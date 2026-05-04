Salud

Vídeos en redes sociales y fácil acceso aumentan el riesgo de consumo de inhalantes en adolescentes

Healthday Spanish

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LUNES, 4 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Nuevas investigaciones están generando alarmas sobre los inhalantes, que a menudo se presentan en internet como inofensivos y ponen en riesgo real a los adolescentes.

Dos nuevos estudios señalan un patrón preocupante: los adolescentes más jóvenes, especialmente las chicas, pueden ser más vulnerables -- y las redes sociales son una fuente importante de exposición.

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En un estudio, publicado recientemente en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs, los investigadores revisaron 30 vídeos sobre óxido nitroso --a menudo llamado "gas de la risa"-- publicados a principios de 2025.

Esos vídeos promediaron 23 millones de visualizaciones. Algunos mostraron cómo usarlo, sin restricciones de edad ni advertencias sanitarias. Otros promovieron "pruebas gratuitas" de productos de óxido nitroso, destacando lo fáciles y accesibles que pueden ser estas sustancias para los adolescentes.

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"Los inhalantes siguen siendo una de las categorías de consumo de sustancias menos estudiadas y menos debatidas, a pesar de la gravedad de sus riesgos para la salud", dijo la autora principal Rachel Hoopsick, profesora adjunta de salud y kinesiología en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign.

Los inhalantes --como el óxido nitroso, la pintura en spray o el pegamento-- pueden causar daños cerebrales, problemas de ritmo cardíaco, pérdida de audición, fallo orgánico e incluso muerte súbita tras un solo uso.

"La ambigüedad legal que rodea el uso del óxido nitroso con fines recreativos, su accesibilidad y asequibilidad lo convierten en una opción atractiva para jóvenes que buscan un subidón rápido, mientras que los vídeos en línea en sitios como Instagram o TikTok suelen minimizar o no mencionar los riesgos potenciales", dijo el autor correspondiente Andrew Yockey en un comunicado de prensa. Es profesor adjunto de salud pública en la Universidad de Misisipi en Oxford.

Un segundo estudio, publicado en la edición de julio de la revista Preventive Medicine, analizó datos de más de 33.000 adolescentes que participaron en una encuesta nacional sobre el consumo de drogas entre 2021 y 2023.

Solo el 2,2% de los adolescentes informó haber consumido inhalantes en el último año, pero los investigadores dijeron que eso supone más de medio millón de adolescentes en EE. UU.

El uso de inhalantes se relacionó con problemas de comportamiento como peleas y robos.

"Nuestro trabajo sugiere que aún sabemos muy poco sobre cómo los entornos sociales y digitales moldean la percepción de los inhalantes, especialmente el óxido nitroso, y cómo eso puede influir en la normalización y el consumo entre los jóvenes", dijo Hoopsick.

Más información

El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas tiene más información sobre el uso de inhalantes.

FUENTE: HealthDay TV, 4 de mayo de 2026

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