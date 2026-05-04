Teleshow

Quién es Coscu, el streamer que cuestionó a Marcos Galperin: amigo de Messi e Ibai Llanos y defensor de los jubilados

El referente del streaming en Argentina y Latinoamérica criticó públicamente al fundador de Mercado Libre desde la red social X. El perfil de Martín Pérez Disalvo

Guardar
Coscu, referente del streaming en Argentina, protagonizó un fuerte cruce en X con Marcos Galperin por la reacción del empresario ante una jubilada
Coscu, referente del streaming en Argentina, protagonizó un fuerte cruce en X con Marcos Galperin por la reacción del empresario ante una jubilada

Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, es una de las figuras más influyentes de la escena digital argentina y, en las últimas horas, se convirtió en el protagonista de un fuerte cruce con Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre y una de las personas más ricas del país. El enfrentamiento se originó por una polémica reacción del empresario ante el testimonio de una jubilada y desató un debate en redes sociales sobre la empatía, la desigualdad y el rol de los referentes públicos frente a la crisis social.

Nacido el 3 de agosto de 1991 en La Plata, supo definir el streaming en Latinoamérica desde sus inicios. Antes de ser el Coscu que hoy cosecha millones de seguidores, fue un joven que combinó su pasión por los videojuegos y la música con un carisma que rápidamente lo diferenció del resto. Comenzó su recorrido en 2012, cuando Twitch no era ni una sombra de lo que es actualmente en Argentina, streameando partidas de League of Legends y forjando desde cero una comunidad, la Coscu Army, que hoy es leyenda en el mundo hispanohablante.

PUBLICIDAD

Este 23 de diciembre será la cuarta edición de los Coscu Army Awards - Foto de Mariano Mazza.
El streamer Martín Pérez Disalvo, conocido como Coscu, es pionero en fusionar gaming, música y eventos, siendo líder en la cultura digital argentina

Fundador y líder de esa comunidad, fue pionero en entender el streaming como una plataforma de entretenimiento integral, fusionando gaming, freestyle, música y eventos en vivo. Su impronta y su capacidad para generar códigos y pertenencia lo convirtieron en referente de una generación: no solo acercó a miles de jóvenes al mundo del stream, sino que ayudó a moldear una cultura digital que lo reconoce por su autenticidad y por haber abierto el camino a decenas de nuevos creadores.

El salto definitivo llegó con el surgimiento de los Coscu Army Awards, una entrega de premios anual que distingue a los streamers más destacados de habla hispana, y que marcó un antes y un después en la escena local. Su influencia fue creciendo y lo llevó a tejer lazos con figuras internacionales como Ibai Llanos, y con grandes personalidades del deporte, como Sergio “Kun” Agüero y Lionel Messi. De hecho, Coscu fue uno de los pocos invitados a la mítica cena de despedida de Messi en Barcelona, un hito que coronó su relación con el mundo del fútbol y le dio aún más visibilidad fuera del streaming.

PUBLICIDAD

messi con coscu
Coscu integró la exclusiva despedida de Messi en Barcelona, destacando su fuerte vínculo con personalidades del deporte y la cultura global

Pero más allá del entretenimiento, el influencer no esquivó el debate público ni la coyuntura social. En las últimas horas, su nombre fue tendencia por haber cruzado a Marcos Galperin en X (anteriormente Twitter), después de que el empresario reaccionara con un emoji sonriente al testimonio de una jubilada que relataba en televisión su dificultad para comprar remedios con su haber mensual. El recorte, que se viralizó rápidamente, recibió el comentario de Galperin con un emoji de “carita sonriente”, lo que fue interpretado por muchos usuarios como una burla hacia la mujer.

La viralización del emoji sonriente de Galperin ante el testimonio de una jubilada desató un intenso debate en redes sobre empatía y responsabilidad social
La viralización del emoji sonriente de Galperin ante el testimonio de una jubilada desató un intenso debate en redes sobre empatía y responsabilidad social

Martín respondió de inmediato y no dudó en interpelar al empresario: “¿Pero como siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada? Eran otras épocas, quizás en aquel entonces mantenía una familia siendo ama de casa...”, escribió, sumando más de 30 mil likes y cientos de respuestas. No se detuvo ahí: “Cuando les pregunten si la plata les da la felicidad acuérdense de este ejemplo: La persona más rica de nuestro país riéndose de una jubilada que no le alcanza para los remedios”, agregó en otro tweet, avivando el debate.

El llamado de Coscu a la defensa de los jubilados argentinas reforzó la discusión pública sobre el rol de los influencers y empresarios ante la crisis social
El llamado de Coscu a la defensa de los jubilados argentinas reforzó la discusión pública sobre el rol de los influencers y empresarios ante la crisis social

El episodio no solo generó repercusión entre los seguidores de ambos, sino que se instaló en la agenda pública y mediática. El cruce de Coscu con Galperin fue leído por muchos como un llamado de atención sobre el rol de los empresarios y los influencers en un contexto de crisis, y sobre la necesidad de empatía y responsabilidad social de quienes ocupan lugares de privilegio.

La sensibilidad de Coscu frente a los temas sociales no es nueva. En reiteradas oportunidades, se manifestó en redes sobre la situación de los jubilados y los sectores más vulnerables. Incluso, durante la última represión a jubilados en el Congreso, el influencer publicó una imagen de un policía apuntando a la cabeza de un manifestante mayor con la frase: “Uno no se quiere meter, pero la dejan redifícil. Si esta foto de un viejito pidiendo por sus derechos, con un policía apuntándole a la cabeza, no te dice nada, yo ya no sé qué le pasa a la gente”. Y remató: “No seamos tibios. Esto está mal”.

