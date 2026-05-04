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El ataque de furia de un tenista: destrozó la raqueta tras perder un game, fue penalizado y golpeó la silla del umpire

Tristan Boyer perdió el control en el Challenger de Francavilla al Mare, en Italia. Descargó su bronca contra el juez y se fue insultando

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Tristan Boyer fue el protagonista de la increíble escena en el Challenger de Francavilla al Mare, en Italia

El tenista Tristan Boyer protagonizó un escándalo en un partido del Challenger Tour. El estadounidense, actual 257° del ranking ATP y tercer preclasificado de la clasificación en Francavilla al Mare, Italia, perdió el control durante su partido ante el local Daniele Rapagnetta y fue descalificado tras un violento ataque de furia.

Todo ocurrió en la ronda final de la qualy del Challenger 75 italiano que se disputa sobre polvo de ladrillo. Boyer, que venía de avanzar con comodidad en su debut tras vencer 6-0 y 6-1 al local Angelo De Cesaris, enfrentaba a Rapagnetta (938° en el escalafón masculino) en busca de un lugar en el cuadro principal.

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Sin embargo, el partido tomó un giro inesperado cuando el estadounidense perdió un game clave en el segundo set. Tras quebrarle el servicio, Rapagnetta se puso en ventaja por 6-5 en el segundo parcial (había ganado el primero por 6-4) e iba a sacar para llevarse el partido. En ese momento, Boyer estalló.

Primero destrozó su raqueta contra el suelo con una furia desmedida, lo cual le valió una penalidad de un game, a la luz del resultado parcial, le hizo perder el partido. Acto seguido, el tenista americano desató una secuencia todavía más tensa: empezó a golpear la silla del umpire.

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La acción provocó la inmediata intervención de las autoridades del torneo. Boyer finalmente fue descalificado por conducta antideportiva.

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, mostraron además al estadounidense mientras abandonaba la cancha a los insultos, en un bochorno que rápidamente recorrió el mundillo del tenis.

Tristan Boyer perdió el control y tuvo un ataque de furia (Fuente: Reuters)
Tristan Boyer perdió el control y tuvo un ataque de furia (Fuente: Reuters)

La secuencia empañó el logro de Rapagnetta, de 19 años y quien tuvo una gran actuación frente a un rival de jerarquía mayor. Sin embargo, el desenlace convirtió el partido en noticia por razones mucho más escandalosas.

El episodio volvió a poner a Boyer en el centro de la escena por un comportamiento explosivo: no es la primera vez que el estadounidense, de 25 años, tiene reacciones desmedidas.

El Challenger de Francavilla al Mare, uno de los torneos destacados de la gira italiana sobre arcilla, continuó su marcha con normalidad. Boyer fue noticia por una reacción antideportiva y, en pocos segundos, pasó de buscar el ingreso al cuadro principal irse descalificado en medio de un escándalo.

El ataque de furia más reciente de un tenista en el circuito mayor fue protagonizado hace menos de un mes por el ruso Daniil Medvedev. Ocurrió en el Masters 1000 de Montecarlo, donde el actual número 10 del ranking ATP sufrió una de las caídas más contundentes de su carrera.

En apenas 49 minutos, Medvedev cayó ante el italiano Matteo Berrettini por 6-0 y 6-0, un marcador que rara vez se observa en el circuito, especialmente entre jugadores ubicados en la élite mundial.

Cuando el partido iba 6-0 y 2-0, Medvedev descargó su furia contra su raqueta: la golpeó seis veces contra el suelo ante la atónita mirada del umpire, el personal de seguridad y los espectadores. El estallido de ira culminó cuando el propio jugador arrojó los restos de la raqueta en un tacho de basura, generando una secuencia que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La furia de Medvedev al destrozar su raqueta

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