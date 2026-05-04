Sofía Jujuy mostró el tatuaje sorpresa que le dedicó su novio, Gustavo Hormaechea: “Ningún hombre hizo esto por mí”

Sofía “Jujuy” Jiménez y Gustavo Hormaechea protagonizaron un romántico gesto durante la boda de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari (Video: Instagram)

Sofía “Jujuy” Jiménez atraviesa uno de los momentos más dulces y románticos de su vida, y no duda en compartir con sus seguidores cada gesto, cada detalle y cada emoción que la atraviesa. Esta vez, la modelo y conductora sorprendió a todos al revelar la inesperada y tierna sorpresa que le hizo su novio, Gustavo Qüerio Hormaechea, durante una de las noches más especiales para su círculo íntimo: el casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari.

Todo sucedió en el Palacio Sans Souci, donde la pareja celebró su amor rodeada de familiares y amigos, entre ellos “Jujuy”, muy cercana a la hija de Oscar Ruggeri. Aunque la modelo casi se pierde la boda por cuestiones laborales, finalmente pudo estar presente y disfrutar de la noche a pleno. Pero lo que nadie esperaba era el gesto que Gustavo, apodado “Guty”, tendría con ella.

PUBLICIDAD

Gustavo Hormaechea sorprendió a Sofía Jiménez tatuándose la inicial “S”, un tributo especial a la relación que emocionó a la modelo

En medio de la fiesta, los novios sorprendieron a los invitados con un puesto de tatuajes permanentes, pensado como un recuerdo imborrable de la fecha. Mientras el resto elegía motivos alegóricos y mensajes ligados al evento, Hormaechea fue por más y decidió tatuarse la inicial de su novia, una “S”, en el antebrazo. Un gesto tan jugado como romántico que dejó sin palabras a Sofía y a todos los presentes.

La reacción de “Jujuy” no tardó en viralizarse: “¿Vos estás loco? Les juro que, en mi vida, ningún hombre ni nadie hizo esto por mí, o sea nadie”, exclamó la modelo, entre risas y emoción, mientras grababa el momento para compartirlo en sus redes. “No lo puedo creer, te estás tatuando una ‘S’, amor, la que yo hice”, agregó, mostrando el proceso y la felicidad genuina que le provocó la decisión.

PUBLICIDAD

La reacción viral de Sofía ‘Jujuy’ Jiménez ante el tatuaje de su novio generó repercusión en redes sociales y entre los invitados de la boda

En Instagram, la conductora se explayó sobre lo que sintió al ver a su pareja tatuarse su inicial: “Yo sigo sin creer, sin caer que estas cosas me están pasando a mí. Me pidió que haga una ‘S’ en un papel y se la tatuó, quizás para muchos es una boludez, para mí fue un montóoon. Real, no me lo esperaba”. El posteo, acompañado de videos y fotos del momento, se llenó de comentarios de amigos y seguidores que celebraron la felicidad de la pareja y el gesto de “Guty”.

A pesar de la euforia y la emoción, Sofía confesó que, por ahora, no se anima a devolverle el gesto con un tatuaje propio: “Me tatuaría, pero no me animo”, admitió al ser consultada. Sin embargo, no descartó hacerlo en el futuro: “De hecho yo quería hacerme un tatuaje y no me animé. No tengo tatuajes, quién te dice algún día…”.

PUBLICIDAD

Gustavo Hormaechea, exjugador de rugby y emprendedor, acompaña a Sofía ‘Jujuy’ en una historia de amor que comenzó a principios de año

El gesto de Gustavo no solo sorprendió a Sofía sino que se ganó el aplauso y la complicidad de los invitados, que presenciaron el momento y no dudaron en destacar la audacia y el amor del joven salteño. Alejado del mundo del espectáculo, Hormaechea es un apasionado del rugby (fue jugador del Jockey Club Salta) y lidera su propia marca de indumentaria urbana. En sus redes comparte su vida y sus pasiones: los viajes, el deporte, y, desde hace cinco meses, su romance con la modelo.

La historia de amor entre “Jujuy” y Gustavo comenzó a principios de año, en los festejos de fin de año, y desde entonces se muestra sólida, espontánea y sin vueltas. Ambos comparten momentos familiares, escapadas y hasta su fanatismo por Boca Juniors, equipo al que siguen juntos y del que suelen postear fotos en la Bombonera.

PUBLICIDAD

El tatuaje, lejos de ser un simple detalle, se transformó en un símbolo de la relación y en una declaración de intenciones. Sofía cerró el posteo con palabras llenas de amor: “Gracias mi amor por hacerme sentir especial. Te amo cuchiiii”. Los seguidores de la modelo no tardaron en reaccionar y llenar la publicación de likes, emojis y mensajes llenos de buena energía para la pareja.