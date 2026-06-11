Salud

La FDA aprueba el primer nuevo ingrediente de protector solar en dos décadas

Healthday Spanish

Guardar
Google icon
Imagen HUD25JB2CBHMBHX4YTYWS2NLW4

MIÉRCOLES, 10 de junio de 2026 (HealthDay News) -- La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) ha aprobado el bemotrizinol (BEMT) para su uso en productos de protección solar de venta libre.

El bemotirizinol es un filtro químico que absorbe tanto la radiación UVA como la UVB, los dos tipos principales de rayos ultravioleta que causan daño en la piel y aumentan el riesgo de cáncer.

PUBLICIDAD

Es el primer nuevo ingrediente de protector solar aprobado en EE. UU. desde los años 90. Se ha utilizado de forma segura en el extranjero durante décadas.

La orden final de la FDA establece que los nuevos protectores solares que contienen bemotrizinol pueden venir en forma de aceites, lociones, cremas, geles, mantequillas, pastas, pomadas, barras o sprays (si se cumplen ciertos requisitos específicos de los sprays).

PUBLICIDAD

A diferencia de muchos filtros químicos de protector solar que hay hoy en día, el bemotrizinol es muy fotográfico, lo que significa que se descompone mucho más lentamente cuando se expone a una luz solar intensa. Eso significa que la protección puede durar más.

El BEMT también es menos probable que sea absorbido por el cuerpo. Mientras que algunos filtros químicos antiguos usados en el protector solar estadounidense han descubierto que entran en el torrente sanguíneo a niveles que preocupan a los reguladores, el BEMT se mantiene principalmente en la superficie de la piel, según USA Today.

Como es poco probable que cause irritación, la FDA lo ha autorizado para su uso en niños de tan solo 6 meses.

"El bemotrizinol sería el primer filtro UV químico recomendado para bebés debido a la mínima irritación cutánea", dijo la Dra. Nisha Varadarajan, dermatóloga del Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York, a USA Today.

Los expertos en salud elogiaron la aprobación como una herramienta vital en el esfuerzo continuo para reducir los cánceres de piel prevenibles.

"La [Academia Americana de Dermatología] considera que esta aprobación supone un paso importante en la salud pública al ampliar el acceso a protectores solares seguros y eficaces para los consumidores en Estados Unidos y ayudar a salvar vidas de estadounidenses del cáncer de piel", declaró al presidente de AAD, el Dr. Murad Alam, a USA Today.

El bemotrizinol se ha utilizado de forma segura en Europa y otros mercados internacionales durante décadas.

Al agilizar el proceso de aprobación bajo la Ley CARES, la FDA pretende ofrecer a los estadounidenses más opciones. La orden propuesta se emitió originalmente el 12 de diciembre de 2025, hace seis meses.

"Los rigurosos estándares de la FDA garantizan que los consumidores puedan confiar en los protectores solares y otros medicamentos sin receta que usan", dijo la Dra. Karen Murry, directora de la Oficina de Medicamentos Sin Receta del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA, en un comunicado de prensa.

"Ahora, gracias a la mejor ciencia disponible y al marco regulatorio actualizado, podemos trabajar con las empresas para llevar productos innovadores al mercado de una manera más eficiente que nunca", añadió.

Los fabricantes podrán empezar a incluir bemotirizinol en sus fórmulas a partir del 9 de agosto.

Se espera que debute en el mercado estadounidense exclusivamente bajo la marca Parsol Shield este verano, según USA Today. Tras 18 meses, otros fabricantes pueden comercializar productos con el nuevo ingrediente.

Más información

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. tiene más información sobre cómo proteger tu piel del sol.

FUENTES: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., 9 de junio de 2026; USA Today, 9 de junio de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El método antes de la biopsia para el cáncer de próstata: qué mejoras incorporó y por qué importa

La resonancia magnética multiparamétrica permite identificar con mayor precisión las lesiones sospechosas y reducir intervenciones innecesarias. En el marco del Día Mundial del Cáncer de Próstata, expertos le cuentan a Infobae los últimos avances

El método antes de la biopsia para el cáncer de próstata: qué mejoras incorporó y por qué importa

Día del Cáncer de Próstata: el tumor que más afecta a los hombres no da síntomas pero puede detectarse a tiempo

Los especialistas advierten que el diagnóstico temprano es clave para abordar la enfermedad en sus etapas iniciales y evitar secuelas en otros órganos. Las novedades en los tratamientos

Día del Cáncer de Próstata: el tumor que más afecta a los hombres no da síntomas pero puede detectarse a tiempo

Videojuego retro ayuda en la recuperación del AVC y mejora la función del brazo

Healthday Spanish

Videojuego retro ayuda en la recuperación del AVC y mejora la función del brazo

Las bebidas azucaradas pueden aumentar tu riesgo de cáncer de hígado

Healthday Spanish

Las bebidas azucaradas pueden aumentar tu riesgo de cáncer de hígado

Las mujeres sufren más de apnea del sueño que los hombres, según un estudio

Healthday Spanish

Las mujeres sufren más de apnea del sueño que los hombres, según un estudio

DEPORTES

La polémica declaración de una de las figuras de Brasil a días del Mundial: “Siento más cariño afuera, que en mi país”

La polémica declaración de una de las figuras de Brasil a días del Mundial: “Siento más cariño afuera, que en mi país”

El dardo de Morena Beltrán a Gerard Piqué tras elogiar a Shakira por su cuarta participación en un Mundial

El tremendo elogio de Infantino a Lionel Messi en el umbral del Mundial 2026: su emoción al recordar a Maradona

Partidos del Mundial 2026, hoy jueves 11 de junio: fixture y horarios completos de la fecha 1

Argelia goleó 4-0 a Bolivia en su último amistoso antes del debut mundialista contra Argentina

TELESHOW

El llamativo pedido de Cande Ruggeri a su esposo a tres meses de su casamiento

El llamativo pedido de Cande Ruggeri a su esposo a tres meses de su casamiento

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada: Cola fulminó a dos jugadoras de alto perfil

Kylie Minogue sorprendió en Buenos Aires visitando el restaurante de un famoso chef: las fotos

Así fue el estreno de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: del saludo de Cande Tinelli al mensaje de Ángel de Brito

Oriana Junco sobre el modo de trabajo de Aníbal Lotocki: “Él iba con una valijita haciendo operaciones a domicilio”

INFOBAE AMÉRICA

SpaceX está a punto de lograr una salida a bolsa récord que podría convertir a Elon Musk en un trillonario

SpaceX está a punto de lograr una salida a bolsa récord que podría convertir a Elon Musk en un trillonario

Inversión millonaria rehabilitará más de 3,100 kilómetros de caminos productivos en Honduras

El Salvador lanza una encuesta nacional sobre la población de cero a 17 años

Exceso de humedad en 2025 provocó millonarias indemnizaciones a productores agrícolas en Costa Rica

Capturan a 13 personas presuntamente ligadas a pandillas en la ciudad panameña de Colón