.

Estudios recientes, publicados en la revista científica Journal of Applied Physiology, muestran que los efectos de las bebidas energéticas varían según la persona y el tipo de ejercicio. Un nivel alto de azúcar puede proporcionar energía rápida, aunque también favorece el desarrollo de obesidad, enfermedades crónicas y alteraciones metabólicas cuando se abusa de su consumo.

Ingredientes principales y su impacto en el organismo

El principal ingrediente de las
El principal ingrediente de las bebidas energéticas puede potenciar el rendimiento, aunque dosis elevadas están asociadas a problemas cardiovasculares y alteraciones del sueño, por lo cual los expertos recomiendan consumirla con moderación y bajo asesoría profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cafeína es el componente más estudiado y suele estar asociada a la mejora del estado de alerta, la concentración y la resistencia. Sin embargo, en algunas bebidas energéticas la cantidad de cafeína supera ampliamente la dosis recomendada para adultos y adolescentes, lo que eleva el riesgo de taquicardia, hipertensión y trastornos del sueño. Los electrolitos, como el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio, colaboran en reponer sales perdidas durante la sudoración, pero no siempre se hallan en proporciones adecuadas.

El azúcar es otro ingrediente clave. Un aporte adecuado puede sostener el nivel de energía durante ejercicios prolongados, pero muchas bebidas energéticas contienen dosis excesivas, que sobrepasan la recomendación diaria, sobre todo en niños y adolescentes. Tanto las vitaminas del complejo B como extractos como el ginseng o la taurina brindan beneficios acotados y su abuso puede originar toxicidad hepática o síntomas digestivos.

Efectos secundarios y grupos de riesgo

El consumo habitual o excesivo de bebidas energéticas puede provocar nerviosismo, alteraciones en el sueño, cambios de ánimo, palpitaciones y trastornos digestivos. Según la American Academy of Pediatrics, los menores de doce años no deberían consumir cafeína en ninguna cantidad y los adolescentes deben limitarse a menos de 100 miligramos diarios. El riesgo es mayor en personas con enfermedades cardíacas, renales, hepáticas o neurológicas, así como en embarazadas y mujeres en período de lactancia.

La Administración de Alimentos y
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos prohíbe productos que mezclan alcohol y cafeína, resaltando los peligros de disimular los síntomas de intoxicación y facilitar el consumo excesivo entre adultos y adolescentes. (Amazonical)

Mezclar bebidas energéticas con alcohol incrementa los riesgos, ya que puede enmascarar los síntomas de intoxicación y favorecer el consumo excesivo de alcohol. La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) prohibió la venta de bebidas energéticas que combinan alcohol y cafeína por sus efectos perjudiciales.

Recomendaciones y precauciones para un consumo responsable

Los especialistas aconsejan leer con atención la etiqueta de estos productos y conocer su composición antes de consumirlos. La suma de cafeína, azúcar, vitaminas y otros suplementos puede exceder los límites seguros, especialmente si se mezclan con productos similares o medicamentos. En caso de duda, recomiendan consultar a un profesional de la salud para valorar si corresponde su uso según el estado físico y requerimientos individuales.

Para quienes deseen mejorar el rendimiento deportivo, resulta más seguro apostar por una hidratación adecuada y una dieta equilibrada, para asegurar el aporte de energía y nutrientes apropiados. El consumo ocasional y moderado de bebidas energéticas puede no representar un riesgo importante en adultos sanos, pero la frecuencia o los excesos pueden tener consecuencias negativas a largo plazo.

Impulso temporal y necesidad de control

Las bebidas energéticas pueden ofrecer un impulso temporal durante el ejercicio, aunque sus riesgos deben ser evaluados con atención. La información, el control de las dosis y la consulta médica constituyen elementos clave para tomar decisiones responsables que protejan la salud, sobre todo en menores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Temas Relacionados

bebidas energéticasentrenamientodeportealto rendimientosaludNewsroom BUE

Últimas Noticias

Descubren que la combinación de ciertos pólipos intestinales multiplicaría el riesgo de cáncer colorrectal

Una investigación australiana identificó que la coexistencia de adenomas y lesiones serradas en el colon incrementa hasta cinco veces las probabilidades de desarrollar patologías malignas, lo que plantea la necesidad de fortalecer los controles médicos y ajustar las estrategias de prevención

Descubren que la combinación de

Un estudio español desmiente los riesgos del flúor en la pasta de dientes y respalda su seguridad

Investigadores de la Universidad de Granada concluyeron que los compuestos utilizados en productos de higiene bucal, en las concentraciones habituales, no implican efectos adversos para el cerebro ni la tiroides y ayudan a prevenir la caries, según una revisión de evidencia científica

Un estudio español desmiente los

Más allá de la palta: alimentos con grasas saludables que ayudan a cuidar el corazón

Especialistas destacan distintas opciones que aportan lípidos beneficiosos y nutrientes claves para favorecer el bienestar cardiovascular

Más allá de la palta:

Qué comer después de entrenar para favorecer la quema de grasa y la recuperación muscular, según expertos

Elegir bien qué y cuándo alimentarse después del ejercicio puede favorecer la regeneración muscular y mantener activo el metabolismo

Qué comer después de entrenar

Diabetes tipo 5: la variante asociada a la desnutrición que afecta a millones y exige nuevos criterios de diagnóstico

Organizaciones científicas y especialistas advierten sobre la falta de protocolos de detección y la necesidad de estrategias terapéuticas adaptadas a entornos con recursos limitados

Diabetes tipo 5: la variante
DEPORTES
Lionel Messi buscará su gol

Lionel Messi buscará su gol 900 en la visita del Inter Miami al Charlotte FC por la MLS: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto largará desde la 12ª posición el Gran Premio de China de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

El divertido intercambio entre Colapinto y Briatore después del fuerte respaldo por su actuación en el GP de China

El fastidio del hijo de Cristiano Ronaldo al ser sustituido que le valió una amarilla y sanción

Pickle, la perra guía que acompaña a una deportista paralímpica: confianza y apoyo emocional

TELESHOW
La conexión especial de Djo

La conexión especial de Djo con sus fans bajo el sol de Lollapalooza Argentina: “Ustedes están locos”

Las lágrimas de Andrea del Boca al recordar la última charla con su padre: “Estoy muy sensible, lo extraño”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Danny Ocean brilló en Lollapalooza Argentina: su amor por Buenos Aires y la versión de un tema de La Mosca

Quiénes son los artistas destacados que se presentan este sábado en Lollapalooza: Chappell Roan, Lewis Capaldi y Addison Rae

INFOBAE AMÉRICA

Expertos alertan sobre un despliegue

Expertos alertan sobre un despliegue inédito de la flota pesquera china en el Pacífico

Estados Unidos reduce en 80% la tarifa para renunciar a la ciudadanía y fija un nuevo costo desde abril de 2026

Los documentales nominados al Oscar 2026 exploran la resistencia individual y las dinámicas sociales en un mundo opresivo

Muere el filósofo y sociólogo Jürgen Habermas, gran pensador de la Escuela de Frankfurt

Denuncian irregularidades y alzas injustificadas de combustibles en Guatemala