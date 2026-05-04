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Leticia Siciliani, a puro amor de hermanas con Griselda por su trabajo juntas en el final de Envidiosa: “Cumplí un sueño”

La actriz compartió su alegría por su participación en la exitosa serie de Netflix al lado de su hermano. Las divertidas imágenes de las grabaciones

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La actriz compartió un video durante la filmación de la serie de Netflix junto a la protagonista de la comedia (Video: Instagram)

La última temporada de Envidiosa, la serie de Netflix protagonizada por Griselda Siciliani que se estrenó la semana pasada, tiene una participación especial de Leticia Siciliani, quien compartió en las redes la emoción que le provocó trabajar con su hermana, una experiencia que nunca la había hecho.

26 de Junio de 2025. Dícese del día que cumplí un sueño. Dos jornadas al lado de la mejor actriz del mundo, en la mejor serie de la historia, con el mejor director del planeta, y un equipo espectacular”, escribió Leticia en Instagram junto a varios fotos y video de las horas de rodaje junto a Griselda, donde se la ve producida como su personaje, la asistente de Vicky, y en una imagen con Daniel Barone, reconocido por sus trabajos como director en Polka.

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La cuarta temporada de Envidiosa reunió a las hermanas Griselda y Leticia Siciliani por primera vez en pantalla (Instagram)
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La participación especial de Leticia Siciliani marcó un momento emotivo en la serie Envidiosa

“Lloré ese día, el anterior y el siguiente. Lloré hace unos días en el auto por Av. Libertador viendo la cara de Vicky en cada esquina, lloré cada 15 minutos en cada uno de los 10 capítulos de la cuarta temporada, lloré en la posterior videollamada, y lloro ahora acordándome de todo eso. Hice una pavadita y estoy muy feliz”, manifestó la intérprete sobre las sensaciones que vivió y aún sigue teniendo por su aparición en la comedia romántica.

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Leticia Siciliani compartió su alegría y gratitud por cumplir el sueño de actuar junto a Griselda

El mensaje de afecto de hermanas de Leticia no tardó en llegar y Griselda le agradeció sus palabras. “¡Pero vos querés que yo me muera de amor! Te amo con toda mi alma desde el día que naciste, hermana", le dedicó, en una publicación en la que también recibió mensajes de Nancy Dupláa (“¡Mi canceriana más fiel!”), Yoyi Francella, Marcela Coronel y de actrices de la serie como Julieta Cardinali, quien también se sumó en la cuarta temporada final, y Lorena Vega, la psicóloga Fernanda.

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“Lloré cada 15 minutos en cada uno de los 10 capítulos de la cuarta temporada”, reveló Leticia Siciliani sobre su experiencia en Envidiosa

El escándalo que involucró a Griselda Siciliani y Luciano Castro en enero de este año, cuando se difundieron audios privados del actor con una mujer española, aun estando en pareja con la actriz, tuvo la férrea defensa de Leticia Siciliani hacia su hermana en plena controversia.

Leticia eligió el silencio sobre detalles personales, pero su postura fue clara ante las cámaras: “Es la intimidad de Lu. A mi hermana no le gusta hablar de su intimidad, menos voy a hablar yo de la de ella”, dijo a A la tarde (América TV).

La reacción de Leticia ante la conducta de Castro fue contundente y sincera. “Me muero de la vergüenza con lo que hizo. No podría decirle nada más que ‘qué vergüenza’. Nada más”, expresó, dejando ver la incomodidad que generaron los hechos en el entorno de Griselda.

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El director Daniel Barone junto a las hermanas Siciliani durante las grabaciones de la serie

En medio de rumores sobre una posible separación, que luego se terminó concretando, Leticia optó por desdramatizar y aclarar: “Al menos yo no me enteré”, comentó con humor, y contó que recientemente había compartido tiempo con ambos, sin evidencias de ruptura.

La filtración de los audios impactó de lleno en el círculo cercano a Griselda, generando incomodidad y rechazo. Leticia insistió en que la prioridad era protegerla de la exposición mediática, evitando profundizar en las polémicas y defendiendo la privacidad de la actriz frente al escándalo.

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“Te amo con toda mi alma desde el día que naciste, hermana”, expresó Griselda Siciliani en respuesta al mensaje de Leticia

Luciano, tras la repercusión, calificó de “patético” lo sucedido y Leticia fue lapidaria: “Y sí, ¿qué va a decir? Era hora que lo dijera”, sentenció, sumando con ironía: “Es para hacer memes. Si no te reís… ¿cómo se te ocurre, hermano?”.

Las palabras de Leticia se centraron en proteger a Griselda de críticas y especulaciones. “Me molesta cualquier persona que bardee a mi hermana. Me molesta mucho”, subrayó, dejando en claro que su prioridad era resguardar a la familia frente a la opinión pública.

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