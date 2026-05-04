África: la OMS avaló el primer tratamiento contra la malaria diseñado específicamente para bebés

El nuevo medicamento Coartem Baby ha sido aceptado por el organismo internacional para su aplicación en lactantes desde dos kilogramos de peso - REUTERS/Denis Balibouse

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el primer tratamiento contra la malaria diseñado específicamente para bebés, un avance que abre la puerta a su uso generalizado en regiones donde la enfermedad cobra miles de vidas infantiles cada año.

El medicamento, denominado Coartem Baby, recibió la precalificación del organismo internacional, lo que garantiza que cumple con los estándares de calidad, seguridad y eficacia requeridos para su adquisición por el sector público, según informó el periódico británico The Guardian.

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De acuerdo con el portal de noticias, hasta ahora los lactantes con malaria recibían formulaciones diseñadas para niños mayores, lo que aumentaba el riesgo de errores de dosificación, efectos secundarios y toxicidad. La ausencia de un tratamiento específico para bebés representaba una brecha crítica en la lucha contra una enfermedad que afecta de forma desproporcionada a los más pequeños.

En algunas zonas de África, hasta el 18% de los niños menores de seis meses contraen malaria. En 2024, la enfermedad causó 610.000 muertes en el continente africano, de las cuales aproximadamente tres cuartas partes correspondieron a menores de cinco años. Esta realidad convierte al fármaco en una respuesta urgente a una necesidad sanitaria que durante décadas careció de una solución específica.

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El avance también desmiente una creencia médica históricamente extendida: que los bebés pequeños no podían infectarse con malaria porque conservaban la inmunidad transmitida por sus madres durante el embarazo y la lactancia. Investigaciones recientes cuestionaron esa idea y abrieron el camino para el desarrollo de tratamientos dirigidos a este grupo etario.

Qué es Coartem Baby y cómo funciona

El organismo sanitario internacional prioriza la distribución de un medicamento desarrollado para cubrir una brecha crítica en la atención - SALUD GENNA PRINT/OMS

Según detalló la publicación británica, el medicamento contiene dos fármacos antipalúdicos: arteméter y lumefantrina; y fue desarrollado de forma conjunta por la compañía farmacéutica multinacional Novartis y Medicines for Malaria Venture (MMV), una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación de tratamientos contra la malaria.

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El tratamiento puede utilizarse en bebés de tan solo 2 kilogramos de peso, lo que lo hace accesible para recién nacidos y lactantes de muy bajo peso. Se presenta en comprimidos con sabor a cereza que pueden disolverse en líquidos, incluida la leche materna, lo que facilita su administración en contextos de atención primaria y en hogares con recursos limitados.

La precalificación de la OMS permite que el medicamento sea adquirido por el sector público en los países con mayores tasas de malaria, especialmente en el África subsahariana, donde la enfermedad concentra la mayor parte de su impacto global.

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Reacciones de la comunidad médica y científica

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, calificó el momento como un punto de inflexión en la historia de la lucha contra la malaria. “Durante siglos, la malaria ha arrebatado a los niños de sus padres y ha arrebatado la salud, la prosperidad y la esperanza a las comunidades. Pero hoy, la historia está cambiando", declaró el funcionario en declaraciones recogidas por el medio británico.

El Dr. Martin Fitchet, director ejecutivo de MMV, subrayó que el anuncio representa “un hito importante para la salud pública. Durante demasiado tiempo, los recién nacidos y los lactantes con malaria han quedado desatendidos porque los tratamientos existentes no fueron diseñados pensando en ellos", afirmó según consignó The Guardian.

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La iniciativa de precalificación facilita la adquisición y distribución de medicamentos dirigidos a la infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ghebreyesus también destacó que el nuevo medicamento se suma a otros avances recientes en la lucha contra la malaria, entre ellos nuevas vacunas, pruebas de diagnóstico más precisas y mosquiteros de última generación, que en conjunto están modificando el curso de la enfermedad transmitida por mosquitos.

Impacto en África y acceso sin fines de lucro

La aprobación de Coartem Baby tiene implicaciones directas para el África subsahariana, la región más afectada por la malaria infantil. El tratamiento ya se introdujo en Ghana, donde los primeros pacientes lo recibieron en el marco de un programa piloto coordinado por médicos locales.

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El Dr. Emmanuel Aidoo, pediatra del hospital metodista de Ankaase, en Ghana, describió al diario el cambio que representa contar con un tratamiento específico para bebés. “Como médicos, solíamos buscar la malaria en niños mayores, pero cuando los recién nacidos enfermaban, nadie parecía saber qué hacer. Contar con un nuevo tratamiento diseñado específicamente para bebés y que se tolera bien nos da confianza”, señaló el especialista.

Novartis confirmó que pondrá el tratamiento a disposición “en gran medida sin ánimo de lucro” en las regiones donde la malaria es endémica, lo que reduce las barreras económicas para su adopción masiva en los sistemas de salud pública de los países más afectados. La decisión de la compañía farmacéutica resulta determinante para garantizar que el avance científico se traduzca en un beneficio real para las poblaciones con menor acceso a medicamentos innovadores.

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