Riesgos y advertencias sobre el consumo de energizantes antes del entrenamiento físico

El consumo previo a la actividad física genera controversia debido al posible beneficio temporal, pero los especialistas insisten en privilegiar la hidratación y la supervisión médica para evitar riesgos, sobre todo en población vulnerable y menores de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de bebidas energéticas antes del ejercicio es una práctica común entre atletas de todas las edades que buscan mejorar su resistencia y desempeño. La popularidad de estos productos tiene relación con su facilidad de acceso y la promesa de aumentar la energía y la concentración durante el entrenamiento o la competición. Los especialistas alertan, no obstante, sobre los posibles efectos secundarios y riesgos asociados con su ingesta, particularmente si no se consideran las dosis y las condiciones de salud de cada persona.

Según la profesional de la salud especializada en nutrición y dietética Elizabeth Traxler, del hospital universitario estadounidense University Hospitals, las bebidas energéticas pueden mejorar ciertos aspectos del rendimiento deportivo cuando se consumen entre 10 y 60 minutos antes de la actividad. La cafeína, principal ingrediente activo, puede aumentar la fuerza, la velocidad y la resistencia en actividades breves. El consumo excesivo, sin embargo, se vincula a problemas cardiovasculares, ansiedad, insomnio y presión arterial elevada. Otros componentes como electrolitos, azúcar, vitaminas del complejo B, ginseng, taurina y carnitina solo ofrecen beneficios limitados y pueden ser perjudiciales en grandes cantidades.

Estudios recientes, publicados en la revista científica Journal of Applied Physiology, muestran que los efectos de las bebidas energéticas varían según la persona y el tipo de ejercicio. Un nivel alto de azúcar puede proporcionar energía rápida, aunque también favorece el desarrollo de obesidad, enfermedades crónicas y alteraciones metabólicas cuando se abusa de su consumo.

Ingredientes principales y su impacto en el organismo

El principal ingrediente de las bebidas energéticas puede potenciar el rendimiento, aunque dosis elevadas están asociadas a problemas cardiovasculares y alteraciones del sueño, por lo cual los expertos recomiendan consumirla con moderación y bajo asesoría profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cafeína es el componente más estudiado y suele estar asociada a la mejora del estado de alerta, la concentración y la resistencia. Sin embargo, en algunas bebidas energéticas la cantidad de cafeína supera ampliamente la dosis recomendada para adultos y adolescentes, lo que eleva el riesgo de taquicardia, hipertensión y trastornos del sueño. Los electrolitos, como el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio, colaboran en reponer sales perdidas durante la sudoración, pero no siempre se hallan en proporciones adecuadas.

El azúcar es otro ingrediente clave. Un aporte adecuado puede sostener el nivel de energía durante ejercicios prolongados, pero muchas bebidas energéticas contienen dosis excesivas, que sobrepasan la recomendación diaria, sobre todo en niños y adolescentes. Tanto las vitaminas del complejo B como extractos como el ginseng o la taurina brindan beneficios acotados y su abuso puede originar toxicidad hepática o síntomas digestivos.

Efectos secundarios y grupos de riesgo

El consumo habitual o excesivo de bebidas energéticas puede provocar nerviosismo, alteraciones en el sueño, cambios de ánimo, palpitaciones y trastornos digestivos. Según la American Academy of Pediatrics, los menores de doce años no deberían consumir cafeína en ninguna cantidad y los adolescentes deben limitarse a menos de 100 miligramos diarios. El riesgo es mayor en personas con enfermedades cardíacas, renales, hepáticas o neurológicas, así como en embarazadas y mujeres en período de lactancia.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos prohíbe productos que mezclan alcohol y cafeína, resaltando los peligros de disimular los síntomas de intoxicación y facilitar el consumo excesivo entre adultos y adolescentes. (Amazonical)

Mezclar bebidas energéticas con alcohol incrementa los riesgos, ya que puede enmascarar los síntomas de intoxicación y favorecer el consumo excesivo de alcohol. La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) prohibió la venta de bebidas energéticas que combinan alcohol y cafeína por sus efectos perjudiciales.

Recomendaciones y precauciones para un consumo responsable

Los especialistas aconsejan leer con atención la etiqueta de estos productos y conocer su composición antes de consumirlos. La suma de cafeína, azúcar, vitaminas y otros suplementos puede exceder los límites seguros, especialmente si se mezclan con productos similares o medicamentos. En caso de duda, recomiendan consultar a un profesional de la salud para valorar si corresponde su uso según el estado físico y requerimientos individuales.

Para quienes deseen mejorar el rendimiento deportivo, resulta más seguro apostar por una hidratación adecuada y una dieta equilibrada, para asegurar el aporte de energía y nutrientes apropiados. El consumo ocasional y moderado de bebidas energéticas puede no representar un riesgo importante en adultos sanos, pero la frecuencia o los excesos pueden tener consecuencias negativas a largo plazo.

Impulso temporal y necesidad de control

Las bebidas energéticas pueden ofrecer un impulso temporal durante el ejercicio, aunque sus riesgos deben ser evaluados con atención. La información, el control de las dosis y la consulta médica constituyen elementos clave para tomar decisiones responsables que protejan la salud, sobre todo en menores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.