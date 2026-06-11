Una oficial de policía denunció a un ex comisario y a otro hombre por abuso sexual en Chaco

Una policía denunció a dos hombres por un ataque sexual en General San Martín

Una oficial principal de la Policía del Chaco denunció un caso de abuso sexual que involucra a un comisario retirado y a otro hombre en la provincia argentina. El hecho ocurrió el 6 de junio en una vivienda particular, donde la mujer de 33 años, relató que mantuvo una relación sexual consentida con G.G., hombre de 50 años y excomisario, antes de quedar inconsciente. Al despertar, se encontró desnuda junto a J.R. alias “Choca”, quien la estaba abusando sexualmente.

La víctima, identificada con las iniciales E.E.N. realizó la denuncia el 8 de junio en el Departamento de Violencia Familiar y de Género del área Metropolitana, tras regresar a Resistencia. Según Diario Norte, la causa quedó en manos de la Fiscalía Penal N° 1 de San Martín, que investiga el presunto abuso y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

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Ambos acusados fueron detenidos y quedaron a disposición de la justicia provincial mientras avanza la investigación. En su testimonio, la mujer relató que viajó a General San Martín para visitar a una amiga y participó de una cena y una salida social con varias personas. Posteriormente, se dirigió a un domicilio en calle Saavedra al 800, donde mantuvo un encuentro íntimo consentido con P.P.G., comisario inspector retirado.

La investigación dispuso detenciones y peritajes médicos en una causa que impacta al ámbito policial

Según la denuncia, la víctima perdió la conciencia y horas más tarde, la oficial se despertó. La mujer estaba sin ropa en una cama, mientras el dueño de la vivienda, J.R. (alias “Choca”), la estaba abusando sexualmente. Logró apartarlo y preguntó por el excomisario, quien ya no se encontraba en el lugar. Luego fue trasladada a la casa de su amiga y decidió no realizar la denuncia esa misma noche por temor, formalizándola días después.

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La Fiscalía Penal N° 1 de San Martín dispuso la detención de ambos acusados, la realización de peritajes médicos en el Hospital Perrando, la toma de testimonios y la ampliación de la declaración de la denunciante. La investigación se encuentra en etapa preliminar, y se busca esclarecer la responsabilidad de los involucrados. Las fuentes judiciales confirmaron que se activaron medidas de protección y asistencia para la víctima.

Un efectivo policial fue condenado por abuso sexual en Viedma

El oficial inspector Jorge Antonio Bustos recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional por abuso sexual agravado contra una colega, según el fallo del Tribunal de Juicio Penal de la Primera Circunscripción Judicial de Río Negro. En 2024, un hecho de abuso sexual dentro de una dependencia policial de Viedma derivó en la condena de un agente de la fuerza provincial.

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La sentencia fue dictada este martes y dispuso tanto medidas restrictivas como la prohibición de acercamiento a la víctima, la realización de tratamiento psicológico y la desvinculación definitiva del condenado de la fuerza policial. El precedente judicial establecido en Viedma, resulta relevante para el caso denunciado en Chaco.

El episodio ocurrió en la comisaría 34° de Viedma, donde Bustos utilizó su posición jerárquica para concretar el abuso dentro de una oficina, según quedó registrado en el expediente judicial. Durante el proceso, la víctima relató en detalle las circunstancias y la dinámica laboral que permitieron el hecho, destacando el abuso de autoridad e intimidación. El tribunal valoró especialmente el testimonio de la denunciante y la ausencia de consentimiento, a partir del análisis de las pruebas y la evaluación psicológica.

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La resolución judicial, que estableció la culpabilidad del acusado y su exclusión de la fuerza, también es considerada un precedente relevante sobre la responsabilidad penal de los miembros de las fuerzas de seguridad en casos de violencia de género. La sentencia dictada en Río Negro marca un punto de inflexión al reconocer la responsabilidad penal de un miembro de las fuerzas de seguridad en un delito cometido en contexto institucional.