Elina y Eduardo Costantini celebraron un nuevo aniversario: “Felices 7 años de aquel encuentro que unió este hilo rojo imposible de disolver”

Siete años de amor, Elina y Eduardo Costantini

La celebración del aniversario de Elina Costantini y Eduardo Costantini se convirtió en un acontecimiento emotivo en redes sociales, donde la modelo compartió un extenso mensaje que resonó entre sus seguidores. Elina eligió las palabras cuidadosamente para transmitir la profundidad del vínculo que la une a su esposo y a su hija, Kahlo, destacando no solo el amor como cimiento, sino también el sentido de trascendencia y espiritualidad que impregna su historia familiar.

El posteo, que rápidamente se llenó de respuestas afectuosas, giró en torno a una idea central: “Construimos juntos una familia única… creada desde el amor, sin ataduras, sin límites”, escribió Elina, enfatizando la libertad y autenticidad con la que han forjado su unión durante estos años. Para la modelo, el amor que los une no conoce fronteras ni restricciones, y esa convicción se refleja en cada decisión compartida.

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El posteo de aniversario de Elina Costantini funcionó como una carta abierta y profunda sobre el sentido de familia, el vínculo de pareja y el crecimiento mutuo

Al evocar los siete años transcurridos desde que sus caminos se cruzaron, Elina hizo referencia a una creencia íntima que ambos comparten. “Felices 7 años de aquel encuentro que unió este hilo rojo imposible de disolver. Un amor dhármico, como siempre decimos…”, relató, aludiendo a la idea de un destino que los conecta más allá de lo visible. La espiritualidad y el destino, según ella, son elementos clave en la construcción de su familia.

La llegada de Kahlo Milagro Costantini fue otro de los puntos centrales en la publicación. Elina se detuvo especialmente en el impacto que tuvo el nacimiento de su hija, a quien describió como “la bebé del amor”. Para la modelo, Kahlo representa “nuestra creación más importante”, frase que condensa la magnitud de ese acontecimiento en sus vidas.

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La llegada de Kahlo Milagro Costantini representa para Elina y Eduardo la creación más importante y el símbolo de su unión

La dedicatoria culminó con un agradecimiento lleno de sensibilidad: “Gracias por tanto amor de mi vida. Gracias, Dios”, expresó Elina, dejando en evidencia que la gratitud es un valor fundamental en su presente familiar. Las palabras elegidas reflejaron la plenitud y el equilibrio que la pareja percibe en este momento de su vida.

A las pocas horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación y muestras de cariño. Los seguidores de la pareja celebraron la historia que ambos han construido y destacaron el ejemplo de unión y compromiso que transmiten.

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La modelo enfatizó la importancia del amor, la autenticidad y la libertad como pilares fundamentales en la construcción de su familia junto a Eduardo Costantin

Muchos de los comentarios replicaron la emoción con la que fue escrito el mensaje original, sumándose al festejo del aniversario y reconociendo la fortaleza del lazo que une a la familia. Las palabras de Elina generaron identificación entre quienes siguen de cerca cada capítulo de su vida pública.

En el entorno familiar, el aniversario fue motivo de celebración íntima y reflexión sobre el recorrido compartido. Elina y Eduardo, al recordar sus años juntos, reafirmaron su decisión de priorizar el amor, el respeto y la libertad como ejes fundamentales. La figura de Kahlo, en ese sentido, aparece como el símbolo más tangible de ese compromiso.

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La historia de un vínculo que se fortalece

La gratitud y el agradecimiento a Dios marcaron el cierre de la dedicatoria de Elina, reflejando el equilibrio de la familia Costantin

A lo largo de estos siete años, Elina y Eduardo Costantini han hecho de su relación un espacio de crecimiento personal y mutuo. Las palabras de la modelo, al repasar su historia, dan cuenta de un proceso de construcción constante, donde cada etapa suma aprendizajes y desafíos superados.

Sin necesidad de recurrir a grandes gestos públicos, Elina y Eduardo eligieron la intimidad y la palabra sentida para conmemorar su aniversario. El posteo de la modelo, lejos de limitarse a una celebración tradicional, funcionó como una carta de amor abierta, en la que cada frase buscó transmitir el sentido profundo de la familia que eligieron formar.

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Para Elina, “la familia del amor” es una construcción diaria, donde la libertad, el respeto y la fe en el destino se conjugan para dar sentido a su historia.