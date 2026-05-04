Desinformación en línea aumenta el riesgo de cáncer de piel, según una encuesta

LUNES, 4 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- La desinformación está poniendo a más de 16 millones de estadounidenses en mayor riesgo de cáncer de piel, según ha concluido una nueva encuesta de la Academia Americana de Dermatología (AAD).

Casi 3 de cada 5 estadounidenses (57%) usan regularmente protector solar, según la encuesta anual Practice Safe Sun.

PUBLICIDAD

Pero más de 16 millones de adultos afirman haber reducido o dejado de usar protector solar debido a afirmaciones en línea, poniendo en riesgo la salud de su piel, según la encuesta.

Casi la mitad de los estadounidenses, y el 64% de la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012), afirman haberse encontrado con desinformación sobre los protectores solares en internet, según mostró la encuesta.

PUBLICIDAD

"Aunque es alentador que más de la mitad de los estadounidenses usen protector solar, tanto jóvenes como adultos están lidiando con una abrumadora cantidad de información contradictoria sobre la protección solar", dijo el presidente de la AAD, el Dr. Murad Alam , en un comunicado de prensa.

"La desinformación refuerza los mitos dañinos sobre el bronceado, lo que lleva a la gente a subestimar los riesgos de la exposición a la luz UV e ignorar las medidas de protección", afirmó. "Es importante evaluar la fuente de la información médica y tomar decisiones informadas sobre el cuidado de la piel buscando el consejo de un dermatólogo certificado. La realidad es que el cristal de las ventanas no puede detener los rayos dañinos, y ninguna cantidad de exposición al sol es necesaria ni completamente segura."

PUBLICIDAD

Un mito persistente es que el bronceado es inofensivo y saludable, según los expertos.

Alrededor del 83% de los adultos encuestados afirmaron que la exposición al sol les proporciona un "brillo saludable" y el 55% está convencido de que la piel bronceada se ve más saludable.

PUBLICIDAD

Y más de la mitad (52%) cree en al menos un mito sobre el bronceado, incluyendo que el bronceado es seguro si no se quema (29%) o que un bronceado base puede prevenir quemaduras solares o reducir el riesgo de cáncer (19%).

Cualquier bronceado es un signo de daño por los rayos UV, lo que aumenta el riesgo de cáncer de piel y acelera el envejecimiento prematuro, según los expertos.

PUBLICIDAD

No obstante, más de 160 millones de adultos estadounidenses se broncearon en 2025, con casi 60 millones haciéndolo de forma intencionada, según AAD.

"No existe tal cosa como un bronceado seguro", dijo Alam. "Cada vez que te bronceas o quemas, también dañas el ADN de tu piel y cuanto más daño, mayor es el riesgo de cáncer de piel."

PUBLICIDAD

Peor que broncearse, un tercio de los estadounidenses se quemó con el sol en 2025, según la encuesta.

"Hay una desconexión que provoca altas tasas de quemaduras solares, con consecuencias que van mucho más allá de una simple molestia temporal", dijo Alam. "Las quemaduras solares causan dolor y vergüenza a corto plazo, y con el tiempo hacen que la piel parezca arrugada, manchada y vieja, además de aumentar drásticamente el riesgo de cáncer de piel."

PUBLICIDAD

La gente está practicando estos comportamientos riesgosos al aire libre aunque la encuesta reveló que también están preocupados por la salud de su piel:

La mitad de los adultos (50%) se preocupa por el envejecimiento prematuro de la piel, y el 43% ya está viendo daños como arrugas o manchas oscuras. Alrededor del 70% desearía haber hecho más para proteger su piel antes en la vida. A pesar de ello, el 21% desconoce que el protector solar ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro, y el 26% no se da cuenta de que puede ayudar a prevenir manchas oscuras.

PUBLICIDAD

"Los datos muestran que muchos estadounidenses están aprendiendo por las malas sobre los daños solares a largo plazo", dijo Alam. "Los efectos de la exposición a los rayos UV se acumulan con el tiempo, provocando el envejecimiento prematuro y aumentando el riesgo de cáncer de piel, que ahora es la forma más común de cáncer en Estados Unidos. La buena noticia es que gran parte de este daño se puede prevenir con hábitos simples y constantes de protección solar."

Para proteger la salud de tu piel, AAD dijo que las personas pueden:

Busca sombra entre las 10 a.m. y las 2 p.m., cuando los rayos del sol son más fuertes. Cúbrete con ropa protectora del sol, incluyendo camisas de manga larga, pantalones, un sombrero de ala ancha y gafas de sol. Aplica protector solar resistente al agua con un SPF de 30 o superior. Realiza autoexámenes regulares y consulta a un dermatólogo si encuentras alguna mancha nueva o sospechosa en tu piel.

La encuesta en línea incluyó a 1.132 adultos estadounidenses y se realizó del 19 de enero al 2 de febrero de 2026. El margen de error es de más o menos tres puntos porcentuales.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la seguridad solar.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Dermatología, 1 de mayo de 2026