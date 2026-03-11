La fuerza del tren inferior puede disminuir con la edad: los 5 ejercicios que recomiendan los expertos

La fuerza de las piernas puede disminuir hasta un 5% anual después de los 40 años, según expertos en entrenamiento de resistencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso del tiempo deja huellas evidentes en el cuerpo, y una de las más notorias es la disminución de la fuerza de las piernas. Estudios recientes revelaron que la fuerza del tren inferior puede disminuir hasta un 5% anual después de los 40 años, según datos del entrenador certificado Alain González, citado por la revista de salud y fitness Men’s Health.

Este proceso, aunque gradual, incrementa el riesgo de lesiones y pérdida de autonomía, sobre todo en quienes no adoptan rutinas específicas de entrenamiento de resistencia.

Los expertos subrayaron que, si bien correr aporta beneficios cardiovasculares, no basta para frenar la pérdida de fuerza muscular asociada al envejecimiento. Por ello, recomiendan ejercicios que ayuden a conservar la capacidad física y la independencia funcional en la adultez.

El deterioro de la fuerza del tren inferior incrementa el riesgo de lesiones y dificulta la autonomía en la adultez (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de González, sostiene que el deterioro de la fuerza en el tren inferior es uno de los principales factores que afectan la autonomía personal en la madurez. Por esta razón, el sugiere una selección de ejercicios que abordan distintos grupos musculares y patrones de movimiento, con el fin de preservar la potencia, la coordinación y el equilibrio.

5 ejercicios clave recomendados por expertos para preservar la fuerza

A partir del informe de Men’s Health, estos son los ejercicios recomendados por el entrenador para hombres mayores de 40 años que buscan mantener la funcionalidad de sus piernas:

1. Sentadilla búlgara dividida

Este movimiento lidera la lista de González por su capacidad para fortalecer cada pierna de forma independiente. El entrenador explicó que la sentadilla búlgara dividida obliga a trabajar con una sola pierna, lo que facilita identificar y corregir debilidades o rigideces de manera inmediata. Además, el ejercicio potencia la coordinación y el control motor, aspectos que tienden a deteriorarse con la edad.

La sentadilla búlgara dividida fortalece cada pierna de manera independiente y corrige debilidades musculares evidenciadas por la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El ejercicio expone las debilidades y las fortalece al mismo tiempo”, afirmó González. Fuera del gimnasio, los movimientos unilaterales predominan en actividades diarias como subir escaleras, caminar o andar en bicicleta, lo que refuerza la utilidad de este ejercicio.

2. Peso muerto rumano en posición B

La segunda recomendación prioriza el peso muerto rumano en posición B, orientado a trabajar la cadena posterior, en particular los isquiotibiales y los glúteos. Según el análisis de Men’s Health, este ejercicio se ubica entre el trabajo unilateral y bilateral, permitiendo una carga significativa sin exigir un equilibrio extremo.

González explicó que este movimiento obliga a los glúteos, aductores, estabilizadores profundos de la cadera y músculos del tronco a trabajar en conjunto para mantener la pelvis nivelada y las caderas cuadradas. De este modo, el peso muerto en posición B favorece la extensión de cadera y el control postural, funciones decisivas para la movilidad.

3. 90/90 a Shin Box (transición a caja de espinilla)

En tercer lugar está el ejercicio de 90/90 a Shin Box (transición a caja de espinilla), cuyo objetivo es mejorar el control de la rotación de las caderas.

El ejercicio 90/90 a Shin Box favorece la salud articular y optimiza la rotación y estabilidad de las caderas en personas adultas (Captura de video: YouTube)

González indicó que este movimiento entrena los rotadores profundos, aductores y estabilizadores, ayudando a mantener el centro de gravedad y la salud articular. También incrementa la coordinación neuromuscular y contribuye a disminuir el desgaste de las articulaciones en el largo plazo.

4. Plancha de Copenhague

La plancha de Copenhague figura en cuarto lugar, aunque no es un ejercicio tradicional para piernas. Los aductores actúan como estabilizadores principales para la pelvis y para lograr la extensión de la cadera bajo carga.

González señaló que la plancha de Copenhague es una de las maneras más efectivas de entrenar los aductores, porque exige que estos músculos estabilicen la pelvis mientras el core se mantiene alineado.

5. Peso muerto con barra trampa

El último ejercicio destacado por González es el peso muerto con barra trampa, adecuado tanto para principiantes como para personas con experiencia en entrenamiento de fuerza.

El peso muerto con barra trampa combina sentadilla y bisagra de cadera para entrenar todos los músculos clave del tren inferior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este movimiento combina los beneficios de la sentadilla y la bisagra de cadera, involucrando de manera conjunta a cuádriceps, glúteos, isquiotibiales, erectores y pantorrillas. El entrenador enfatizó que entrenar todos estos músculos y articulaciones en simultáneo permite conservar la fuerza y usarla con eficiencia.

También advirtió que la regularidad y la progresión en los ejercicios son esenciales para mantener los beneficios. Los movimientos seleccionados se enfocan tanto en preservar la fuerza como en prevenir lesiones y mejorar la calidad de vida en la adultez. Incorporar estas prácticas en la rutina semanal favorece la independencia funcional y permite afrontar de manera activa los retos del envejecimiento.