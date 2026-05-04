Emiratos Árabes Unidos advirtió que responderá a los ataques de Irán y recibió el respaldo unánime de los países del Golfo

Emiratos Árabes Unidos advirtió que responderá a los ataques de Irán y recibió el respaldo unánime de los países árabes (REUTERS/Foto de archivo)

Emiratos Árabes Unidos anunció este lunes que se reserva el derecho de responder a los recientes ataques lanzados por Irán contra su territorio y afirmó que actuará para proteger su seguridad y soberanía. Las autoridades emiratíes denunciaron que drones y misiles impactaron zonas civiles e industriales, mientras otros proyectiles fueron interceptados por los sistemas de defensa.

El Ministerio de Exteriores del país señaló en un comunicado que “se reserva el pleno y legítimo derecho de responder a estos ataques de manera que garantice la protección de su soberanía, seguridad nacional e integridad territorial, de conformidad con el derecho internacional”.

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La declaración se produjo tras una serie de incidentes que, según el gobierno, constituyen una amenaza directa contra el país y su población.

Las autoridades emiratíes calificaron los ataques como una “transgresión inaceptable” y condenaron el uso de armamento contra objetivos civiles.

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“Atacar a civiles e infraestructura civil es condenado y rechazado por todos los estándares legales y humanitarios”, indicó el comunicado oficial. En ese contexto, también exigieron el cese inmediato de las hostilidades y responsabilizaron a Irán por las consecuencias derivadas de estas acciones.

El Ministerio de Exteriores del país señaló en un comunicado que “se reserva el pleno y legítimo derecho de responder a estos ataques de manera que garantice la protección de su soberanía, seguridad nacional e integridad territorial, de conformidad con el derecho internacional” (AFP/Archivo)

Uno de los episodios más graves ocurrió en una zona industrial del este del país, donde el impacto de un dron provocó un incendio de gran magnitud. Según la información oficial, al menos tres trabajadores de nacionalidad india resultaron heridos de forma leve. En paralelo, el Ministerio de Defensa informó que logró interceptar varios proyectiles en las últimas horas, lo que evitó daños mayores en otras áreas.

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Estos hechos marcan los primeros ataques directos contra Emiratos desde la entrada en vigor de un alto el fuego regional a comienzos de abril, acuerdo que había reducido significativamente la actividad militar tras semanas de enfrentamientos. La reanudación de los ataques genera preocupación por una posible ruptura de ese entendimiento y por el impacto en la estabilidad del Golfo.

El apoyo de los países árabes

La reacción de los países árabes fue inmediata. La Liga Árabe expresó su respaldo a Emiratos y condenó las acciones de Irán. Su secretario general, Ahmed Abulgueit, afirmó que “la seguridad nacional árabe es indivisible” y denunció lo que describió como una “agresión renovada” contra un Estado miembro.

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La Liga Árabe expresó su respaldo a Emiratos y condenó las acciones de Irán

Además, advirtió que los ataques dirigidos a instalaciones civiles constituyen una “flagrante violación del derecho internacional y del acuerdo de alto el fuego”.

El Consejo de Cooperación del Golfo también manifestó su apoyo a Abu Dabi. En un comunicado, su secretario general, Jasem Mohamed al Budaiwi, calificó los hechos como una “peligrosa escalada que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región”. Asimismo, subrayó que atacar a Emiratos “es un comportamiento inaceptable y reprobable en todos los sentidos”.

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El organismo regional reiteró su respaldo a cualquier medida que adopte el país para defenderse y llamó a la comunidad internacional a intervenir.

“Es necesario asumir la responsabilidad de detener estos repetidos ataques”, señaló el comunicado, en referencia a la continuidad de las acciones militares atribuidas a Irán.

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En paralelo, se reportaron ataques contra infraestructuras energéticas, incluido un buque cisterna vinculado a la compañía petrolera nacional emiratí, lo que incrementa la preocupación por el impacto económico y energético de la escalada. Las autoridades locales indicaron que continúan evaluando los daños y reforzando las medidas de seguridad en instalaciones clave.

El Consejo de Cooperación del Golfo también manifestó su apoyo a Abu Dabi. En un comunicado, su secretario general, Jasem Mohamed al Budaiwi, calificó los hechos como una “peligrosa escalada" (Europa Press/Foto de archivo)

El contexto regional sigue siendo volátil, con tensiones acumuladas y diferencias entre actores del Golfo. La respuesta de Emiratos y el respaldo explícito de los organismos árabes marcan un nuevo punto de inflexión en la crisis, con implicancias directas para la seguridad regional y el equilibrio político en Medio Oriente.

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(Con información de EFE)