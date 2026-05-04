El Observador lanza su canal de streaming en Uruguay: Alejandro Fantino será una de las figuras destacadas

El Observador, fundado en 1992 como diario impreso, se consolidó como una compañía digital multiplataforma con presencia en Uruguay, Argentina, Estados Unidos y España

El Observador lanza su canal de streaming con una grilla semanal de cinco programas originales que se emitirán en vivo por YouTube, con Alejandro Fantino como una de sus figuras centrales. El medio uruguayo, fundado en 1992 como diario impreso y hoy convertido en una compañía digital multiplataforma, dio el puntapié inicial de esta nueva etapa el domingo 19 de abril con un programa especial conducido por el propio Fantino, de 20:00 a 22:00 horas.

Ese episodio inaugural no fue solo una presentación: junto a Fantino estuvieron los conductores de los distintos programas que integran la grilla, una señal del carácter coral que tendrá la propuesta. El episodio completo quedó disponible en el canal de YouTube de El Observador Uruguay — @observaUY —, el medio digital de noticias uruguayo con mayor cantidad de suscriptores en esa plataforma.

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La apuesta audiovisual del Grupo El Observador se articula en torno a cinco programas originales con emisión semanal a partir de las 18:00 horas. La variedad temática es deliberada: política, fútbol, tecnología, música y entretenimiento conviven en una misma grilla pensada para captar distintos segmentos de audiencia.

Fantino estará al frente de Llenos de Mística, un ciclo de entrevistas y entretenimiento que se emite los domingos de 20:00 a 22:00 horas. Lo acompañan Ana Inés Martínez, Rafa Cotelo y Sofía Romano en un espacio que combina análisis y actualidad con deportes, cultura y tendencias.

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Alejandro Fantino conduce Llenos de Mística los domingos, acompañado por Ana Inés Martínez, Rafa Cotelo y Sofía Romano

Los lunes, miércoles y viernes, de 18:00 a 20:00 horas, Diego Cayota, Carolina Delisa y Leo Pereyra conducen Todo un Tema, un programa de análisis de la realidad política y económica de Uruguay con un estilo definido por sus responsables como “sin filtro”. El programa aborda los temas de la agenda nacional con un enfoque directo.

El fútbol tiene su propio espacio en la grilla. Quedó Picando se emite los lunes y jueves de 20:00 a 22:00 horas y está conducido por Ana Inés Martínez, Emiliano Hernández Pereyra, Luis Inzaurralde y Joaquín Pisa. El programa cubre el fútbol uruguayo, el mercado de pases, la Selección Nacional y tendrá especial seguimiento del Mundial 2026.

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Los martes, de 20:00 a 21:30 horas, Federica Bordaberry, Juan Pablo De Marco y Naara Pérez conducen Radar IA, un espacio dedicado a las novedades en inteligencia artificial, tecnología y startups. El programa contempla entrevistas a emprendedores y expertos, con una mirada que abarca lo local, lo regional y lo global desde una perspectiva técnica, política, económica y cultural.

El quinto programa de la grilla es La Playlist, los miércoles de 20:00 a 21:30 horas, con Nicolás Tabárez, Carla Colman y Emanuel Bremermann como conductores, más la participación de Luis Lacalle Ponce de León. El espacio está dedicado a la música en vivo, entrevistas con artistas locales y regionales, lanzamientos de discos y promociones de shows en Uruguay y Argentina.

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La grilla completa de programación

La plataforma de streaming no se limita a la transmisión desde un estudio fijo. El Observador ya demostró su capacidad de cobertura móvil con la transmisión en vivo desde la 59.ª Semana de la Cerveza en Paysandú, lo que anticipa una dinámica de producción que puede trasladarse a distintos puntos del país.

El modelo comercial de la plataforma contempla opciones de branded content, product placement, publicidad no tradicional y segmentos patrocinados. La interacción con la audiencia a través de redes sociales también forma parte del esquema.

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El Grupo El Observador tiene su sede central en Montevideo y cuenta con presencia consolidada en Argentina, Estados Unidos y España. En el mercado argentino, el grupo es propietario de la radio El Observador 107.9 y de la revista Quórum, especializada en justicia y derecho.