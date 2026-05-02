La película “Super Mario Galaxy” supera los USD 836 millones en taquilla global y domina el cine en 2026

Super Mario Galaxy Movie lidera la taquilla con una recaudación doméstica de USD 390,5 millones en cinco semanas. (Nintendo and Illumination/Universal Pictures via AP)

La película Super Mario Galaxy alcanzó un total de USD 390,5 millones en recaudación doméstica tras cinco semanas en cartelera, consolidándose como el primer estreno de 2026 en lograr esa cifra, según las bases de datos especializadas en taquilla Box Office Mojo y The Numbers. El lanzamiento, realizado por Illumination, Nintendo y Universal Pictures, abarcó mercados clave de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.

De acuerdo con el informe publicado el 30 de abril por Box Office Mojo, la producción logró USD 390,5 millones en Estados Unidos y USD 445,8 millones en mercados internacionales, lo que arroja un acumulado global de USD 836,3 millones. Entre los factores que explican este resultado se encuentra la estrategia de estreno global, la colaboración entre estudios estadounidenses y japoneses, y el reconocimiento de la marca Super Mario en distintas generaciones de espectadores.

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El precedente inmediato fue el estreno de Super Mario Bros. Movie en 2023, que recaudó más de USD 1.300 millones a nivel mundial, según la base de datos especializada en taquilla The Numbers. El sostenido crecimiento de la saga, sumado al éxito de propuestas similares en animación, evidencia cambios en los canales de distribución y consumo.

¿Cuál fue la recaudación exacta de Super Mario Galaxy<i> </i>en Estados Unidos y el mundo?

Según el corte oficial del 30 de abril publicado por Box Office Mojo, Super Mario Galaxy Movie alcanzó USD 390,5 millones en el mercado doméstico y USD 445,8 millones en mercados internacionales, sumando un total global de USD 836,3 millones. Estos datos sitúan a la producción como la más taquillera de 2026 en Estados Unidos y la consolidan como una de las animaciones con mayor proyección en lo que va del año.

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El informe de The Numbers confirma que la película se mantuvo en el primer lugar de la taquilla norteamericana durante tres semanas consecutivas, acumulando ingresos superiores a los de otras producciones recientes del género. El acumulado global la posiciona entre los lanzamientos más rentables de la temporada, superando a estrenos recientes de otros géneros, y ubicándose solo por detrás de su predecesora en la franquicia.

La película Super Mario Galaxy alcanza un acumulado global de USD 836,3 millones tras su lanzamiento en mercados internacionales clave. (Nintendo and Illumination/Universal Pictures via AP)

¿Cómo fue la estrategia de lanzamiento global de la película?

El desarrollo de la película estuvo a cargo de Illumination, en asociación con Nintendo y Universal Pictures, empresas que coordinaron una estrategia de estreno simultáneo en América, Europa y Asia, según el análisis de la revista especializada Variety. El filme debutó en más de 4.000 salas en Estados Unidos y en cientos de complejos en Japón, México, Francia, Reino Unido, Brasil, España y Corea del Sur, entre otros mercados.

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Universal Pictures confirmó que la campaña de lanzamiento incluyó acuerdos de exhibición con las principales cadenas y una promoción coordinada en tiendas, plataformas digitales y eventos internacionales. El alcance global se vio potenciado por la base de fanáticos de los videojuegos y la penetración de la marca Super Mario en distintos segmentos demográficos.

¿Qué factores contribuyeron al éxito comercial de la película?

El análisis de las bases de datos especializadas en taquilla The Numbers y Box Office Mojo identifica varios elementos clave:

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Reconocimiento global de la marca Super Mario en distintas generaciones.

en distintas generaciones. Campaña promocional coordinada entre Nintendo y Universal Pictures , con activaciones en tiendas y redes sociales.

y , con activaciones en tiendas y redes sociales. Fecha de estreno estratégica cercana a las vacaciones escolares en el hemisferio norte.

Experiencia previa del estudio Illumination en éxitos de taquilla familiar y animación.

Box Office Mojo detalla que la película se mantuvo entre las tres más vistas en Estados Unidos durante cinco semanas consecutivas, superando a estrenos recientes de otros géneros y consolidando su presencia en la cartelera internacional.

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¿Cómo fue recibida por el público y la crítica?

La recepción de la audiencia se reflejó en las cifras de asistencia y en los índices de aprobación publicados por Rotten Tomatoes, donde la película obtuvo 91% de aprobación del público y un 75% de la crítica especializada. El mantenimiento de un alto nivel de espectadores durante las primeras semanas aportó solidez a la recaudación y permitió que la película permaneciera más tiempo en cines.

El director Chris Meledandri, fundador de Illumination, declaró en conferencia de prensa que la cooperación con Nintendo permitió integrar elementos icónicos del videojuego en una narrativa cinematográfica adaptada a distintos públicos, según recogió la agencia AP. La participación de actores reconocidos en el doblaje y el uso de tecnología de animación avanzada fueron señalados por la crítica como elementos que sumaron valor a la producción.

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Super Mario Galaxy Movie se consolida como la producción animada más taquillera de 2026 en Estados Unidos, según Box Office Mojo. (Nintendo and Illumination/Universal Pictures via AP)

¿Cuáles son las cifras en comparación con otros éxitos recientes de la animación?

La película previa de la franquicia, Super Mario Bros. Movie (2023), finalizó su ciclo comercial con una recaudación mundial de USD 1.362 millones, según datos de The Numbers. Aunque Super Mario Galaxy Movie aún no ha igualado esa cifra, su desempeño la posiciona como uno de los títulos con mayores ingresos y permanencia en cartelera en 2026.

El comparativo de Box Office Mojo muestra que ningún otro título de 2026 había alcanzado USD 390,5 millones de recaudación doméstica antes de Super Mario Galaxy Movie. Esta posición fortalece la presencia de la franquicia frente a otras propuestas de animación.

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¿Qué dice la industria sobre las perspectivas de la franquicia Super Mario?

La estrategia de Nintendo y Universal Pictures apunta a expandir el universo Super Mario más allá de los videojuegos, incorporando parques temáticos, productos licenciados y nuevas producciones audiovisuales, según el último informe trimestral de Nintendo. El desempeño de la película en taquilla genera expectativas de continuidad para la franquicia y abre la posibilidad de futuros proyectos conjuntos con estudios de animación.

La consultora de análisis de taquilla Gower Street Analytics proyecta que el mercado global del cine animado mantendrá una tendencia de crecimiento durante 2026, impulsado por el rendimiento de franquicias como Super Mario Galaxy Movie y la expansión de las plataformas de exhibición. Según Universal Pictures, la película continuará disponible en los principales mercados internacionales, con potencial para incrementar su recaudación en las próximas semanas.

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¿Cómo impacta este fenómeno en la industria y los espectadores?

El resultado obtenido por Super Mario Galaxy Movie ha generado expectativas entre los estudios y los exhibidores, quienes enfrentaron caídas en años recientes. La permanencia del filme en cartelera y la asistencia sostenida han fortalecido la confianza en el atractivo del cine animado y en las propuestas basadas en franquicias reconocidas.

Según el balance de Box Office Mojo, la película contribuyó a elevar la taquilla global de 2026, impulsando el interés por estrenos familiares y animados. El desempeño de la franquicia seguirá bajo la mirada de analistas del sector, que anticipan nuevos desarrollos en el marco de la competencia entre estudios y el cambio en los hábitos de consumo de las audiencias.