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Las bebidas azucaradas pueden aumentar tu riesgo de cáncer de hígado

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MIÉRCOLES, 10 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- Si sueles beber refrescos u otras bebidas azucaradas, un nuevo estudio puede darte una razón para reducir el consumo.

Los investigadores analizaron datos dietéticos de más de 1,5 millones de adultos a lo largo de 11 investigaciones a largo plazo. Querían saber si beber bebidas endulzadas con azúcar o artificialmente estaba asociado con el riesgo de cáncer de hígado.

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Los participantes rellenaron cuestionarios sobre la frecuencia de la alimentación y fueron seguidos a través de registros estatales de cáncer o encuestas de salud durante una media de casi 18 años.

El resultado: Un mayor consumo de bebidas azucaradas se asoció con un mayor riesgo de dos subtipos principales de cáncer de hígado: carcinoma hepatocelular, o HCC, y colangiocarcinoma intrahepático, conocido como ICC.

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En cambio, el consumo de bebidas endulzadas artificialmente no se asoció con cáncer de hígado en general ni con ninguno de los subtipos.

El estudio, dirigido por Cody Watling del Instituto Nacional del Cáncer, se publicó el 10 de junio en JAMA Network Open.

Aunque no demuestra que las bebidas azucaradas causen cáncer de hígado, los autores afirman que sus hallazgos contribuyen a la creciente evidencia que vincula las bebidas azucaradas con resultados adversos a largo plazo para la salud.

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre los efectos en la salud de las bebidas azucaradas.

FUENTE: HealthDay TV, 10 de junio de 2026

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