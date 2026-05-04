Honduras

Honduras refuerza la protección en centros educativos ante una ola de calor que no da tregua

La comunidad educativa recibe nuevas indicaciones para protegerse del aumento de las temperaturas, en una acción coordinada que busca minimizar los riesgos para estudiantes y personal docente

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El ajuste en el horario afecta todos los niveles educativos, desde prebásica hasta media, en turnos matutinos y vespertinos. (Honduras). EFE/Gustavo Amador
El ajuste en el horario afecta todos los niveles educativos, desde prebásica hasta media, en turnos matutinos y vespertinos. (Honduras). EFE/Gustavo Amador

El sistema educativo hondureño enfrenta esta semana una serie de ajustes operativos debido a las intensas condiciones climáticas registradas en distintas regiones del país.

La decisión de reducir la jornada escolar entre el 4 y el 8 de mayo surge como medida inmediata de prevención y refleja los retos crecientes que atraviesa el sector educativo ante fenómenos climáticos cada vez más extremos.

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En los últimos días, reportes meteorológicos alertaron sobre temperaturas elevadas que superan los promedios históricos para esta época del año, junto a altos niveles de radiación solar.

Estas condiciones aumentan el riesgo de afectar la salud, sobre todo en niños y adolescentes, quienes permanecen varias horas en ambientes escolares que en muchos casos carecen de infraestructura adecuada para mitigar el calor, como sistemas de ventilación o áreas sombreadas suficientes.

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El ajuste al horario implica una reducción de una hora en la jornada académica diaria. Esto supone la reorganización de clases para evitar los periodos de mayor intensidad térmica, fundamentalmente al mediodía. La medida se aplica desde el nivel prebásico hasta la educación media, impactando tanto la jornada matutina como la vespertina.

Vigilancia permanente

Autoridades educativas impulsan recomendaciones como consumir agua, usar uniformes ligeros y limitar actividad física ante el aumento del calor.
Autoridades educativas impulsan recomendaciones como consumir agua, usar uniformes ligeros y limitar actividad física ante el aumento del calor.

Las autoridades educativas han señalado que, además de acortar el tiempo en aulas, se fomenta el consumo constante de agua, el uso de uniformes más ligeros cuando sea posible y la reducción de actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor.

Se ha solicitado también que los centros educativos mantengan vigilancia sobre los posibles síntomas de agotamiento o golpes de calor.

El contexto climático actual responde a patrones globales que han intensificado las olas de calor en distintas partes del mundo. En Centroamérica, estos eventos se presentan con mayor frecuencia y duración, afectando no solo al sector educativo, sino también a la productividad laboral, la seguridad alimentaria y el acceso al agua. En Honduras, las zonas del sur y del corredor seco son tradicionalmente las más vulnerables, aunque el impacto ya alcanza áreas urbanas con alta densidad de población.

Especialistas en gestión de riesgos advierten que es necesario adoptar medidas anticipatorias y no únicamente reactivas. Proponen adecuar las infraestructuras escolares, implementar protocolos permanentes frente a eventos climáticos e integrar contenidos sobre cambio climático y resiliencia comunitaria en el currículo educativo.

Expertos proponen adecuar la infraestructura escolar y crear protocolos frente a fenómenos climáticos como parte de la gestión de riesgos. EFE/ Gustavo Amador/Archivo
Expertos proponen adecuar la infraestructura escolar y crear protocolos frente a fenómenos climáticos como parte de la gestión de riesgos. EFE/ Gustavo Amador/Archivo

Medidas complementarias

Al mismo tiempo, padres de familia y docentes han expresado su inquietud por desarrollar soluciones a largo plazo que garanticen la continuidad del aprendizaje sin comprometer la salud de los estudiantes.

Entre las propuestas mencionadas figuran la flexibilización del calendario escolar en temporadas críticas, el fortalecimiento de modalidades educativas alternativas y la inversión en mejoras estructurales para los centros de estudio.

La medida anunciada será monitoreada constantemente por las autoridades, quienes no descartan su extensión si las condiciones climáticas persisten o se agravan.

El monitoreo se mantendrá activo en los próximos días, con énfasis en la atención temprana de cualquier nueva incidencia y en la coordinación con la comunidad educativa para actuar con rapidez.

En ese contexto, el llamado final es a mantener una comunicación constante entre escuelas y familias, reportar oportunamente cualquier eventualidad y seguir las indicaciones preventivas mientras persistan las condiciones adversas.

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