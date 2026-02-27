Tendencias

Gorilla Row, la tendencia fitness que fortalece músculos y cuida el corazón

Se trata de un movimiento simple y efectivo que, con la técnica adecuada y una progresión gradual en la carga, se convierte en una opción accesible

Guardar
El Gorila Row integra fuerza
El Gorila Row integra fuerza y tonificación en un solo movimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gorilla Row marca tendencia en los gimnasios. Este ejercicio, cada vez más popular, fortalece la zona dorsal, el abdomen y los brazos en un solo movimiento. Permite entrenar fuerza y tonificación sin necesidad de grandes equipos o espacios, lo que lo convierte en una opción práctica para realizar en casa o en gimnasios.

Miles de personas buscan alternativas efectivas y seguras para prevenir lesiones y mejorar el rendimiento físico. La técnica se adapta tanto a deportistas experimentados como a quienes dan sus primeros pasos en el entrenamiento de fuerza.

El ejercicio se diferencia de otros porque trabaja la cadena posterior y el core de forma simultánea. Según especialistas en entrenamiento funcional, la inclusión regular de ejercicios multiarticulares favorece la salud muscular y articular.

La alineación postural y
La alineación postural y el trabajo consciente de la musculatura son claves para prevenir molestias y fortalecer la espalda en el entorno laboral y cotidiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención de dolencias frecuentes, como el dolor de espalda, y de enfermedades crónicas, como la obesidad y la diabetes, depende de la calidad del entrenamiento físico. La fuerza muscular resulta fundamental para la protección ósea y la movilidad en la adultez.

De acuerdo con entrenadores consultados por el portal Cuidate Plus, el Gorilla Row contribuye a prevenir la sarcopenia y la osteoporosis. Estas enfermedades, comunes en la tercera edad, incrementan el riesgo de fracturas y limitan la autonomía. La práctica sistemática de ejercicios de fuerza fortalece el tejido muscular y mejora la densidad ósea, lo que reduce la incidencia de lesiones y facilita la recuperación tras una caída.

Técnica, beneficios y recomendaciones prácticas

Para realizar la rutina, se requiere una o dos kettlebell -pesas rusas-. La posición inicial consiste en adoptar una postura de peso muerto sumo, con las pesas entre las piernas y la columna en posición neutra.

Incorporar ejercicios multiarticulares en la
Incorporar ejercicios multiarticulares en la rutina semanal ayuda a prevenir lesiones, mejorar la estabilidad y mantener la autonomía en todas las etapas de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El movimiento principal involucra flexionar las rodillas y el tronco, sujetar las pesas y alternar la tracción hacia la zona de la cresta ilíaca. El apoyo en uno de los brazos genera estabilidad, mientras que el otro brazo ejecuta la tracción. Esta dinámica estimula la coordinación y el equilibrio, además de fortalecer los músculos implicados.

La técnica, según los profesionales consultados por dicho medio, puede adaptarse a distintos niveles de experiencia. Se recomienda comenzar con poco peso y aumentar la carga de forma gradual, priorizando la postura correcta.

Puede alternarse entre ambos brazos o realizarse siempre con el mismo, según la disponibilidad de pesas y las necesidades del usuario. La ejecución controlada garantiza un trabajo efectivo de la zona dorsal, el abdomen y los brazos.

Ejercicios que mejoran la condición cardiovascular y el metabolismo

La variación y el control
La variación y el control en los ejercicios de fuerza funcional contribuyen a optimizar la movilidad, el equilibrio y la protección articular a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con estudios realizados por el Mayo Clinic, los ejercicios de fuerza como el Gorilla Row mejoran la salud cardiovascular y el metabolismo. La masa muscular incrementa el gasto energético, lo que ayuda a controlar el peso corporal y a prevenir enfermedades metabólicas. El entrenamiento regular de fuerza también favorece la postura y la estabilidad de las articulaciones, aspectos claves para la prevención de lesiones y el mantenimiento de la movilidad.

El ejercicio puede realizarse en casa o en el gimnasio. No requiere equipamiento sofisticado ni conocimientos avanzados de entrenamiento. La clave reside en la constancia, la técnica correcta y la adaptación de la carga a las posibilidades individuales. Incluir este ejercicio en una rutina semanal aporta beneficios a corto y largo plazo, tanto en el rendimiento físico como en la salud general.

