Qué zapatillas de running elegir para empezar a correr según tu perfil

Se trata de uno de los factores más importantes para quienes deciden iniciarse en esta disciplina. La elección correcta no solo determina la comodidad y el disfrute de los primeros entrenamientos, sino que también ayuda a prevenir lesiones frecuentes

La sujeción adecuada del pie
La sujeción adecuada del pie brinda confianza y estabilidad en cada paso

Elegir un calzado inadecuado para correr no es un detalle menor: puede traducirse en molestias en tobillos, rodillas y caderas, afectar la técnica de carrera y, con el tiempo, generar frustración hasta provocar el abandono prematuro del running. Lo que empieza como una incomodidad leve puede convertirse en un obstáculo constante para sostener el entrenamiento.

Por eso, los especialistas recomiendan acudir a tiendas especializadas para evaluar el tipo de pisada, la talla correcta y la estructura del pie antes de comprar. Unas zapatillas bien elegidas no solo brindan confianza, sino que optimizan el rendimiento y hacen que cada sesión resulte más segura, eficiente y motivadora.

Cómo identificar el modelo ideal según tu perfil

Según la revista especializada Runner’s World, no todas las zapatillas responden igual a las necesidades de los corredores principiantes. El tipo de pisada, el peso corporal y la experiencia física previa son factores determinantes en la elección.

Para quienes buscan máxima protección y comodidad, los modelos de entrenamiento diario con amortiguación media o alta resultan ideales. Estas zapatillas absorben mejor el impacto y protegen las articulaciones cuando la musculatura aún se está adaptando a la nueva actividad.

En personas con mayor peso o que perciben inestabilidad al correr, conviene optar por modelos con base amplia y estructura firme. Este diseño aporta una pisada más controlada y una sensación de seguridad clave durante las primeras semanas de adaptación.

Los corredores con experiencia en otros deportes, que ya cuentan con una buena condición física, pueden elegir modelos algo más ligeros y ágiles, siempre con un nivel de amortiguación suficiente para evitar sobrecargas y molestias.

La importancia de la talla y el ajuste

El ajuste correcto es fundamental en el calzado deportivo. Al correr, el pie se expande y se desplaza ligeramente hacia adelante, por lo que se recomienda dejar un margen en la puntera para evitar compresiones y asegurar que el talón quede bien sujeto.

La talla ideal permite libertad de movimiento en los dedos sin que el pie se deslice dentro de la zapatilla. Los expertos sugieren probarse ambos pies, caminar e incluso trotar unos metros en la tienda para confirmar la comodidad y el ajuste adecuado.

La presión excesiva en la zona del empeine o los laterales puede indicar una talla demasiado ajustada. Asimismo, es importante observar cómo el upper -tejido superior- se adapta al pie: si se abulta o estira, es posible que el calzado no sea el indicado.

Además, el uso de calcetines técnicos de running también suma a la experiencia, ya que mejora la transpiración y reduce el riesgo de rozaduras.

Modelos recomendados y consejos para principiantes

La oferta de zapatillas para corredores principiantes es amplia y variada. Entre los modelos más destacados para 2026, resaltan las opciones en las que predomina la comodidad, amortiguación y estabilidad, características imprescindibles para quienes están dando sus primeros pasos en el running.

Unas buenas zapatillas absorben el
Unas buenas zapatillas absorben el impacto y protegen las articulaciones al correr

Los modelos neutros de entrenamiento diario suelen ser la mejor opción para la mayoría de los principiantes, ya que se adaptan a diferentes tipos de pisada y ofrecen una base equilibrada para evolucionar en la técnica. La clave es priorizar la comodidad, la sujeción y la protección, más allá del precio o la marca.

En ese sentido, invertir en un buen par de zapatillas y en el ajuste correcto permitirá que cada carrera resulte más placentera y segura, facilitando así la continuidad en el deporte y el progreso personal.

El medio destaca que elegir una zapatilla con buena amortiguación y soporte no solo protege las articulaciones, sino que también favorece una mejor adaptación al esfuerzo físico, especialmente en quienes recién comienzan. Además, recomienda renovar el calzado entre los 600 y 800 kilómetros de uso para mantener el nivel de protección y comodidad óptimos en cada entrenamiento.

