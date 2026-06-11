Política

Se trabó el proyecto de Zonas Frías y Patricia Bullrich sufre otra complicación en el Senado

La iniciativa salió con esfuerzo de Diputados y se hundió en la Cámara alta porque los aliados pidieron agregar áreas “polares”. La titular del bloque libertario viene con dificultades para ordenar la agenda

Guardar
Google icon
senado - sesión especial pública 2602
El legislador santacruceño José María Carambia (Prensa Senado)

La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, acumula sin parar leyes que pretende la Casa Rosada desde hace largas semanas y no logra destrabar, ni siquiera, una. La de “zonas frías”, que en Diputados salió con esfuerzo tras crear guiños hacia sectores “cálidos”, se hundió rápido en la Cámara alta y, ahora, un filo dialoguista -acompaña casi nada al Gobierno- reclama que se declaren áreas “polares”, por lo que el destino del proyecto, si no es de siesta, involucrará inevitables modificaciones y un regreso, en segunda revisión, a la Cámara baja.

El sistema actual fue impulsado por Máximo Kirchner, durante la era de su “compañero” Alberto Fernández, y sirvió como una de las estocadas finales del mega descalabro energético que por años fomentó el cristinismo; incluso, con el bolsillo del payaso ya reventado. Diputados hizo las cosas rápido, la administración central cerró con un puñado de gobernadores -curiosos guiños a zonas “cálidas”, lo que hizo más delirante el debate- y, de esa manera, le pasó la pelota de titanio al Senado.

PUBLICIDAD

Con el aterrizaje del texto a la Cámara alta se asomó, con mayor claridad y contundencia, un eventual adiós a la diferencia nada menor entre el beneficio vigente sobre la boleta final, en comparación del que se haría sobre el costo de generación del gas, que es el ítem menos jugoso en comparación con la distribución. A fines de mayo pasado, un aliado reflexionó ante Infobae: “Nos mandaron a activar un palazo en las facturas, con el invierno que se asoma y quieren, en paralelo, que discutamos el etiquetado frontal de los alimentos. Uno trata de comprender, pero es cada vez más difícil”.

Días atrás, el silvestre provincial y semi dialoguista José María Carambia (Moveré Santa Cruz) presentó un proyecto para imponer una “bonificación adicional por ‘Zona Polar’, aplicable a los consumos residenciales de gas natural por redes y al gas propano” para su distrito y Tierra del Fuego, que será “equivalente al SETENTA POR CIENTO (70%) de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el ENARGAS”. En tanto, el segundo artículo plantea que “los usuarios residenciales comprendidos en el Régimen Zona Polar gozarán de la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) respecto de la prestación del servicio público de gas natural por redes y gas propano”.

PUBLICIDAD

Sesión Ordinaria en el Senado de la Nación el 14 de mayo de 2026 en Buenos Aires, Argentina - Patricia Bullrich
La jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (NA)

“Durante los últimos años, los aumentos tarifarios impactaron fuertemente sobre los usuarios residenciales de la región, generando facturas imposibles de afrontar para miles de vecinos. La eliminación de bonificaciones, la reducción de subsidios diferenciales y el incremento sostenido de tarifas provocaron un deterioro significativo en la capacidad de pago de los hogares patagónicos”, señaló Carambia en los fundamentos de su propuesta.

Según el -por momentos- indescifrable legislador, “a ello se suma una realidad paradójica: Santa Cruz es una de las principales provincias productoras de gas natural de la Argentina”. Y agregó: “La región aporta recursos energéticos estratégicos para el país, mientras sus habitantes afrontan costos crecientes para acceder a un servicio esencial”.

En las picardías pinceladas dentro de lo que aprobó Diputados sobre zonas frías -por caso, deudas-, la Nación expuso también a las provincias, con situaciones similares y la lupa direccionada hacia cómo se fondearon campañas electorales. Un puñado de parlamentarios conoce a la perfección ciertas historias. No sólo eso: se volvió a poner, en el foco de atención, el pisotón de mamut sobre fondos fiduciarios para defender, como sea, el superávit fiscal, el corazón del programa libertario.

Bullrich nunca tuvo en cuenta a Carambia para la aprobación de leyes, desde diciembre pasado. Tampoco, a Natalia Gadano. No obstante, a la observación del primero se suman aliados que siempre buscan un entendimiento más viable y sano con el Ejecutivo y que, en este caso, ya no sólo le avisaron a Bullrich, sino también a otros funcionarios relacionados con el tema y responsables políticos de peso.