Por qué se convirtió en un clásico de los entrenamientos funcionales

La popularidad se explica por su practicidad y por los resultados visibles en la tonificación muscular. El ejercicio forma parte de las rutinas de entrenamiento funcional y CrossFit, disciplinas que priorizan el trabajo integral del cuerpo. Los entrenadores recomiendan combinarlo con otros movimientos multiarticulares para obtener una mejora global en fuerza, equilibrio y coordinación.

El Gorilla Row es una
El Gorilla Row es una herramienta eficaz para mejorar la fuerza, la salud ósea y la tonificación muscular, adaptándose a distintos niveles de experiencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención de la pérdida de masa muscular en adultos y adultos mayores depende de la regularidad en la práctica de ejercicios de resistencia. El Gorilla Row representa una herramienta útil para quienes buscan fortalecer el tronco y los brazos de manera eficiente y segura. La variación en la intensidad y el número de repeticiones permite adaptar el ejercicio a las particularidades de cada persona.

La evidencia científica respalda la inclusión de ejercicios funcionales en las rutinas de entrenamiento para optimizar la salud física y prevenir enfermedades crónicas. Esta rutina ofrece una opción accesible y efectiva, apta para todas las edades y niveles de condición física. La supervisión profesional inicial facilita el aprendizaje de la técnica y reduce el riesgo de lesiones.

Temas Relacionados

gorila rowejerciciogimnasioejercicios en casadeportefitnessNewsroom BUE

Últimas Noticias

Los beneficios ocultos de tener una huerta en casa: cómo empezar paso a paso

El cultivo propio de frutas y verduras aporta frescura, reduce el impacto ambiental y fortalece los vínculos familiares. Claves de especialistas para organizar el espacio

Los beneficios ocultos de tener

Por qué aparecen grillos en el jardín de casa

Durante las noches cálidas es común escuchar su canto, ya que buscan refugio y comida en jardines y hogares. Cómo prevenir su entrada y mantener tu casa libre de estos insectos curiosos

Por qué aparecen grillos en

Con bajar la tapa del inodoro no alcanza: cómo reducir la dispersión de gérmenes, según expertos

Expertos en salud ambiental explican que las partículas contaminantes pueden alcanzar áreas distantes, pese a las prácticas tradicionales recomendadas durante años. Claves para reforzar las rutinas de higiene

Con bajar la tapa del

¿El huevo aumenta el colesterol y el riesgo cardiovascular? Qué dicen los últimos estudios científicos

Especialistas y organismos internacionales revisan el rol de la dieta y los factores individuales, en un contexto donde las recomendaciones oficiales han cambiado y surgen dudas sobre los hábitos tradicionales

¿El huevo aumenta el colesterol

Trucos y errores más comunes: cómo conservar frutas y verduras frescas por más tiempo en casa

La correcta selección, organización y almacenamiento de cada grupo de productos puede prolongar su vida útil y transformar la rutina de compras

Trucos y errores más comunes:
DEPORTES
Se sortean los cruces de

Se sortean los cruces de octavos de final de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Un Superclásico histórico, definido con un golazo de Diego Latorre: a 35 años del Boca-River que comenzó a marcar la paternidad de los 90

Bajas, lesionados y rendimientos: el panorama de la selección argentina a un mes de la Finalissima frente a España

Faustino Oro buscará en Moscú la plusmarca mundial: ser el gran maestro más joven del historial del ajedrez

Sebastián Báez le ganó un partido caliente a Cristian Garín y sacó boleto para los cuartos de final del Chile Open

TELESHOW
Preocupación por la salud de

Preocupación por la salud de Dalila: se desmayó en pleno show, suspendió una fecha en Tucumán y pidió disculpas a sus fans

Evangelina Anderson explicó por qué el supuesto romance con Ian Lucas quedó solo en un juego de televisión

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes fueron los primeros salvados y cómo quedo la placa de nominados

Tras meses de incertidumbre, se conoció qué le pasó a Leevon Kennedy: “Problemas de salud”

Paulo Londra desató la locura de sus fans previo a su debut en Viña del Mar: playa, fútbol tenis y regalos

INFOBAE AMÉRICA

Más rápido que un avión:

Más rápido que un avión: así es el tren sin vías que busca unir Londres y París en solo 20 minutos

¿Un material que se repara solo? Así es la nueva tecnología que podría cambiar la vida útil de aviones y turbinas

Pakistán advirtió que puede “aplastar” cualquier agresión tras declararle la guerra a Afganistán

Reino Unido inició una investigación para determinar si Jeffrey Epstein utilizó bases aéreas de las Fuerzas Armadas británicas

Bolivia recibirá el primer desembolso de USD 918 millones de la CAF y será destinado a afrontar la crisis económica