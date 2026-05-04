Denuncia formal y comunicado: giro en el escándalo entre Neymar y Robinho Jr. que sacude al Santos

Continúa el escándalo entre Neymar y Robinho Jr (Instagram: @Robinhojr)

Continúa el escándalo entre Neymar y Robinho Jr. que sacudió al Santos. El juvenil de 18 años solicitó la rescisión de su contrato al Peixe tras la presunta agresión del astro con pasado en Barcelona y París Saint Germain. La defensa del atacante formalizó la petición mediante una notificación extrajudicial remitida al club, argumentando “ausencia de condiciones mínimas de seguridad” para continuar en la institución.

En el documento presentado, Robinho Jr. detalla que Neymar, el dorsal 10 y figura principal del Santos, lo insultó con palabras ofensivas, le aplicó una “rasteira” —zancadilla intencional— y posteriormente le propinó una bofetada. De acuerdo con la información divulgada por Globo Esporte, la notificación exige que el club adopte cuatro medidas en un plazo de 48 horas, incluyendo la celebración de una reunión inmediata para discutir la finalización contractual y la difusión de las imágenes del entrenamiento, además de un comunicado.

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El equipo legal de Robinho Jr. advierte que, de no cumplirse estas demandas en el tiempo estipulado, se entendería como “quiebra de la confianza contractual” y “compromiso insuficiente con la seguridad laboral”. Esta situación podría derivar en la rescisión indirecta del vínculo y el reclamo de indemnización por daños morales y materiales.

Robinho Jr y Neymar tenían buena relación antes del altercado (REUTERS/Jorge Silva)

El episodio ocurrió durante una sesión matutina reservada a los jugadores suplentes, un día después del empate 1-1 frente al Palmeiras. Según fuentes consultadas por el medio brasileño, Neymar habría reaccionado con irritación tras ser regateado por Robinho Jr. y, al solicitarle al joven que “bajara la intensidad”, se inició una discusión que desencadenó un empujón y la agresión reportada.

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El propio Neymar se disculpó con Robinho Jr. en los vestuarios tras el entrenamiento. Ambos futbolistas, cuya relación personal es cercana y se describe en el día a día del club como la de “padrino y ahijado”, viajaron con el resto del plantel rumbo a Paraguay para disputar, este martes, un partido contra el Recoleta por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El Santos se ubica en la última posición del grupo y necesita una victoria para mantener opciones matemáticas de clasificación en el torneo continental.

El club hizo pública su postura en un comunicado oficial difundido a la prensa este lunes. “El Santos FC informa que por determinación de la presidencia fue instaurado, luego de los hechos, un proceso de sindicancia interna para analizar el episodio que involucró a los atletas Neymar Jr. y Robson de Souza Jr. durante el entrenamiento del pasado domingo en el CT Rei Pelé”. El Departamento Jurídico del club asumió la responsabilidad de encabezar la pesquisa. La investigación se activó poco después de las quejas planteadas por el entorno del joven delantero ante la presidencia del club.

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En relación con la gestión deportiva tras el conflicto, ambos jugadores fueron incluidos en la convocatoria para el compromiso ante Recoleta, mientras que el club decidió apartar del equipo a Mayke, lateral derecho, por un cuadro viral confirmado el sábado. El plantel contó con 24 futbolistas para el viaje. El desenlace institucional de la querella dependerá de las conclusiones que arroje la investigación interna en curso, cuyo resultado evaluará el propio Departamento Jurídico del Santos.