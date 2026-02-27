Gorilla Row, la tendencia fitness que fortalece músculos y cuida el corazón

El Gorila Row integra fuerza y tonificación en un solo movimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gorilla Row marca tendencia en los gimnasios. Este ejercicio, cada vez más popular, fortalece la zona dorsal, el abdomen y los brazos en un solo movimiento. Permite entrenar fuerza y tonificación sin necesidad de grandes equipos o espacios, lo que lo convierte en una opción práctica para realizar en casa o en gimnasios.

Miles de personas buscan alternativas efectivas y seguras para prevenir lesiones y mejorar el rendimiento físico. La técnica se adapta tanto a deportistas experimentados como a quienes dan sus primeros pasos en el entrenamiento de fuerza.

El ejercicio se diferencia de otros porque trabaja la cadena posterior y el core de forma simultánea. Según especialistas en entrenamiento funcional, la inclusión regular de ejercicios multiarticulares favorece la salud muscular y articular.

La alineación postural y el trabajo consciente de la musculatura son claves para prevenir molestias y fortalecer la espalda en el entorno laboral y cotidiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención de dolencias frecuentes, como el dolor de espalda, y de enfermedades crónicas, como la obesidad y la diabetes, depende de la calidad del entrenamiento físico. La fuerza muscular resulta fundamental para la protección ósea y la movilidad en la adultez.

De acuerdo con entrenadores consultados por el portal Cuidate Plus, el Gorilla Row contribuye a prevenir la sarcopenia y la osteoporosis. Estas enfermedades, comunes en la tercera edad, incrementan el riesgo de fracturas y limitan la autonomía. La práctica sistemática de ejercicios de fuerza fortalece el tejido muscular y mejora la densidad ósea, lo que reduce la incidencia de lesiones y facilita la recuperación tras una caída.

Técnica, beneficios y recomendaciones prácticas

Para realizar la rutina, se requiere una o dos kettlebell -pesas rusas-. La posición inicial consiste en adoptar una postura de peso muerto sumo, con las pesas entre las piernas y la columna en posición neutra.

Incorporar ejercicios multiarticulares en la rutina semanal ayuda a prevenir lesiones, mejorar la estabilidad y mantener la autonomía en todas las etapas de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El movimiento principal involucra flexionar las rodillas y el tronco, sujetar las pesas y alternar la tracción hacia la zona de la cresta ilíaca. El apoyo en uno de los brazos genera estabilidad, mientras que el otro brazo ejecuta la tracción. Esta dinámica estimula la coordinación y el equilibrio, además de fortalecer los músculos implicados.

La técnica, según los profesionales consultados por dicho medio, puede adaptarse a distintos niveles de experiencia. Se recomienda comenzar con poco peso y aumentar la carga de forma gradual, priorizando la postura correcta.

Puede alternarse entre ambos brazos o realizarse siempre con el mismo, según la disponibilidad de pesas y las necesidades del usuario. La ejecución controlada garantiza un trabajo efectivo de la zona dorsal, el abdomen y los brazos.

Ejercicios que mejoran la condición cardiovascular y el metabolismo

La variación y el control en los ejercicios de fuerza funcional contribuyen a optimizar la movilidad, el equilibrio y la protección articular a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con estudios realizados por el Mayo Clinic, los ejercicios de fuerza como el Gorilla Row mejoran la salud cardiovascular y el metabolismo. La masa muscular incrementa el gasto energético, lo que ayuda a controlar el peso corporal y a prevenir enfermedades metabólicas. El entrenamiento regular de fuerza también favorece la postura y la estabilidad de las articulaciones, aspectos claves para la prevención de lesiones y el mantenimiento de la movilidad.

El ejercicio puede realizarse en casa o en el gimnasio. No requiere equipamiento sofisticado ni conocimientos avanzados de entrenamiento. La clave reside en la constancia, la técnica correcta y la adaptación de la carga a las posibilidades individuales. Incluir este ejercicio en una rutina semanal aporta beneficios a corto y largo plazo, tanto en el rendimiento físico como en la salud general.

Por qué se convirtió en un clásico de los entrenamientos funcionales

La popularidad se explica por su practicidad y por los resultados visibles en la tonificación muscular. El ejercicio forma parte de las rutinas de entrenamiento funcional y CrossFit, disciplinas que priorizan el trabajo integral del cuerpo. Los entrenadores recomiendan combinarlo con otros movimientos multiarticulares para obtener una mejora global en fuerza, equilibrio y coordinación.

El Gorilla Row es una herramienta eficaz para mejorar la fuerza, la salud ósea y la tonificación muscular, adaptándose a distintos niveles de experiencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención de la pérdida de masa muscular en adultos y adultos mayores depende de la regularidad en la práctica de ejercicios de resistencia. El Gorilla Row representa una herramienta útil para quienes buscan fortalecer el tronco y los brazos de manera eficiente y segura. La variación en la intensidad y el número de repeticiones permite adaptar el ejercicio a las particularidades de cada persona.

La evidencia científica respalda la inclusión de ejercicios funcionales en las rutinas de entrenamiento para optimizar la salud física y prevenir enfermedades crónicas. Esta rutina ofrece una opción accesible y efectiva, apta para todas las edades y niveles de condición física. La supervisión profesional inicial facilita el aprendizaje de la técnica y reduce el riesgo de lesiones.