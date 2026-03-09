El protocolo natural que busca revolucionar el equilibrio hormonal femenino, según un experto en longevidad

El experto Gary Brecka destaca la importancia de equilibrar de forma natural el estrógeno, el cortisol y el azúcar en sangre en las mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alteraciones en el equilibrio hormonal femenino suelen atribuirse a causas desconocidas o fallos espontáneos, pero estas respuestas hormonales guardan una relación directa con señales biológicas vinculadas a los hábitos cotidianos.

Gary Brecka, especialista en longevidad y salud, sostiene que comprender los síntomas y la dinámica del organismo es clave para recuperar el equilibrio hormonal. Así lo explicó en Ultimate Human, un podcast de divulgación científica sobre salud que explora enfoques modernos para el bienestar.

Según Brecka, para equilibrar de manera natural hormonas como el estrógeno y el cortisol, y mantener bajo control el azúcar en sangre, es fundamental estructurar la rutina diaria sobre tres pilares: estabilización de la glucosa mediante desayunos con proteína, correcta eliminación del estrógeno con fibra y vegetales amargos, y prácticas que reduzcan el estrés.

El protocolo recomienda estabilizar la glucosa con desayunos ricos en proteína, para optimizar el equilibrio hormonal femenino desde las primeras horas del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista recomienda adaptar ejercicio, descanso y alimentación al ciclo menstrual para mejorar la eficacia de estas estrategias y prevenir fluctuaciones hormonales.

Brecka advierte que muchas mujeres recién reparan en sus hormonas cuando enfrentan ciclos irregulares, ansiedad o fatiga. “Las hormonas no fallan al azar; reaccionan a las señales”, señala el experto en el podcast. También indica que los análisis hormonales convencionales ofrecen solo una imagen estática y limitada, sin revelar cómo se emplean o eliminan los compuestos en el cuerpo.

Por ello, recomienda un análisis hormonal de orina seca, conocido como Dutch test —test avalado por endocrinología funcional—, que permite observar de forma integral la metabolización del estrógeno, el ritmo diario del cortisol y la interacción con la progesterona y el estrés.

El Dutch test, o análisis hormonal de orina seca, permite observar el metabolismo del estrógeno y el ritmo del cortisol para un diagnóstico preciso (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El Dutch test revela las señales, no solo los números, y ayuda a precisar qué rutas de apoyo requieren atención prioritaria”. No obstante, Brecka subraya que ninguna prueba puede reemplazar el restablecimiento de hábitos saludables, siendo el verdadero punto de partida el cambio en la rutina.

Estrategias para estabilizar el azúcar en sangre

De acuerdo con Brecka, regular el azúcar en sangre debe ser el primer paso en cualquier protocolo, pues constituye la base del equilibrio hormonal. Afirma que “la insulina y el estrógeno están alineados y trabajan juntas para mantener el equilibrio corporal”.

Respecto al impacto de la glucosa en el eje hormonal, Brecka explica: “Cuando el azúcar en sangre sube y baja, el cortisol aumenta, y entonces la producción de hormonas reproductivas se resiente, especialmente la progesterona”. Tal desequilibrio puede derivar en manifestaciones como síndrome premenstrual, ciclos irregulares y fatiga.

Para conservar la estabilidad, el especialista recomienda tres acciones clave: consumir proteína durante la primera hora tras despertar, siempre acompañar los carbohidratos con proteína y grasas saludables, y priorizar minerales como magnesio y electrolitos, que facilitan la señalización de la insulina. Estos hábitos crean un entorno donde el estrógeno se mantiene en equilibrio y los picos de cortisol no alteran la función reproductiva.

Cómo favorecer la eliminación del estrógeno

La eliminación eficaz del estrógeno, mediante consumo de fibra y vegetales amargos, previene síntomas como hinchazón y ciclos menstruales irregulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo pilar del protocolo promueve la efectiva eliminación del estrógeno, para evitar que se recircule en el organismo. Brecka precisa: “El cuerpo no solo utiliza el estrógeno: debe procesarlo, convertirlo y luego eliminarlo”.

Si el hígado o el intestino no cumplen bien esta función, el estrógeno puede regresar a la circulación y provocar síntomas como hinchazón, sensibilidad mamaria o irregularidades menstruales.

Para facilitar la eliminación hormonal, Brecka recomienda consumir vegetales crucíferos a diario, asegurar fibra suficiente para que el estrógeno se una en el intestino, incorporar alimentos amargos que estimulen la bilis y mantener la regularidad del tránsito intestinal. El especialista remarca que esta eliminación eficiente sostiene la salud hormonal más allá de lo que muestran los análisis tradicionales.

Técnicas para regular el cortisol y reducir el estrés

La regularidad en el consumo de vegetales crucíferos y fibra favorece la correcta eliminación del estrógeno y cuida la salud del hígado e intestino (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al cortisol, principal mediador del estrés, Brecka indica que no es el enemigo, pero la exposición crónica a niveles elevados sí representa un problema: esa situación interrumpe la comunicación entre cerebro y ovarios, afectando la ovulación y la producción de progesterona.

Para restablecer el equilibrio, Brecka propone estrategias sencillas y al alcance de todas. Sugiere exponerse a la luz solar matutina para marcar el ritmo circadiano y reducir picos tempranos de cortisol. Además, la respiración nasal lenta activa el sistema nervioso parasimpático y aleja al cuerpo del estado de alerta constante.

Recomienda evitar la cafeína en ayunas y respetar los períodos de descanso, sobre todo en la segunda mitad del ciclo. Destaca que una regulación eficaz del sistema nervioso es “una de las terapias más potentes en el manejo hormonal, que además no tiene costo”.

Adaptar los hábitos al ciclo menstrual

El cambio de hábitos y la sincronización con el ciclo menstrual refuerzan el equilibrio hormonal natural sin necesidad de tratamientos externos (Montaje Infobae)

La fisiología femenina se rige por un ritmo mensual y adaptar los hábitos cotidianos a cada fase del ciclo optimiza resultados y minimiza el desgaste. Brecka señala que la fase folicular y la ovulación son los mejores momentos para entrenamientos de mayor intensidad, mientras que el resto del ciclo requiere foco en la recuperación.

Explica que existen receptores hormonales en músculos y otros tejidos, de modo que el mismo ejercicio genera diferentes efectos según el momento del ciclo. La adaptación de hábitos según el ciclo menstrual disminuye el esfuerzo y mejora los resultados, lo que impulsa a sincronizar alimentación, descanso y actividad física con las señales biológicas propias de cada mujer.

Cuando el entorno —nutrición, control del estrés, ejercicio y recuperación— acompaña las fluctuaciones naturales, el equilibrio hormonal se refuerza sin la necesidad de intervenciones externas. Brecka invita a experimentar el protocolo durante un mes y observar los cambios obtenidos.

Adaptar el ejercicio y la alimentación a cada fase del ciclo menstrual maximiza los resultados y minimiza la fatiga hormonal en las mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respaldar los procesos naturales del cuerpo y escuchar las señales internas permite que las hormonas restablezcan su balance, gracias a la capacidad intrínseca del organismo para lograrlo por sí mismo.