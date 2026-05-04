Las publicaciones 'fitspiracionales' pueden ser más perjudiciales que motivacionales, concluye una reseña

LUNES, 4 DE MAYO DE 2026 (HealthDay News) -- Las redes sociales están llenas de publicaciones sobre ejercicio y alimentación saludable que buscan inspirar a la gente y fomentar hábitos más saludables.

Pero estas publicaciones "fitspiracionales" pueden hacer más daño que bien con sus representaciones de cuerpos idealizados y tonificados, según una nueva revisión de evidencias.

PUBLICIDAD

Las publicaciones motivacionales con frecuencia llevaban a comparaciones poco realistas, peor imagen corporal, más emociones negativas y posibles prácticas poco saludables de dietas y ejercicio, según informaron hoy los investigadores en la revista Health Communication.

"El contenido de fitspiration suele presentarse como positivo y centrado en la salud, pero nuestros hallazgos sugieren que puede ser más perjudicial que beneficioso para algunos jóvenes adultos", dijo la investigadora principal Valerie Gruest en un comunicado de prensa. Es estudiante de doctorado en la Universidad Northwestern en Evanston, Illinois.

PUBLICIDAD

"Incluso una exposición breve puede desencadenar comparaciones dañinas y reforzar estándares corporales poco realistas, lo que puede socavar la autoestima y fomentar enfoques más extremos o insostenibles en la dieta y el ejercicio", dijo Gruest, que compitió para Guatemala como nadador en los Juegos Olímpicos de Verano de 2016.

Casi 100 millones de publicaciones utilizan hashtags como #fitspiration y #fitspo, generando miles de millones de visualizaciones en plataformas como Instagram y TikTok, según los investigadores en notas de fondo. Muchos jóvenes adultos están expuestos frecuentemente a este contenido, intencionadamente o no.

PUBLICIDAD

"Me ha fascinado el contenido de fitspiration desde mi época como atleta, cuando a menudo se consideraba el ideal en entornos de entrenamiento de élite", dijo Gruest. "Pero incluso entonces, sabía que esos estándares corporales no reflejaban la realidad de entrenar para el rendimiento, especialmente siguiendo una dieta equilibrada y sostenible, incluso entrenando varias horas al día."

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de 26 estudios previos que involucraron a más de 6.100 personas de entre 18 y 33 años en siete países.

PUBLICIDAD

En estos estudios, a las personas se les mostraron típicamente entre 10 y 100 imágenes de fitspiration, y sus respuestas conductuales y psicológicas se compararon con las de contenido no relacionado con fitspo.

"Aunque esperaba algunos efectos negativos, me sorprendió lo fuertes y constantes que eran", dijo Gruest. "Los hallazgos muestran un patrón bastante preocupante, ya que este tipo de exposición puede perjudicar tanto el bienestar psicológico como los comportamientos de salud, lo que hace aún más importante que sigamos examinando su impacto."

PUBLICIDAD

Estos resultados muestran cómo pueden producirse consecuencias no deseadas incluso por contenido bienintencionado en redes sociales, dijo el investigador senior Nathan Walter, profesor asociado en la Universidad Northwestern, en un comunicado de prensa.

"Esta investigación contribuye al creciente debate sobre el impacto de las redes sociales en la salud y el bienestar emocional de los jóvenes, así como sobre el papel de la emoción y el afecto en la influencia social", dijo Walter.

PUBLICIDAD

"A diferencia de los medios tradicionales, la fitspiration ofrece un flujo constante de imágenes altamente seleccionadas e idealizadas, lo que significa que es probable que los jóvenes estén expuestos repetidamente a este contenido en su vida diaria", dijo Walter. "A medida que su popularidad crezca, comprender los efectos de esta exposición continua será clave para apoyar una participación más saludable en el futuro."

Más información

PUBLICIDAD

La Facultad de Medicina de Harvard tiene más información sobre publicaciones de adaptación espiritual.

FUENTES: Taylor & Francis Group, comunicado de prensa, 4 de mayo de 2026; Comunicación en Salud, 4 de mayo de 2026

PUBLICIDAD