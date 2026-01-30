El ejercicio más infravalorado para fortalecer las piernas según la evidencia científica

Aitor Zabaleta-Korta, experto en entrenamiento de fuerza, destaca la importancia de elegir los ejercicios adecuados para potenciar el desarrollo del tren inferior (@Fit Generation)

Aitor Zabaleta-Korta, doctor en ciencias de la actividad física y especialista en entrenamiento de fuerza, identificó cuál es el ejercicio más infravalorado para el desarrollo del tren inferior.

Según declaraciones recogidas por Men’s Health, Zabaleta-Korta considera que este movimiento resulta esencial para quienes desean potenciar su rendimiento físico y fortalecer las piernas, aunque suele pasar desapercibido en muchas rutinas.

Importancia del entrenamiento de piernas y tren inferior

El medio destaca que prestar atención al tren inferior es indispensable no solo por motivos estéticos, sino también por salud y funcionalidad en la vida diaria.

Las piernas alojan algunos de los músculos más grandes del cuerpo y su desarrollo repercute en actividades cotidianas básicas, como caminar, subir escaleras o levantarse del suelo.

De acuerdo con lo expuesto en Men’s Health, fortalecer esta zona mejora la potencia y la resistencia global, incrementa la flexibilidad y contribuye a reducir el riesgo de lesiones.

El fortalecimiento de las piernas contribuye a mejorar la postura y favorece la estabilidad en movimientos cotidianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio más infravalorado, según el especialista

Entre la variedad de prácticas disponibles, Zabaleta-Korta destaca la hack squat como el ejercicio más subestimado.

“Todo el mundo piensa que no es para tanto, pero desde un punto de vista científico es muy interesante y muchísimos culturistas de élite lo hacen”, explica el experto a Men’s Health.

Este movimiento, pese a contar con el aval de deportistas profesionales, generalmente ocupa un lugar secundario en los programas de entrenamiento. Según el especialista, su potencial excede el de la mayoría de rutinas tradicionales.

La hack squat permanece en un segundo plano, a pesar de su respaldo científico y de su uso frecuente entre atletas experimentados (Freepik)

Beneficios concretos de la hack squat

La hack squat genera un estímulo significativo en el cuádriceps, el glúteo y el aductor mayor. Esto permite un desarrollo integral del tren inferior, según resalta el experto en la publicación.

Además, Zabaleta-Korta enfatiza que se trata de una opción segura para la mayoría de practicantes, al mismo tiempo que facilita la ejecución técnica.

A diferencia de otras variantes de sentadilla, la hack squat no sobrecarga de manera significativa la zona lumbar. Esta característica la convierte en una alternativa recomendable para quienes desean proteger esa parte del cuerpo sin disminuir la intensidad del entrenamiento.

Este ejercicio facilita la activación equilibrada de varios grupos musculares, optimizando el rendimiento con menor riesgo de sobrecarga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas técnicas respecto a ejercicios tradicionales

La mecánica simple de la hack squat garantiza que el movimiento sea guiado y minimiza los posibles errores técnicos.

“Es muy difícil de ejecutar mal técnicamente porque casi todo el ejercicio está muy guiado, permite una gran progresión en cargas y puedes ir muy cerca del fallo sin que suponga un riesgo”, detalla Zabaleta-Korta en Men’s Health.

Además, la máquina facilita una progresión rápida y estable en la carga de trabajo. Su diseño permite entrenar con alta intensidad y acercarse al fallo muscular sin aumentar el riesgo de lesión, algo que es fundamental para quienes buscan progresar de forma constante.

La estructura guiada de la hack squat reduce la probabilidad de errores posturales y permite un progreso seguro en la carga (Freepik)

Recomendaciones sobre frecuencia y planificación

El especialista recomienda incluir la hack squat al menos uno o dos días por semana en la planificación de entrenamiento del tren inferior.

Con una frecuencia adecuada y una selección correcta de ejercicios, puede lograrse una adaptación significativa tanto en fuerza como en rendimiento.

Controlar variables como la intensidad y el volumen, así como asegurar una correcta recuperación, es clave para potenciar el progreso y minimizar el riesgo de lesiones, tal como subraya Men’s Health.

Integrar la hack squat de forma regular favorece adaptaciones sostenidas y minimiza el estancamiento en el entrenamiento del tren inferior (Freepik)

Errores comunes y consejos para maximizar los resultados

Entre los errores habituales, Zabaleta-Korta señala el descuido en la planificación del tren inferior y el exceso de enfoque en ejercicios populares como la sentadilla tradicional, en detrimento de variantes eficaces como la hack squat. La clave, enfatiza, es regular factores como la intensidad, el volumen y la frecuencia semanal.

Si estas variables no se gestionan con precisión, las mejoras pueden verse limitadas. Mantener el control técnico y proporcionar diferentes estímulos en el entrenamiento se vuelve fundamental para todo tipo de practicantes.

Para Zabaleta-Korta, respaldado por la experiencia de culturistas profesionales y la información recogida en Men’s Health, la hack squat ocupa un papel esencial en cualquier rutina de piernas. Su unión de eficacia, seguridad y facilidad de progresión la convierte en un ejercicio imprescindible para quienes buscan desarrollar el tren inferior de forma optimizada y sostenible.