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Videojuego retro ayuda en la recuperación del AVC y mejora la función del brazo

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MIÉRCOLES, 10 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Un videojuego personalizado de estilo retro podría ayudar a los supervivientes de ictus a recuperar la función en los brazos, según un nuevo estudio.

El videojuego al estilo de los 90 requiere que los jugadores usen los músculos de los brazos para realizar tareas como pilotar un helicóptero alrededor de la pantalla para impactar un objetivo en movimiento, informaron investigadores el 8 de junio en la revista Neurorehabilitation and Neural Repair.

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Este reentrenamiento muscular ayuda a separar las señales de movimiento descoordinadas del cerebro, permitiendo que los músculos vuelvan a trabajar de forma independiente, según los investigadores.

Tras seis semanas jugando, los supervivientes de ictus mejoraron la función del brazo casi ocho veces mejor que los del grupo de control, y siguieron mejorando incluso después de finalizar la terapia, según los investigadores.

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"Aquí estamos haciendo algo diferente", dijo el investigador principal Dr. Marc Slutzky, profesor de neurología y neurociencia en la Universidad Northwestern de Chicago. "Estamos tratando la discapacidad directamente y midiendo cuánto ha mejorado el brazo además de realizar ciertas funciones. Descubrimos que nuestra condición física realmente les hizo mejorar."

Un ictus puede causar que las señales de movimiento del cerebro se interrumpan, provocando que los músculos se activen de forma descoordinada. Esto dificulta que los supervivientes de ictus extiendan el brazo hacia adelante con el codo recto, según los investigadores, porque sus bíceps se activan en el momento equivocado.

El nuevo entrenamiento en videojuegos utiliza un pequeño dispositivo en el brazo afectado para identificar músculos anormalmente acoplados y los reentrena para que se muevan de forma independiente de nuevo.

El dispositivo rastrea la actividad eléctrica de los músculos, usando sus lecturas para mover un cursor en el videojuego.

"Les hacemos golpear objetivos cada vez más alejados de esa diagonal hasta que tienen que separar los músculos y solo pueden hacerlo activando uno de los músculos y no el otro", dijo Slutzky en un comunicado de prensa.

Para probar este enfoque, los investigadores dividieron a 59 supervivientes de ictus en tres grupos experimentales y un grupo de control simulado.

Los cuatro equipos entrenaron durante un total de seis semanas, jugando 90 minutos al día, cinco días a la semana en casa y un día en el laboratorio.

Todos los grupos experimentales mejoraron más de cuatro veces el grupo de control, según los resultados.

Y un grupo que entrenó hasta tres músculos diferentes mejoró casi ocho veces más que el grupo simulado, según los investigadores.

"Parece muy probable que el grupo tres haya mejorado más porque recibió una semana extra de entrenamiento en los músculos que más afectaban las cosas", dijo Slutzky.

Los participantes también disfrutaban jugando al juego.

Un participante respondió a una encuesta: "toda la experiencia fue agradable y útil." Otra persona escribió: "Definitivamente me beneficié del juego, tanto física como mentalmente."

Los investigadores están trabajando ahora para que el dispositivo portátil del juego sea inalámbrico y para mejorar los juegos para que sean más atractivos. También planean probar este enfoque en las piernas de los supervivientes de ictus.

Más información

La Asociación Americana de Ictus tiene más información sobre la rehabilitación del ictus.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad Northwestern, 9 de junio de 2026

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