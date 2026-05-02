Política

Cornejo ratificó su apoyo al gobierno de Milei: “Argentina asiste a un cambio de modelo que Mendoza viene acompañando”

El gobernador inauguró este viernes un nuevo ciclo de Sesiones Ordinarias ante la Asamblea Legislativa provincial. “El ordenamiento macroeconómico es la condición primaria para que exista confianza y estabilidad, para que vuelva la inversión”, expresó

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Una sala con paneles de madera oscura donde se ven varias personas sentadas y de pie en una mesa principal, flanqueados por dos guardias con uniformes ceremoniales
Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, participa en la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura provincial, acompañado por autoridades y flanqueado por guardias. (Captura de video)

El gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, dio este viernes un contundente discurso en señal de apoyo al gobierno de La Libertad Avanza durante la Apertura de las Sesiones Ordinarias en la Cámara de Diputados provincial.

“Todos sabemos que para crear más empleo se necesita un contexto de racionalidad económica”, expresó durante la primera parte de su discurso, en un claro guiño hacia el modelo nacional. Y agregó: “Argentina asiste a un cambio de modelo que Mendoza viene acompañando. Lo hace porque el ordenamiento macroeconómico es la condición primaria para que exista confianza y estabilidad, para que vuelva la inversión, para que el sector privado recupere capacidad de decisión y se abran oportunidades reales de crecimiento”, afirmó.

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Alfredo Cornejo, con traje y banda celeste y blanca, habla en micrófono al aire libre. Lo rodean funcionarios y policías. Sostiene un bastón de mando
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, durante la ceremonia previa al discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias (Facebook)

Además señaló que Mendoza alcanzó un récord en obra pública a pesar de la caída nacional, y que la inversión estatal representará en 2026 la mayor proporción del gasto en la historia reciente provincial. “La obra pública provincial alcanza el 14,5% del total de gastos, la presión fiscal continúa su sendero de baja, habiendo devuelto más de 1.000 millones de dólares a los contribuyentes luego de años de baja de impuestos distorsivos”, anunció.

Durante su discurso, Cornejo planteó, además, la necesidad de reformas continuas para lograr mayor eficiencia estatal y asignar mejor los recursos públicos. Y puso como ejemplo el Fondo del Resarcimiento. “Dejó de ser una expectativa para convertirse en una realidad concreta: competencia real, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos”, expresó.

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Interior de un salón legislativo con paredes de madera oscura, un candelabro dorado y banderas argentinas. Varias personas sentadas en una mesa principal y una audiencia presente
Cornejo expresó que “la obra pública provincial alcanza el 14,5% del total de gastos" y que "la presión fiscal continúa su sendero de baja" (Captura de video)

El mandatario señaló también que Mendoza mantuvo una política modelo de vivienda y en el desarrollo de la minería moderna. “La Vaca Muerta mendocina ha dejado de ser expectativa geológica para convertirse en una oportunidad concreta, creciente y estratégica”. Y que “gracias a la planificación estatal, el rol de EMESA y un clima de negocios estable” la provincia se consolidó en cuanto a proyectos de energía solar.

Empleo, turismo y seguridad

El discurso remarcó la baja tasa de desocupación en la provincia. Además, relacionó el crecimiento con la marca provincial y la mejora en la conectividad aérea, y puntualizó que el potencial turístico y productivo depende del cuidado ambiental.

“Mendoza registra una desocupación del 6,7%, que la ubica por debajo del promedio nacional y del de Buenos Aires y Córdoba”, dijo Cornejo como así también posicionó a la provincia como un “destino posicionado a nivel nacional e internacional, apoyado en sus recursos naturales”.

En cuanto al plano turístico, engarzó su discurso alrededor del cuidado del medio ambiente. “Cuidar el entorno es inseparable de cuidar a las personas. Y cuidar a las personas es, ante todo, garantizar su derecho a la salud, no hay aprendizaje posible sin bienestar”, subrayó.

El gobernador reafirmó la prioridad del orden y la seguridad, con tolerancia cero frente al delito y respaldo a las fuerzas de seguridad cuando actúan dentro de la ley. “En Mendoza tenemos claro el rumbo: el orden no se negocia y la seguridad es prioridad”, enfatizó.

Primer plano de Alfredo Cornejo, un hombre de mediana edad con cabello gris, traje oscuro y banda presidencial, hablando frente a un micrófono. Fondo de madera
"El orden no se negocia y la seguridad es prioridad: tolerancia cero frente al delito”, exclamó Cornejo

Y agregó: “Nuestro plan está mostrando resultados. Sabemos que detrás de cada cifra hay una víctima; por eso los datos no son para celebrar, sino para medir avances y reconocer lo que falta.”

El cierre del discurso puso el acento en el protagonismo colectivo para una nueva etapa de crecimiento y en la responsabilidad del Estado de crear condiciones para el futuro. “No se trata de que el Estado elija ganadores. Se trata de que toda la provincia –sus empresas, sus productores, sus universidades, sus trabajadores y sus emprendedores– pueda ser simultáneamente protagonista de una nueva etapa de crecimiento”, dijo.

Y cerró: “Que quede claro: no estamos esperando condiciones ideales, sino creando condiciones posibles para construir futuro. Porque atreverse a construir futuro es el verdadero cambio de fondo”.

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