Salud

Lentejas o garbanzos: cuál conviene más para sumar fibra y proteínas a tu dieta diaria

Dos legumbres clave que, con matices en su perfil nutricional, pueden influir en cómo se equilibra una alimentación saludable

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Una ilustración de una lenteja y un garbanzo musculosos levantando pesas marcadas con nutrientes en un gimnasio lleno de otros alimentos animados
La comparación nutricional entre lentejas y garbanzos revela que ambos alimentos son ricos en fibra y proteínas vegetales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación entre lentejas y garbanzos en nutrición suele ser esencial para quienes buscan maximizar su consumo de fibra y proteínas de origen vegetal.

Las legumbres destacan por su valor nutricional, pero no todas aportan lo mismo. Una taza de lentejas cocidas (198 gramos) ofrece 15,6 gramos de fibra y 17,9 de proteínas, mientras que la misma porción de garbanzos (164 gramos) contiene 12,5 gramos de fibra y 14,5 de proteínas.

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Aunque ambas son opciones muy completas, estos valores muestran que las lentejas tienen una ligera ventaja en dos nutrientes clave para la saciedad, la digestión y el mantenimiento de la masa muscular.

De acuerdo con la base de datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), las lentejas superan a los garbanzos por un margen reducido en fibra y proteínas, tanto cuando se mide la porción por taza como por peso estándar.

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No obstante, ambas opciones ofrecen beneficios nutricionales similares y resultan adecuadas para quienes desean enriquecer su dieta con estos componentes, ya sea en preparaciones como sopas, ensaladas o guisos.

Además, su bajo contenido en grasas y su aporte de carbohidratos complejos las convierten en alimentos recomendados para mantener una energía sostenida a lo largo del día, especialmente en dietas de control glucémico.

Imagen dividida que muestra a la izquierda un montón de lentejas verdes y marrones, y a la derecha un montón de garbanzos secos de color beige, ambos sobre una tabla de madera.
Ambas legumbres presentan un bajo índice glucémico, lo que ayuda a evitar picos de azúcar en sangre y favorece el control metabólico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard destaca que las legumbres como lentejas y garbanzos son fuentes clave de nutrientes esenciales para la población que sigue una alimentación basada en plantas.

Tanto las lentejas como los garbanzos son recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para cubrir requerimientos diarios de fibra y proteínas en dietas vegetarianas y veganas.

Diferencias en el aporte de fibra entre lentejas y garbanzos

La fibra dietética es clave para el buen funcionamiento del sistema digestivo y la salud intestinal. En ese terreno, las lentejas muestran una ligera ventaja: por cada 100 gramos cocidos aportan 7,9 gramos de fibra, frente a los 7,6 gramos de los garbanzos, según el USDA.

Además, no todas son iguales: las lentejas verdes suelen contener más fibra que las rojas, lo que refuerza su valor como aliadas en una alimentación equilibrada.

Este nutriente favorece la regularidad intestinal, contribuye al desarrollo de bacterias beneficiosas y puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2, de acuerdo con la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos. La fibra incrementa la saciedad y ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, reforzando su valor en toda dieta equilibrada.

Plato saludable, dieta vegetariana, comida vegana, legumbres cocidas, alimentos ricos en proteínas y fibras - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las lentejas verdes contienen más fibra que las rojas, incrementando así sus beneficios para la digestión y la saciedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a proteínas de origen vegetal, las lentejas ofrecen 9,02 gramos por cada 100 gramos cocidos, frente a los 8,86 gramos que aportan los garbanzos en la misma cantidad. Esta diferencia es pequeña y ambas legumbres resultan eficaces para cubrir los requerimientos diarios de personas que siguen dietas basadas en plantas, según la OMS.

Es relevante aclarar que ni las lentejas ni los garbanzos proporcionan todos los aminoácidos esenciales. Por ello, se recomienda combinarlas con cereales integrales, frutos secos u otras fuentes vegetales para asegurar un perfil proteico más completo, que beneficie la reparación muscular, el funcionamiento del sistema inmunitario y el mantenimiento celular.

Valor nutricional, minerales y usos prácticos

Más allá de la fibra y las proteínas, estas legumbres se destacan por su aporte de minerales esenciales. Una taza de lentejas cubre alrededor del 37% del valor diario de hierro, mientras que los garbanzos alcanzan el 26%, según datos del USDA.

Cada una aporta beneficios específicos: los garbanzos contienen más magnesio y colina, mientras que ambas ofrecen cerca del 23% del valor diario de zinc por porción, lo que las convierte en aliadas clave para una nutrición completa.

Otra ventaja relevante es su bajo índice glucémico, lo que significa que contribuyen a evitar picos rápidos de azúcar en sangre, de acuerdo con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los garbanzos superan a las lentejas en magnesio y colina, componentes clave para diversas funciones metabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes emplean versiones enlatadas por practicidad, se recomienda enjuagar y escurrir antes de consumir a fin de reducir el sodio, lo que puede favorecer la salud cardiovascular. Tanto lentejas como garbanzos se adaptan fácilmente a recetas como ensaladas, purés o platos principales, guisos y hamburguesas vegetales.

Incluir ambos alimentos y alternarlos según preferencias o necesidades es una de las formas más efectivas para diversificar la ingesta de nutrientes en la dieta. En lugar de escoger solo entre lentejas o garbanzos, sumarlas de manera variada permite ampliar los beneficios de sus propiedades nutricionales y profundizar en una alimentación más completa.

Su versatilidad culinaria y capacidad para integrarse en diferentes tradiciones gastronómicas hacen que sean aliados valiosos en cualquier menú equilibrado, tanto en platos fríos como calientes.

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