Crimen y Justicia

Estaba prófugo por una violación y lo detuvieron mientras caminaba por el centro porteño: tiene 10 antecedentes

El acusado es un hombre de 32 años, con un pedido de captura emitido el 23 de abril. El prontuario, en su mayoría, está conformado por robos y hurtos

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Así fue la detención de un hombre por parte de la Policía de la Ciudad, acusado de abusos sexual con acceso carnal y robo

Agentes de la Comisaría Vecinal 1-B de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvieron en pleno centro porteño a un hombre de 32 años que tenía un pedido de captura vigente por cometer una violación. Tras el arresto, los efectivos descubrieron que el prófugo, además, tenía un prontuario con más de 10 delitos, en su mayoría por robo y hurto.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el procedimiento fue realizado por efectivos de la Unidad de Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) en la calle Cerrito al 100, en el barrio de San Nicolás, a escasas cuadras del Obelisco porteño.

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Allí, el imputado fue interceptado durante un patrullaje conjunto con personal del área de Espacio Público. Al verificar sus datos, los agentes comprobaron que sobre el sospechoso pesaba un pedido de captura emitido el 23 de abril por abuso sexual con acceso carnal agravado y por robo.

Durante el arresto, el hombre no opuso resistencia y se corroboró además que no tenía en su poder ningún elemento considerado peligroso.

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Tras la consulta a la base de datos, se corroboró que el hombre acumulaba diez antecedentes en los últimos tres años, entre ellos dos causas por robo y una por hurto, además de otros delitos similares.

Hombre con rostro difuminado, polo oscuro y pantalones de camuflaje de pie frente a una valla metálica y una pared de hormigón, con césped
Un hombre era buscado por abuso sexual y robo y fue detenido por la Policía de la Ciudad en pleno centro porteño

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, luego del arresto se le dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 56 a cargo del juez Alejandro Litvack, que ante la Secretaría N° 56 de Isidro Omar Rojas, ordenó su inmediata detención.

Rescataron a una mujer secuestrada en Villa Soldati

Una mujer fue rescatada este viernes en la Ciudad de Buenos Aires, donde la policía desbarató un taller de costura clandestino presuntamente liderado por un ciudadano boliviano. La víctima, que denunció haber pasado hambre, aseguró que permanecía retenida desde hacía dos meses.

Fuentes policiales informaron a Infobae que el hecho ocurrió en el barrio de Mataderos, luego de que vecinos alertaran que escuchaban pedidos de auxilio desde la reja de una casa. Ante el llamado, efectivos se trasladaron hasta un domicilio ubicado en la calle San Pedro al 5700.

Al llegar, los agentes encontraron a la mujer, de 53 años y de la misma nacionalidad que el sospechoso, encerrada y en un ataque de nervios, según precisaron las fuentes.

De acuerdo con su testimonio, durante dos meses fue obligada a trabajar en el taller ilegal de costura y a vender los productos en la feria de La Salada, en el partido de Lomas de Zamora. También afirmó que sufría privaciones de alimentos.

En el lugar fue identificado el presunto responsable, un hombre de 66 años que inicialmente intentó evadir a la policía. Luego se confirmó que era quien estaba a cargo del taller, por lo que fue detenido.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 12, a cargo de Julián Ercolini, que dispuso la detención del imputado, el secuestro de los elementos hallados y la intervención de la División Investigaciones Comunales 9.

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