El compromiso social de Coscu se reflejó en múltiples ocasiones, especialmente al denunciar la represión a jubilados y exigir mayor empatía social en Argentina
El compromiso social de Coscu se reflejó en múltiples ocasiones, especialmente al denunciar la represión a jubilados y exigir mayor empatía social en Argentina

El streamer dejó claro que, más allá de cualquier bandera política, lo importante es la empatía y el compromiso con los derechos humanos. “No se trata de a quién vota cada uno, se trata de empatizar con personas como esta. Todos tendríamos que defender y proteger a los jubilados de nuestro país. La empatía no es un partido político”, señaló en su mensaje, que fue replicado por miles de usuarios.

Coscu también tiene un vínculo personal con la historia reciente argentina. En 2023, al cumplirse 46 años de la primera ronda de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, homenajeó a las organizaciones y recordó que su propia familia fue víctima de la dictadura: su tío, Pedro Alfredo “Bocha” Disalvo, fue secuestrado y desaparecido en 1977. “No pienso jamás darle la espalda a la lucha de mi abuela por su hijo. Son caminos que empieza y el camino lo continuamos sin olvidarnos nunca más”, escribió, reafirmando su compromiso con la memoria y los derechos humanos.

Temas Relacionados

CoscuMartín Pérez DisalvoMarcos Galperin

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Leticia Siciliani, a puro amor de hermanas con Griselda por su trabajo juntas en el final de Envidiosa: “Cumplí un sueño”

La actriz compartió su alegría por su participación en la exitosa serie de Netflix al lado de su hermano. Las divertidas imágenes de las grabaciones

Leticia Siciliani, a puro amor de hermanas con Griselda por su trabajo juntas en el final de Envidiosa: “Cumplí un sueño”

Sofía Jujuy mostró el tatuaje sorpresa que le dedicó su novio, Gustavo Hormaechea: “Ningún hombre hizo esto por mí”

La modelo compartió todo su asombro por el gesto que tuvo su pareja, a quien presentó a principios de año, durante el casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari. El video

Sofía Jujuy mostró el tatuaje sorpresa que le dedicó su novio, Gustavo Hormaechea: “Ningún hombre hizo esto por mí”

Elina y Eduardo Costantini celebraron un nuevo aniversario: “Felices 7 años de aquel encuentro que unió este hilo rojo imposible de disolver”

La modelo compartió un mensaje en redes sociales, cargado de simbolismos, enfocando la trascendencia y la conexión más allá de lo visible en su familia

Elina y Eduardo Costantini celebraron un nuevo aniversario: “Felices 7 años de aquel encuentro que unió este hilo rojo imposible de disolver”

El Observador lanza su canal de streaming en Uruguay: Alejandro Fantino será una de las figuras destacadas

El medio uruguayo fundado en 1992 como diario impreso suma cinco programas originales a su plataforma digital, con emisión semanal en vivo por YouTube desde las 18:00 horas y una grilla que combina política, fútbol, inteligencia artificial, música y entretenimiento

El Observador lanza su canal de streaming en Uruguay: Alejandro Fantino será una de las figuras destacadas

Moria Casán y Georgina Barbarossa, cara a cara en los Martín Fierro: la nominación que reactiva una vieja rivalidad

Las conductoras compiten en la misma terna tras años de distanciamiento por un conflicto personal que nunca se resolvió

Moria Casán y Georgina Barbarossa, cara a cara en los Martín Fierro: la nominación que reactiva una vieja rivalidad
DEPORTES
El consejo que le dio Lionel Messi a Franco Colapinto tras su encuentro en el GP de Miami de Fórmula 1

El consejo que le dio Lionel Messi a Franco Colapinto tras su encuentro en el GP de Miami de Fórmula 1

Se confirmó el rival de River Plate para los octavos del Apertura: así están los cruces de playoffs tras la eliminación de Defensa

Los gestos de desconsuelo de Enzo Fernández en medio de la sorprendente derrota del Chelsea

El ataque de furia de un tenista: destrozó la raqueta tras perder un game, fue penalizado y golpeó la silla del umpire

Blondel habló sobre un posible cruce ante Boca en el Apertura: la divertida respuesta de Morena Beltran a una crítica de Davoo Xeneize

TELESHOW
Leticia Siciliani, a puro amor de hermanas con Griselda por su trabajo juntas en el final de Envidiosa: “Cumplí un sueño”

Leticia Siciliani, a puro amor de hermanas con Griselda por su trabajo juntas en el final de Envidiosa: “Cumplí un sueño”

Sofía Jujuy mostró el tatuaje sorpresa que le dedicó su novio, Gustavo Hormaechea: “Ningún hombre hizo esto por mí”

Elina y Eduardo Costantini celebraron un nuevo aniversario: “Felices 7 años de aquel encuentro que unió este hilo rojo imposible de disolver”

El Observador lanza su canal de streaming en Uruguay: Alejandro Fantino será una de las figuras destacadas

Moria Casán y Georgina Barbarossa, cara a cara en los Martín Fierro: la nominación que reactiva una vieja rivalidad

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de Guatemala refuerza protocolos en escuelas, tras recibir 12 amenazas virales

El gobierno de Guatemala refuerza protocolos en escuelas, tras recibir 12 amenazas virales

La selección de El Salvador disputará amistoso internacional contra Corea del Sur en Utah

Donald Trump afirmó que espera con interés la cumbre con Xi a pesar del aumento de las tensiones

El Líbano condicionó cualquier reunión con Netanyahu al cese de los ataques israelíes en el sur del país

¿Cada vez menos guatemaltecos se casan? Esto revelan los datos oficiales