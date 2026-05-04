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Los gestos de desconsuelo de Enzo Fernández en medio de la sorprendente derrota del Chelsea

El argentino no pudo ocultar su frustración durante la caída de su equipo 3 a 1 ante el Nottingham Forest

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El video muestra la reacción del futbolista argentino tras el tercer gol que sufrió su equipo, que complicó sus aspiraciones en la Premier League

Enzo Fernández tuvo el partido entre las manos y no pudo hacer nada. El mediocampista argentino estrelló un remate en el palo a los 11 minutos del encuentro, cuando el Chelsea ya perdía 1-0, y vio cómo su equipo se derrumbó ante el Nottingham Forest: perdió por 3 a 1 en Stamford Bridge, en un resultado que complica seriamente las aspiraciones del club londinense de clasificar a competencias europeas la próxima temporada.

La imagen de Fernández con gestos de frustración tras el tercer tanto rival recorrió las redes sociales. “El desconsuelo de Enzo Fernández. No sabe qué hacer. ‘¿En dónde me metí?’, estará pensando ahora”, ilustró el relator de ESPN Juan Manuel Pons.

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El volante de la Selección argentina fue titular bajo las órdenes del técnico interino Calum McFarlane y tuvo una participación activa: su disparo desde fuera del área, asistido por João Pedro, se fue contra el poste derecho del arco visitante, en la jugada más clara del Chelsea en el primer tiempo. Poco después, el lateral Malo Gusto cometió un penal infantil al agarrar de la camiseta al delantero Taiwo Awoniyi con la pelota yéndose por la línea de fondo, y el árbitro Anthony Taylor cobró la infracción tras la revisión del VAR. Igor Jesus convirtió desde los doce pasos para poner el 2-0.

El partido había empezado mal desde el arranque. A los dos minutos, Awoniyi cabeceó un centro de Dilane Bakwa y abrió el marcador ante una defensa local que no encontró respuestas durante toda la tarde. El delantero del Forest, que tuvo al ex Vélez Nicolás Domínguez, completó su noche con el tercer gol a los 7 minutos del complemento, tras un desborde de Morgan Gibbs-White por la derecha.

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El único tanto del Chelsea llegó sobre el final, con un golazo de chilena del brasileño João Pedro que no alcanzó para generar ninguna ilusión. Cole Palmer había desperdiciado además un penal a falta de dos minutos del primer tiempo, con el arquero Matz Sels deteniéndole el remate.

Con la derrota, el Chelsea quedó en el noveno puesto de la Premier League, a cuatro puntos del Bournemouth, que ocupa la última plaza de clasificación a la Conference League. Brighton y Brentford se interponen entre ambos equipos. El panorama es aún más difícil por el calendario que resta: los Blues deberán visitar a Liverpool en Anfield, recibir a un Tottenham que pelea el descenso y cerrar como visitantes ante el Sunderland.

La única vía que le queda al club para asegurarse un lugar en las competencias europeas la próxima temporada pasa por la final de la FA Cup, donde medirá fuerzas con el Manchester City.

Mientras, el futuro del ex River Plate, campeón del mundo y de América con la selección argentina, sigue siendo una incógnita. PSG y el Real Madrid son dos de los elencos que pretenden sus servicios, aunque los londinenses desean retenerlo de cara a la reconstrucción del plantel, que inició la temporada ganando el Mundial de Clubes. Su contrato vence recién en 2032 y los Blues pretenden una cifra similar a la que pagaron (121 millones de euros) para negociarlo.

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