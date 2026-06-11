La FDA aprueba el primer nuevo ingrediente de protector solar en dos décadas

MIÉRCOLES, 10 de junio de 2026 (HealthDay News) -- La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) ha aprobado el bemotrizinol (BEMT) para su uso en productos de protección solar de venta libre.

El bemotirizinol es un filtro químico que absorbe tanto la radiación UVA como la UVB, los dos tipos principales de rayos ultravioleta que causan daño en la piel y aumentan el riesgo de cáncer.

PUBLICIDAD

Es el primer nuevo ingrediente de protector solar aprobado en EE. UU. desde los años 90. Se ha utilizado de forma segura en el extranjero durante décadas.

La orden final de la FDA establece que los nuevos protectores solares que contienen bemotrizinol pueden venir en forma de aceites, lociones, cremas, geles, mantequillas, pastas, pomadas, barras o sprays (si se cumplen ciertos requisitos específicos de los sprays).

PUBLICIDAD

A diferencia de muchos filtros químicos de protector solar que hay hoy en día, el bemotrizinol es muy fotográfico, lo que significa que se descompone mucho más lentamente cuando se expone a una luz solar intensa. Eso significa que la protección puede durar más.

El BEMT también es menos probable que sea absorbido por el cuerpo. Mientras que algunos filtros químicos antiguos usados en el protector solar estadounidense han descubierto que entran en el torrente sanguíneo a niveles que preocupan a los reguladores, el BEMT se mantiene principalmente en la superficie de la piel, según USA Today.

PUBLICIDAD

Como es poco probable que cause irritación, la FDA lo ha autorizado para su uso en niños de tan solo 6 meses.

"El bemotrizinol sería el primer filtro UV químico recomendado para bebés debido a la mínima irritación cutánea", dijo la Dra. Nisha Varadarajan, dermatóloga del Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York, a USA Today.

PUBLICIDAD

Los expertos en salud elogiaron la aprobación como una herramienta vital en el esfuerzo continuo para reducir los cánceres de piel prevenibles.

"La [Academia Americana de Dermatología] considera que esta aprobación supone un paso importante en la salud pública al ampliar el acceso a protectores solares seguros y eficaces para los consumidores en Estados Unidos y ayudar a salvar vidas de estadounidenses del cáncer de piel", declaró al presidente de AAD, el Dr. Murad Alam, a USA Today.

PUBLICIDAD

El bemotrizinol se ha utilizado de forma segura en Europa y otros mercados internacionales durante décadas.

Al agilizar el proceso de aprobación bajo la Ley CARES, la FDA pretende ofrecer a los estadounidenses más opciones. La orden propuesta se emitió originalmente el 12 de diciembre de 2025, hace seis meses.

PUBLICIDAD

"Los rigurosos estándares de la FDA garantizan que los consumidores puedan confiar en los protectores solares y otros medicamentos sin receta que usan", dijo la Dra. Karen Murry, directora de la Oficina de Medicamentos Sin Receta del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA, en un comunicado de prensa.

"Ahora, gracias a la mejor ciencia disponible y al marco regulatorio actualizado, podemos trabajar con las empresas para llevar productos innovadores al mercado de una manera más eficiente que nunca", añadió.

PUBLICIDAD

Los fabricantes podrán empezar a incluir bemotirizinol en sus fórmulas a partir del 9 de agosto.

Se espera que debute en el mercado estadounidense exclusivamente bajo la marca Parsol Shield este verano, según USA Today. Tras 18 meses, otros fabricantes pueden comercializar productos con el nuevo ingrediente.

PUBLICIDAD

Más información

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. tiene más información sobre cómo proteger tu piel del sol.

FUENTES: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., 9 de junio de 2026; USA Today, 9 de junio de 2026