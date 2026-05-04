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Blondel habló sobre un posible cruce ante Boca en el Apertura: la divertida respuesta de Morena Beltran a una crítica de Davoo Xeneize

Mientras el lateral de Huracán se enfoca en un posible duelo ante su ex club, su pareja reaccionó con ironía a un comentario del streamer

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Imagen dividida: a la izquierda, Morena Beltrán sonríe con cabello castaño y un abrigo beige; a la derecha, Lucas Blondel en uniforme de fútbol blanco y rojo
Lucas Blondel, enfocado en su presente futbolístico con Huracán, analiza el desafío ante Boca Juniors

El presente de Lucas Blondel en Huracán cobró impulso tras su llegada a préstamo: ya suma nueve partidos y dos goles, y aspira a recuperar protagonismo para volver a estar en la órbita de la selección de Suiza. En este tramo de la temporada, el equipo de Parque Patricios avanzó a los octavos de final al ubicarse séptimo en el Grupo B con 22 puntos y hay una chance de un cruce con Boca Juniors.

El futbolista compartió sus sensaciones ante la posible vuelta a La Bombonera, escenario donde podría enfrentar al club dueño de su pase. “No es una revancha, porque sigo perteneciendo al club. Siempre voy a estar agradecido con la gente que trabaja ahí”, expresó Blondel, quien perdió rodaje en Boca tras la eliminación ante Independiente en el Torneo Clausura 2025 y llegó a sumar minutos en la reserva para no perder ritmo competitivo.

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El lateral derecho podría regresar a La Bombonera pero vistiendo la camiseta del Globo
El lateral derecho podría regresar a La Bombonera pero vistiendo la camiseta del Globo

En este contexto, Blondel sostuvo que su compromiso con Huracán es total: “Nosotros iremos con nuestras armas a intentar hacer lo mejor y pasar de fase. Hoy me debo a Huracán e intentaremos pasar”. El mediocampista destacó la importancia del posible cruce y la repercusión que tiene jugar en La Bombonera: “Es un partido lindo, siempre es lindo jugar en esa cancha porque la gente se hace sentir”, comentó sobre la atmósfera que suele generar la hinchada del Xeneize en instancias decisivas.

Actualmente, Diego Martínez dirige a Blondel en Huracán, después de haberlo tenido también en Boca y Tigre. El entrenador aportó su visión sobre el desafío que implica la próxima ronda: “Será especial para todos nosotros, con las ilusiones de poder obtener un buen resultado y de pasar de fase”. El técnico valoró el trabajo realizado desde su llegada al club: “Fueron 9 o 10 meses donde trabajamos bien, pudimos darle al equipo una identidad. Trataremos de ir a jugar con la misma personalidad que los muchachos jugaron en cancha de Racing”.

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La periodista deportiva se tomó con gracia un comentario sobre el paso de su pareja por Boca Juniors

Paralelamente, la figura de Blondel ha tenido eco fuera de las canchas debido a la visibilidad de su pareja, la periodista deportiva Morena Beltrán. La comunicadora se volvió viral tras su participación en el stream de Davoo Xeneize junto a Gastón Edul. Durante la transmisión, el streamer bromeó: “Ahí juega hasta Blondel en Boca”, respecto a la etapa de Martínez como entrenador, comentario que luego matizó con disculpas: “Era un chiste, Luquita, perdón”.

Morena Beltrán, por su parte, aprovechó el espacio para bromear sobre un obsequio pendiente: “Devolveme la que te dejé en el museo. Sí, devolvémela. Ahora me la llevo”. En ese tono distendido, Edul interrogó: “Con una mano en el corazón. Alguna vez, ¿te tocó insultar a Lucas Blondel?”. Davoo admitió que sí, mientras que Morena justificó: “yo vi streams, fue crítico, está bien, ningún jugador juega todo el partido bien”.

La charla derivó en el recuerdo de un gol de Blondel con la camiseta de Boca ante Racing por la Copa de la Liga. Edul le preguntó al streamer si recordaba un mal partido del futbolista, a lo que Davoo respondió: “Con Belgrano”, y Morena acotó: “Sabía que iba a decir ese”. Finalmente, el streamer reflexionó sobre la suplencia de Blondel en el Xeneize: “Cuando no jugaba en el último tiempo con Boca, yo decía: ¿qué sentido tiene que no juegue Blondel? Si es mejor que Weigandt y es mejor que Barinaga”.

La actualidad de Lucas Blondel muestra un futbolista enfocado en sumar minutos, con la mira puesta en consolidarse en Huracán y, a la vez, aprovechar cada oportunidad para volver a ser una opción para la selección suiza, de cara al Mundial 2026.

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