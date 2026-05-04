Quién es Coscu, el streamer que cuestionó a Marcos Galperin: amigo de Messi e Ibai Llanos y defensor de los jubilados

Coscu, referente del streaming en Argentina, protagonizó un fuerte cruce en X con Marcos Galperin por la reacción del empresario ante una jubilada

Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, es una de las figuras más influyentes de la escena digital argentina y, en las últimas horas, se convirtió en el protagonista de un fuerte cruce con Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre y una de las personas más ricas del país. El enfrentamiento se originó por una polémica reacción del empresario ante el testimonio de una jubilada y desató un debate en redes sociales sobre la empatía, la desigualdad y el rol de los referentes públicos frente a la crisis social.

Nacido el 3 de agosto de 1991 en La Plata, supo definir el streaming en Latinoamérica desde sus inicios. Antes de ser el Coscu que hoy cosecha millones de seguidores, fue un joven que combinó su pasión por los videojuegos y la música con un carisma que rápidamente lo diferenció del resto. Comenzó su recorrido en 2012, cuando Twitch no era ni una sombra de lo que es actualmente en Argentina, streameando partidas de League of Legends y forjando desde cero una comunidad, la Coscu Army, que hoy es leyenda en el mundo hispanohablante.

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El streamer Martín Pérez Disalvo, conocido como Coscu, es pionero en fusionar gaming, música y eventos, siendo líder en la cultura digital argentina

Fundador y líder de esa comunidad, fue pionero en entender el streaming como una plataforma de entretenimiento integral, fusionando gaming, freestyle, música y eventos en vivo. Su impronta y su capacidad para generar códigos y pertenencia lo convirtieron en referente de una generación: no solo acercó a miles de jóvenes al mundo del stream, sino que ayudó a moldear una cultura digital que lo reconoce por su autenticidad y por haber abierto el camino a decenas de nuevos creadores.

El salto definitivo llegó con el surgimiento de los Coscu Army Awards, una entrega de premios anual que distingue a los streamers más destacados de habla hispana, y que marcó un antes y un después en la escena local. Su influencia fue creciendo y lo llevó a tejer lazos con figuras internacionales como Ibai Llanos, y con grandes personalidades del deporte, como Sergio “Kun” Agüero y Lionel Messi. De hecho, Coscu fue uno de los pocos invitados a la mítica cena de despedida de Messi en Barcelona, un hito que coronó su relación con el mundo del fútbol y le dio aún más visibilidad fuera del streaming.

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Coscu integró la exclusiva despedida de Messi en Barcelona, destacando su fuerte vínculo con personalidades del deporte y la cultura global

Pero más allá del entretenimiento, el influencer no esquivó el debate público ni la coyuntura social. En las últimas horas, su nombre fue tendencia por haber cruzado a Marcos Galperin en X (anteriormente Twitter), después de que el empresario reaccionara con un emoji sonriente al testimonio de una jubilada que relataba en televisión su dificultad para comprar remedios con su haber mensual. El recorte, que se viralizó rápidamente, recibió el comentario de Galperin con un emoji de “carita sonriente”, lo que fue interpretado por muchos usuarios como una burla hacia la mujer.

La viralización del emoji sonriente de Galperin ante el testimonio de una jubilada desató un intenso debate en redes sobre empatía y responsabilidad social

Martín respondió de inmediato y no dudó en interpelar al empresario: “¿Pero como siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada? Eran otras épocas, quizás en aquel entonces mantenía una familia siendo ama de casa...”, escribió, sumando más de 30 mil likes y cientos de respuestas. No se detuvo ahí: “Cuando les pregunten si la plata les da la felicidad acuérdense de este ejemplo: La persona más rica de nuestro país riéndose de una jubilada que no le alcanza para los remedios”, agregó en otro tweet, avivando el debate.

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El llamado de Coscu a la defensa de los jubilados argentinas reforzó la discusión pública sobre el rol de los influencers y empresarios ante la crisis social

El episodio no solo generó repercusión entre los seguidores de ambos, sino que se instaló en la agenda pública y mediática. El cruce de Coscu con Galperin fue leído por muchos como un llamado de atención sobre el rol de los empresarios y los influencers en un contexto de crisis, y sobre la necesidad de empatía y responsabilidad social de quienes ocupan lugares de privilegio.

La sensibilidad de Coscu frente a los temas sociales no es nueva. En reiteradas oportunidades, se manifestó en redes sobre la situación de los jubilados y los sectores más vulnerables. Incluso, durante la última represión a jubilados en el Congreso, el influencer publicó una imagen de un policía apuntando a la cabeza de un manifestante mayor con la frase: “Uno no se quiere meter, pero la dejan redifícil. Si esta foto de un viejito pidiendo por sus derechos, con un policía apuntándole a la cabeza, no te dice nada, yo ya no sé qué le pasa a la gente”. Y remató: “No seamos tibios. Esto está mal”.

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El compromiso social de Coscu se reflejó en múltiples ocasiones, especialmente al denunciar la represión a jubilados y exigir mayor empatía social en Argentina

El streamer dejó claro que, más allá de cualquier bandera política, lo importante es la empatía y el compromiso con los derechos humanos. “No se trata de a quién vota cada uno, se trata de empatizar con personas como esta. Todos tendríamos que defender y proteger a los jubilados de nuestro país. La empatía no es un partido político”, señaló en su mensaje, que fue replicado por miles de usuarios.

Coscu también tiene un vínculo personal con la historia reciente argentina. En 2023, al cumplirse 46 años de la primera ronda de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, homenajeó a las organizaciones y recordó que su propia familia fue víctima de la dictadura: su tío, Pedro Alfredo “Bocha” Disalvo, fue secuestrado y desaparecido en 1977. “No pienso jamás darle la espalda a la lucha de mi abuela por su hijo. Son caminos que empieza y el camino lo continuamos sin olvidarnos nunca más”, escribió, reafirmando su compromiso con la memoria y los derechos humanos.

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