Para el último caso, se empezó a sospechar de los mensajes que traslada la porteña hacia Balcarce 50. El papelón por los pliegos judiciales de la semana pasada y el insólito -y casi eterno- cruce de llamadas en medio de la sesión confirmaron las dudas de un puñado de legisladores -incluso, propios- sobre ex ministra de Seguridad. Esto ya ocurrió durante la primera mitad de la gestión. No terminó bien para el oficialismo.

Temas Relacionados

Zona fríaSenadoTarifasElectricidadGasCálidaPolarPatagoniaSanta CruzTierra del FuegoPatricia BullrichJosé María CarambiaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El proyecto de reforma constitucional pro mercado de Chaco se estancó a poco de entrar a la Legislatura

El gobernador Leandro Zdero impulsó una enmienda para proteger a inversores de aumentos impositivos y darles garantías, pero su avance es “muy difícil”, reconocieron en el oficialismo

El proyecto de reforma constitucional pro mercado de Chaco se estancó a poco de entrar a la Legislatura

Kicillof descarta responderle a Caputo las reiteradas críticas y cree que lo beneficia que lo elijan como rival

En la gobernación sostienen que el ministro de Economía le habla a un mercado que “no le responde”. “Tiene que ir al psicólogo”, chicanearon en La Plata

Kicillof descarta responderle a Caputo las reiteradas críticas y cree que lo beneficia que lo elijan como rival

Enfrascado en sus internas y el caso Adorni, el Gobierno ignoró el aniversario de la condena a Cristina Kirchner

A diferencia del año pasado, prácticamente omitieron las respuestas a los cuestionamientos que la oposición dura lanzó contra Milei en una serie de movilizaciones, tanto presenciales como virtuales

Enfrascado en sus internas y el caso Adorni, el Gobierno ignoró el aniversario de la condena a Cristina Kirchner

El día después de la presentación de la declaración jurada de Adorni y los planes de “reconversión”

Con el detalle de su situación patrimonial revelado, el jefe de Gabinete aspira a dejar atras la polémica y se muestra optimista ante la causa que lo investiga. La mesa política como actividad clave

El día después de la presentación de la declaración jurada de Adorni y los planes de “reconversión”

Villarruel dijo que no le cree a Adorni: “Me parece una vergüenza su accionar”

El jefe de Gabiente afirmó haber ganado USD 300.000 con inversiones en Bitcoin en la declaración jurada que presentó en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la vicepresidenta cuestionó su respuesta

Villarruel dijo que no le cree a Adorni: “Me parece una vergüenza su accionar”

DEPORTES

La polémica declaración de una de las figuras de Brasil a días del Mundial: “Siento más cariño afuera, que en mi país”

La polémica declaración de una de las figuras de Brasil a días del Mundial: “Siento más cariño afuera, que en mi país”

El dardo de Morena Beltrán a Gerard Piqué tras elogiar a Shakira por su cuarta participación en un Mundial

El tremendo elogio de Infantino a Lionel Messi en el umbral del Mundial 2026: su emoción al recordar a Maradona

Partidos del Mundial 2026, hoy jueves 11 de junio: fixture y horarios completos de la fecha 1

Argelia goleó 4-0 a Bolivia en su último amistoso antes del debut mundialista contra Argentina

TELESHOW

El llamativo pedido de Cande Ruggeri a su esposo a tres meses de su casamiento

El llamativo pedido de Cande Ruggeri a su esposo a tres meses de su casamiento

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada: Cola fulminó a dos jugadoras de alto perfil

Kylie Minogue sorprendió en Buenos Aires visitando el restaurante de un famoso chef: las fotos

Así fue el estreno de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: del saludo de Cande Tinelli al mensaje de Ángel de Brito

Oriana Junco sobre el modo de trabajo de Aníbal Lotocki: “Él iba con una valijita haciendo operaciones a domicilio”

INFOBAE AMÉRICA

SpaceX está a punto de lograr una salida a bolsa récord que podría convertir a Elon Musk en un trillonario

SpaceX está a punto de lograr una salida a bolsa récord que podría convertir a Elon Musk en un trillonario

Inversión millonaria rehabilitará más de 3,100 kilómetros de caminos productivos en Honduras

El Salvador lanza una encuesta nacional sobre la población de cero a 17 años

Exceso de humedad en 2025 provocó millonarias indemnizaciones a productores agrícolas en Costa Rica

Capturan a 13 personas presuntamente ligadas a pandillas en la ciudad panameña de Colón