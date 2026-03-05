Ciencia

Cómo el estrógeno puede ayudar a prevenir la hipertensión antes de la menopausia, según un estudio

Un equipo internacional de investigadores analizó la relación entre hormonas y salud cardiovascular en mujeres, aportando nuevos datos sobre los factores que influyen en el riesgo de presión arterial alta. Qué ocurre después de ingresar en ese ciclo

El estrógeno protege contra la hipertensión en mujeres antes de la menopausia, según un estudio de la Universidad de Waterloo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión arterial alta es uno de los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y afecta a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, durante décadas los científicos observaron un patrón que llamó la atención: las mujeres antes de la menopausia suelen presentar menos hipertensión que los hombres o que las de mayor edad.

Una nueva investigación de la Universidad de Waterloo ayuda a explicar esta diferencia. El estudio muestra que el estrógeno, una hormona fundamental en la biología femenina, desempeña un papel clave en la regulación de la presión arterial durante la etapa reproductiva.

Según los investigadores, esta hormona tiene la capacidad de relajar y dilatar los vasos sanguíneos, lo que facilita la circulación de la sangre y reduce la presión dentro de las arterias. Este efecto protector se mantiene mientras los niveles de estrógeno son elevados. Pero ese beneficio cambia con el paso del tiempo.

La vasodilatación inducida por el estrógeno permite una mejor circulación sanguínea y ayuda a mantener la presión arterial baja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando llega la menopausia, la producción de estrógeno disminuye de manera natural. A partir de ese momento, la protección cardiovascular también se reduce, lo que ayuda a explicar por qué el riesgo de hipertensión aumenta en muchas mujeres después de esa etapa de la vida.

Comprender este proceso es importante porque la hipertensión constituye el principal factor de riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. Por eso, conocer qué mecanismos biológicos influyen en su aparición puede ayudar a mejorar la prevención y el tratamiento.

Cómo influye el estrógeno en el sistema cardiovascular

El equipo dirigido por Anita Layton, profesora de Biología y Matemáticas Aplicadas en la Universidad de Waterloo, descubrió que el estrógeno interviene en distintos procesos que regulan la presión arterial.

Uno de los más importantes es la vasodilatación, un fenómeno que ocurre cuando los vasos sanguíneos se relajan y se ensanchan. En términos simples, esto permite que la sangre circule con mayor facilidad y reduce la presión dentro de las arterias.

La investigación destaca el rol del sistema renina-angiotensina en la regulación de la presión arterial en función del estrógeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la hormona interactúa con el sistema renina-angiotensina, un conjunto de mecanismos hormonales que ayudan a regular el equilibrio de líquidos del organismo y el tono de los vasos sanguíneos. Este sistema desempeña un papel central en el control de la presión arterial.

Los investigadores observaron que el estrógeno modula el funcionamiento de este sistema, lo que contribuye a mantener niveles de presión arterial más estables en mujeres antes de la menopausia.

Un modelo matemático para entender el fenómeno

Para estudiar estos mecanismos con mayor precisión, los científicos desarrollaron un modelo matemático capaz de simular el funcionamiento del sistema cardiovascular y renal femenino.

Este tipo de herramientas permite analizar cómo influyen distintos factores biológicos en la presión arterial. En la práctica, los investigadores pueden “activar” o “desactivar” ciertos efectos hormonales dentro de la simulación y observar cómo cambia el comportamiento del sistema.

El modelo matemático desarrollado simula cómo el estrógeno interviene en el sistema cardiovascular y renal femenino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó Layton, este enfoque permitió identificar que la capacidad del estrógeno para dilatar los vasos sanguíneos es el factor que más contribuye a la protección cardiovascular observada en mujeres antes de la menopausia.

El modelo fue construido a partir de datos experimentales obtenidos en laboratorio y logró reproducir patrones que coinciden con observaciones clínicas registradas en estudios previos, lo que respalda la solidez de los resultados.

Qué podría cambiar en el tratamiento de la hipertensión

Los hallazgos también podrían tener implicaciones para el tratamiento de la hipertensión en mujeres después de la menopausia.

Las simulaciones realizadas por el equipo sugieren que los bloqueadores del receptor de angiotensina podrían resultar más eficaces que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, dos tipos de medicamentos muy utilizados para tratar la presión arterial alta.

La menopausia y la baja en estrógeno aumentan el riesgo de hipertensión y requieren tratamientos específicos en mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos fármacos actúan sobre el sistema renina-angiotensina, pero lo hacen de formas distintas. Según la investigación, los bloqueadores del receptor de angiotensina podrían ofrecer mejores resultados en mujeres que atravesaron la menopausia.

Este hallazgo abre la puerta a ajustar los tratamientos según la etapa biológica de las pacientes, un enfoque que forma parte de la llamada medicina personalizada.

Para los investigadores, avanzar en este tipo de estudios permitirá mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión, una condición que sigue siendo uno de los mayores desafíos para la salud pública mundial.

