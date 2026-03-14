Más allá de la palta: alimentos con grasas saludables que ayudan a cuidar el corazón

Las grasas saludables reducen el riesgo de enfermedades y favorecen el funcionamiento óptimo del organismo, según expertos en nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grasas saludables desempeñan un papel clave en la prevención de enfermedades y en el funcionamiento óptimo del organismo. Más allá de la palta, existen múltiples fuentes avaladas por expertos en nutrición.

De acuerdo con el portal especializado Health y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), incluir estos alimentos en la alimentación cotidiana contribuye a proteger la salud cardiovascular, mejorar la absorción de nutrientes y mantener el equilibrio metabólico.

El consumo regular de estos alimentos aporta ácidos grasos insaturados, que ayudan a reducir la inflamación y cumplen funciones esenciales en el organismo. Expertos de Health y la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos recomiendan incluir variedad de grasas saludables para proteger el corazón y regular el metabolismo.

Yema de huevo, nueces y semillas: aporte nutricional y evidencia científica

Las yemas de huevo, tradicionalmente cuestionadas por su contenido de colesterol, contienen la mayor parte de los nutrientes del huevo, entre ellos vitaminas, minerales y grasas insaturadas, que protegen las células. Son fuente de carotenoides (luteína y zeaxantina) de efecto antioxidante.

De acuerdo con Health y la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, estos compuestos refuerzan el bienestar general sin alterar negativamente los niveles de colesterol en sangre.

Estudios científicos indican que el consumo de yema de huevo no eleva el colesterol en sangre, según la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nueces sobresalen por su contenido de ácido alfa-linolénico, un tipo de omega-3 vegetal con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Investigaciones citadas por Health y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos indican que aumentar el consumo de nueces reduce el colesterol total y el LDL, lo que se traduce en un menor riesgo cardiovascular.

Las semillas de chía son fuente relevante de omega-3 vegetal, fibra y minerales como el magnesio, que resultan clave para la regulación de la presión arterial y los niveles de glucosa. Incorporar chía en la dieta contribuye a estabilizar la glucemia y aporta proteínas que generan saciedad, según detalló Health y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Perfil graso y beneficios del yogur entero

El yogur entero, elaborado a partir de leche completa, contiene un perfil variado de ácidos grasos beneficiosos, con más de cuatrocientos compuestos identificados.

El consumo de yogur producido con leche de vacas alimentadas en pasturas incrementa los niveles de omega-3 y ácido linoleico conjugado, ambos con propiedades antiinflamatorias. Esta opción integra grasas y proteínas en una sola porción diaria, de acuerdo con la base de datos nutricional del USDA.

El yogur entero, especialmente el producido con leche de vacas alimentadas en pasturas, aumenta los niveles de omega-3 y ácido linoleico conjugado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas de lino y su aceite son reconocidas por su elevado contenido de omega-3 vegetal, con más del 50% de ácido alfa-linolénico en peso. También aportan fibra y compuestos antioxidantes que, según Health y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, favorecen la reducción del colesterol y ayudan a controlar la inflamación.

Nueces y semillas ofrecen diversas grasas insaturadas y fitonutrientes, que fortalecen el sistema cardiovascular. Health remarcó: “Las semillas como la chía, el lino y el cáñamo son excelentes fuentes de omega-3 de origen vegetal”.

El papel del pescado azul y las semillas en la dieta saludable

El pescado azul, como las sardinas, destaca entre las fuentes de omega-3 marino. Proporciona ácidos grasos como el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA), que contribuyen a mejorar la función vascular y a disminuir los lípidos sanguíneos.

Según Health y la Escuela de Salud Pública de Harvard, el consumo regular de sardinas puede reducir la necesidad de suplementos de omega-3 y aportar nutrientes esenciales como vitamina D, calcio y hierro.

El pescado azul como las sardinas proporciona omega-3 marino, mejorando la función vascular y aportando vitamina D y calcio según Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas de cáñamo completan la lista por su perfil de grasas y su relevante aporte de omega-3 vegetal. Una porción cubre cerca del 50% del magnesio diario recomendado, mineral fundamental para controlar la presión arterial. Integrar semillas de cáñamo en la alimentación diaria es, según Health y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, una estrategia eficaz para proteger la salud cardiovascular.

La inclusión de distintas fuentes de grasas saludables en la dieta diaria no solo mejora los indicadores metabólicos y cardiovasculares, sino que amplía la variedad y el disfrute en la alimentación cotidiana, concluyen los expertos citados por Health y la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos.