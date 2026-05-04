América Latina

Jair Bolsonaro recibió el alta médica tras una cirugía y regresó a su casa donde cumple arresto domiciliario

El ex mandatario continuará un proceso de rehabilitación de varias semanas tras una intervención en el hombro que no presentó complicaciones

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El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro llegando a su casa para comenzar a cumplir arresto domiciliario, en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)
El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro llegando a su casa para comenzar a cumplir arresto domiciliario, en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue dado de alta este lunes luego de una operación en el hombro derecho y regresó a su domicilio en Brasilia, donde cumple arresto domiciliario en el marco de una condena superior a 27 años de prisión.

El procedimiento quirúrgico, realizado días atrás, tuvo como objetivo corregir una lesión en el manguito rotador que le provocaba dolor persistente y limitaciones en el movimiento. Según el equipo médico, la intervención se desarrolló sin complicaciones y permitió estabilizar la articulación afectada.

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Tras la operación, los especialistas indicaron que el ex mandatario deberá cumplir un período inicial de rehabilitación de aproximadamente seis semanas, centrado en recuperar la movilidad, seguido de varios meses de fisioterapia.

La dolencia que motivó la cirugía se originó en una caída sufrida a comienzos de año, cuando Bolsonaro se encontraba detenido en una dependencia de la Policía Federal. Desde entonces, el cuadro evolucionó con molestias recurrentes que llevaron a su entorno a solicitar una intervención quirúrgica. El procedimiento fue autorizado por un magistrado del Supremo Tribunal Federal, a partir de informes médicos que justificaban la necesidad del tratamiento.

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El procedimiento de Bolsonaro fue autorizado por un magistrado del Supremo Tribunal Federal, a partir de informes médicos que justificaban la necesidad del tratamiento
El procedimiento de Bolsonaro fue autorizado por un magistrado del Supremo Tribunal Federal, a partir de informes médicos que justificaban la necesidad del tratamiento

Tras recibir el alta, el ex jefe de Estado volvió a su residencia, donde continuará el proceso de recuperación bajo seguimiento clínico. Uno de los médicos que participó en su atención confirmó que el paciente “ya dejó el hospital”, en referencia a su traslado al domicilio. En ese lugar deberá cumplir tanto las indicaciones médicas como las condiciones impuestas por la Justicia en el marco de su detención domiciliaria.

Bolsonaro, de 71 años, permanece bajo ese régimen desde finales de marzo, luego de que se le concediera un permiso de carácter humanitario debido a su estado de salud. Antes de esa decisión, había permanecido cerca de cuatro meses en prisión tras la sentencia que lo condenó por su rol en un intento de alterar el orden institucional tras las elecciones de 2022.

La condena fue dictada por su participación en un plan destinado a impedir la transición de poder luego de su derrota frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. La pena establecida asciende a 27 años y tres meses de prisión, aunque su cumplimiento se encuentra parcialmente modificado por la autorización judicial que le permite permanecer en su domicilio por razones médicas.

La condena contra Bolsonaro fue dictada por su participación en un plan destinado a impedir la transición de poder luego de su derrota frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Pedro Nunes/Archivo)
La condena contra Bolsonaro fue dictada por su participación en un plan destinado a impedir la transición de poder luego de su derrota frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Pedro Nunes/Archivo)

El historial clínico del ex mandatario ha sido un factor determinante en las decisiones judiciales recientes. En los últimos años, Bolsonaro ha sido sometido a múltiples cirugías, muchas de ellas relacionadas con las secuelas de una agresión sufrida durante la campaña electoral de 2018, cuando recibió una puñalada en el abdomen. A esas intervenciones se suman otros procedimientos vinculados a complicaciones posteriores.

En paralelo, el contexto político brasileño continúa evolucionando mientras el ex mandatario atraviesa su situación judicial y médica. En su entorno, se han producido movimientos orientados a reorganizar su espacio político de cara a futuros escenarios electorales, en un contexto de alta polarización.

La permanencia de Bolsonaro en arresto domiciliario está sujeta a evaluaciones periódicas tanto de su estado de salud como del cumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia. Su evolución clínica y las decisiones judiciales que se adopten en los próximos meses serán determinantes para definir cómo continuará el cumplimiento de la condena.

El proceso judicial contra Bolsonaro y las condiciones de su prisión domiciliaria se mantienen en el centro del debate político de Brasil, mientras la población sigue atenta a la evolución de su salud y a los próximos pasos de una carrera política marcada por la controversia y la confrontación.

(Con información de EFE y Reuters)

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