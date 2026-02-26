Alerta por el deterioro del bienestar de adultos jóvenes: qué halló un informe global sobre salud mental

Un nuevo informe global advierte sobre el deterioro sostenido de la salud mental en adultos jóvenes alrededor del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental “es un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todo su potencial, aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a su comunidad. Tiene un valor intrínseco e instrumental y es un derecho humano fundamental”.

En ese sentido, un informe global alertó por las dificultades que atraviesan adultos jóvenes. Casi la mitad sufre problemas de salud mental de importancia clínica, proporción que cuadruplica la de sus padres y abuelos.

El trabajo planteó que personas de 18 a 34 años presentan una disminución sostenida en su capacidad para afrontar los desafíos de la vida y desenvolverse de manera productiva, una tendencia que se acentúa en comparación con generaciones anteriores.

La investigación identificó cuatro factores principales que explican hasta tres cuartas partes de este fenómeno. Deterioro en los vínculos familiares, disminución de la espiritualidad, el uso de smartphones a edades cada vez más tempranas y un creciente consumo de alimentos ultraprocesados.

Según el reporte elaborado por el Global Mind Project de la plataforma Sapien Labs, que incluyó respuestas de más de un millón de personas en 85 países, la brecha en la salud mental entre generaciones se agrava año tras año. Tara Thiagarajan, científica en jefe, explicó: “La salud de la mente, evaluada por la métrica del Cociente de Salud Mental (MHQ por sus siglas en inglés), representa nuestra capacidad de sortear los desafíos de la vida y funcionar productivamente”.

Esta métrica comprende un panorama compuesto de capacidades y problemas emocionales, sociales y físicos que determinan el funcionamiento cotidiano.

El informe destaca que los adultos mayores de 55 años mantienen valores de MHQ cercanos a 100, el punto de referencia para una población saludable.

Por contraste, los adultos jóvenes muestran una caída persistente en sus puntuaciones, caída que se profundizó durante la pandemia por el COVID-19 y que no experimentó recuperación posterior.

Silvia Blitzer Golombek, especialista regional para Latam de la plataforma, explicó a Infobae: “Desde hace cuatro años hemos venido explorando qué aspectos de la vida moderna están generando esta tendencia negativa. Y han surgido cuatro factores principales que juntos, predicen esta crisis en la salud mental global".

“Los dos primeros factores, los vínculos familiares y la espiritualidad, remiten a dimensiones socioculturales que se encuentran en retroceso en las generaciones jóvenes. Tener vínculos familiares estrechos tiene que ver con cuán cercanos son los relacionamientos familiares. Quienes viven con más apego familiar tienen cuatro veces más posibilidades de enfrentar retos y tener menos síntomas depresivos", explicó Blitzer Golombek.

“Y en cuanto al índice de espiritualidad, está vinculado a una fuerza superior motivacional, que puede ser religiosa o no. Y eso se traduce en tener un fuerte vínculo con la naturaleza, o tener una mascota, o un hobby. Cosas que nos enriquecen. Esas personas tienen hasta un 30% menos de tendencias suicidas, por ejemplo”, completó.

“En la Argentina, la prevalencia de uso temprano de smartphones sitúa al país en el puesto 13 a nivel mundial entre los adultos jóvenes, una de las mejores posiciones de América Latina, aunque el informe subraya que el contacto precoz con estos dispositivos se correlaciona con un mayor deterioro mental en la adultez”, detalló la experta.

El último de los factores identificados es el consumo de alimentos ultraprocesados. “El reporte estima que este hábito puede explicar entre el 15% y el 30% de la carga total de problemas de salud mental. En el caso argentino, tanto jóvenes como adultos mayores ocupan posiciones similares en el ranking global, lo que sugiere que los patrones alimenticios ejercen una influencia transversal en la población”, añadió la especialista.

“Hoy en día, casi la mitad de los jóvenes adultos sufre problemas de salud mental de importancia clínica que afectan sustancialmente a su capacidad para desenvolverse de forma productiva en la vida diaria”, subrayó Thiagarajan.

La situación en América Latina

El informe coloca a Argentina en el puesto 34 de 85 países en salud mental, con una brecha intergeneracional marcada por los hábitos y el entorno social. También sitúa a Colombia y Paraguay en el 25, a Uruguay en el lugar 34, a España y Perú en el 46 y a México en el 52, por citar algunos países.

El reporte observa matices regionales relevantes. En América Latina, los adultos mayores muestran mayor resiliencia mental en comparación con los jóvenes.

Los países de habla hispana dominan los primeros puestos del ranking mundial de vínculos familiares estrechos y buena parte del Top 10 en salud mental para adultos mayores proviene de la región.

La posición en espiritualidad también muestra una brecha: los mayores de 55 en Argentina ocupan el puesto 50, en tanto que los jóvenes se ubican en el 54. Estas diferencias reflejan la influencia de factores sociales, ambientales y culturales que afectan a las nuevas generaciones y amenazan la relativa fortaleza que exhiben los países latinoamericanos en la actualidad.

Thiagarajan advirtió: “Lo sorprendente de este descenso en las generaciones más jóvenes es que es más pronunciado en los países más ricos y desarrollados, donde el aumento del gasto en atención de la salud mental no ha cambiado la situación. Para resolverlo, tendremos que abordar sus causas fundamentales en lugar de limitarnos a tratar los síntomas. Durante los últimos cuatro años hemos estado investigando estas causas fundamentales para comprender qué aspectos de la vida moderna están impulsando esta tendencia”.

“Un futuro en el que la mitad de la humanidad sea incapaz de afrontar los retos de la vida y funcionar de forma productiva tiene graves consecuencias sociales. Por lo tanto, debemos actuar ahora para revertir la crisis que se está desarrollando entre los adultos jóvenes y proteger a las generaciones futuras. Y no basta con ampliar el acceso a la atención sanitaria estándar actual. Estas pautas apuntan claramente a la necesidad de un cambio estructural ascendente, centrado no solo en el tratamiento, sino también en los factores ambientales que moldean las mentes jóvenes en primer lugar”, concluyó la experta.

“La crisis en la salud mental de las generaciones más jóvenes persiste en 2026, un fenómeno que ahora lleva dos décadas y es evidente para todos. Aún sin estadísticas, proliferan los artículos sobre los desafíos a la salud mental de la juventud. Las escuelas en todo el mundo están luchando para abordar las consecuencias y en todas partes los padres se enfrentan con hijos adolescentes y adultos que encaran problemas que ellos nunca tuvieron”, destacan desde la ONG.

“Un futuro en el que la mitad de la humanidad no puede sortear los desafíos de la vida y funcionar productivamente tiene consecuencias sociales muy graves. Por lo tanto, la obligación es clara: debemos actuar ya para revertir la crisis que está afectando a los adultos jóvenes y salvaguardar a las generaciones futuras”, afirmaron.