Sociedad

Se incendió un comercio en el barrio de Palermo y dos personas tuvieron que ser rescatadas

Los Bomberos de la Ciudad debieron forzar un portón para acceder al local y sacar a dos individuos que estaban dentro. Una mujer tuvo que ser trasladada por el SAME

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Las imágenes muestran un incendio en un local comercial situado en la calle Paraguay al 3200, en el barrio de Palermo, Buenos Aires. Del edificio de planta baja y un piso superior emanan columnas de humo negro.

Un incendio en un comercio ubicado en Paraguay al 3200, en el corazón del barrio de Palermo, movilizó este lunes a los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Dos personas tuvieron que ser rescatadas del lugar, y una de ellas fue trasladada a un centro de salud.

El siniestro se registró en un edificio de planta baja y primer piso, situado entre las calles Sánchez de Bustamante y Billinghurst. La planta baja estaba destinada a un local comercial.

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El primer piso, en tanto, no pudo ser identificado con precisión por los equipos de emergencia debido a la densa concentración de humo que se acumuló en el interior.

Los Bomberos de la Ciudad debieron forzar un portón contiguo al negocio para acceder al inmueble. Una vez adentro, y a unos 10 metros del ingreso, el personal encontró fuego activo en el sector contrafrontal del local. La guardia desplegó de inmediato una línea de manguera de 38 milímetros para atacar las llamas.

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El incendio en Paraguay al 3200 derivó en el corte total de la calle, con graves inconvenientes para la circulación en Palermo en hora pico
El incendio en Paraguay al 3200 derivó en el corte total de la calle, con graves inconvenientes para la circulación en Palermo en hora pico

El humo fue el principal obstáculo durante la intervención: impidió a los equipos de emergencia determinar con exactitud las dimensiones del foco ígneo y sobre qué materiales se propagaba el fuego. El incendio quedó completamente controlado en los minutos posteriores al arribo de las unidades, aunque se previó la permanencia de una guardia de escombros en el lugar.

Una mujer fue trasladada por el SAME al hospital más cercano. Se desconoce si la asistencia se debió a quemaduras o a inhalación de humo. Respecto al estado del local al momento del incendio, aparentemente podría estar cerrado sin utilizar, aunque aclaró que esa información no estaba confirmada. El traslado de la mujer abre la posibilidad de que hubiera actividad o trabajo en el interior del local.

La emergencia derivó en el corte total de la calle Paraguay, una arteria de tránsito intenso en Palermo, con graves inconvenientes para la circulación en hora pico.

Se incendió un hotel en pleno centro porteño: hubo 6 asistidos y 100 huéspedes evacuados

Un incendio en el noveno piso del hotel HR Luxor, ubicado en la avenida Presidente Roque Sáenz Peña 890, movilizó durante la madrugada de este domingo a cinco dotaciones de bomberos de la Ciudad y a voluntarios de Puerto Madero. La emergencia dejó seis personas asistidas por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) atendidas en el lugar y unos 100 huéspedes evacuados.

Según el reporte oficial al que tuvo acceso Infobae, el siniestro comenzó a las 00:15 y se logró controlar hacia las 2:20. Las llamas se originaron en el piso nueve de la torre, un edificio de diez plantas situado entre las calles Esmeralda y Sarmiento, lo que provocó la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño indicaron que el incendio se gestó sobre un colchón y mobiliarios propios del ambiente “en una extensión de 3,00 x 2,00 y 1,50 metros de alto”.

Personal de Defensa Civil, Policía de la Ciudad y agentes de Tránsito colaboraron en las tareas de evacuación y en el operativo montado en la zona. El Puesto de Comando de Bomberos funcionó en el lugar para coordinar las acciones y garantizar la seguridad de los ocupantes.

De acuerdo con los datos difundidos por las autoridades, entre los afectados hubo dos hombres y cuatro mujeres mayores de edad, quienes recibieron atención médica en el sitio por exposición al humo y cuadros leves, por lo cual recibieron oxígeno-terapia. Ninguno de los pacientes requirió derivación a hospitales, según precisó el SAME. Cien personas fueron evacuadas de manera preventiva, mientras avanzaban los trabajos para extinguir el fuego y ventilar la estructura afectada.

Cinco móviles de bomberos y equipos voluntarios participaron en el control del incendio, que se limitó al sector del noveno piso sin propagarse a otras áreas del hotel. La circulación vehicular en el entorno de la avenida Presidente Roque Sáenz Peña permaneció interrumpida hasta que los peritos y operativos finalizaron su labor. Las causas del incendio permanecen bajo investigación de las autoridades competentes.

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