La razón poco conocida por la que algunas personas experimentan ansiedad al despertar

La ansiedad matutina afecta el ánimo y reduce la energía apenas al despertar, según expertos de la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentir ansiedad matutina al despertar puede convertirse en una barrera que reduce la energía y condiciona el ánimo desde los primeros minutos del día. Según la Cleveland Clinic y psiquiatra de la institución Joseph Austerman, este fenómeno se define por la aparición de temor, nerviosismo o inquietud intensa apenas al abrir los ojos, incluso antes de iniciar cualquier actividad.

La ansiedad matutina se caracteriza por la presencia de síntomas físicos —como presión en el pecho, dolor abdominal, palpitaciones y pensamientos acelerados— y puede dificultar levantarse de la cama.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, establecer rutinas nocturnas relajantes, evitar el uso de pantallas antes de dormir, reducir la cafeína, utilizar afirmaciones positivas y practicar ejercicios de respiración son estrategias recomendadas para mitigar estos episodios. En casos donde la ansiedad persiste y afecta la vida diaria, la intervención de un profesional de la salud mental facilita una evaluación detallada y la orientación adecuada.

Según el Dr. Austerman, la ansiedad matutina suele originarse por preocupaciones acumuladas o factores específicos, y su manifestación implica una activación fisiológica similar a la respuesta de “lucha o huida”, aunque no exista una amenaza real en el entorno.

Síntomas como presión en el pecho, dolor abdominal y pensamientos acelerados caracterizan la ansiedad matutina al abrir los ojos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista explica que la ausencia de distracciones al despertar puede hacer que la lista de preocupaciones resulte abrumadora, lo que lleva a algunas personas a sentirse paralizadas ante sus responsabilidades y preferir no levantarse.

Causas y factores de riesgo de la ansiedad matutina

Dormir poco o mantener hábitos de sueño irregulares se identifica como una de las causas principales de la ansiedad al despertar. El Dr. Austerman subraya que la calidad y regularidad del descanso son determinantes, ya que la mente tiende a trasladar los pensamientos pendientes de la noche anterior al inicio del día.

Este tipo de ansiedad no presenta diferencias biológicas respecto a la ansiedad generalizada o social, salvo el momento en el que aparece. Dificultades para conciliar el sueño, insomnio y acumulación de estrés en los días previos también contribuyen a su intensidad. Según la Cleveland Clinic, abordar los problemas del sueño es el primer paso eficaz para contrarrestar la ansiedad matutina.

Una mujer envuelta en una manta blanca se sienta pensativa en la cama mientras la luz del sol de un día claro entra por la ventana, enfrentando la ansiedad matutina.Dormir poco o mantener rutinas de sueño irregulares aumenta el riesgo de padecer ansiedad al despertar cada mañana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Técnicas para combatir la ansiedad matutina

Prevenir y superar la ansiedad matutina requiere implementar acciones tanto en la noche previa como al despertar. Mantener una rutina de sueño constante, con unas ocho horas de descanso nocturno, favorece un inicio de jornada más equilibrado.

Incorporar rituales relajantes antes de acostarse —como meditación guiada, ejercicios suaves, respiración profunda o visualización de imágenes agradables— facilita la reducción de preocupaciones persistentes.

La meditación guiada antes de dormir promueve una mente tranquila y mejora la calidad del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Austerman recomienda evitar dispositivos móviles, computadoras y televisión al menos una hora antes de dormir para impedir la sobreestimulación informativa que mantiene la mente activa. Limitar la ingesta de cafeína al menos tres horas antes de acostarse, y reducir su consumo por la mañana si se detecta que incrementa el nerviosismo digestivo, también es aconsejable.

Recurrir a afirmaciones positivas, como “puedo hacerlo” o “estoy tranquilo ahora mismo”, y enfocar la atención en la siguiente tarea inmediata puede aliviar la sensación de sobrecarga, según señala el especialista.

Entre las prácticas sugeridas destacan los ejercicios de respiración guiada, como la respiración de caja, la técnica 4-7-8 o la respiración de cinco dedos, que contribuyen a estabilizar el ritmo cardíaco y disminuir la ansiedad en pocos minutos.

Cuándo consultar a un profesional de la salud mental

Distinguir entre una ansiedad ocasional y un cuadro que requiere intervención es fundamental para preservar el bienestar. Si la inquietud al despertar se repite durante varios días, afecta el rendimiento laboral o académico, modifica el ánimo o causa insomnio, es recomendable consultar a un terapeuta o a un especialista en salud mental.

Consultar a un profesional es fundamental cuando la ansiedad altera de forma significativa las actividades cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Austerman advierte que la persistencia de la ansiedad matutina puede ser señal de un problema de sueño o de estrés no gestionado. Cuando las estrategias personales no logran aliviar el malestar, la Cleveland Clinic sugiere buscar ayuda profesional para explorar soluciones adaptadas al paciente, con el objetivo de recuperar el bienestar y afrontar cada día con mayor tranquilidad.