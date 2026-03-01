Salud

Un estudio de Harvard reveló que combinar medicamentos GLP-1 con hábitos saludables reduce hasta 43% el riesgo cardiovascular

La estrategia combinada con cambios sostenidos en el estilo de vida logró una marcada baja de eventos cardíacos en personas de alto riesgo, según los investigadores

Guardar
La combinación de medicamentos GLP-1
La combinación de medicamentos GLP-1 y hábitos saludables reduce un 43% el riesgo de infarto y muerte cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2 (Freepik)

Un trabajo de la Escuela de Salud Pública Harvard TH Chan analizó cómo la combinación de medicamentos GLP-1 y hábitos de vida saludables puede beneficiar a personas con diabetes tipo 2. El estudio, publicado en The Lancet Diabetes & Endocrinology, revisó los datos de más de 98.000 adultos en Estados Unidos sin antecedentes cardíacos, recopilados a través del Programa del Millón de Veteranos.

La investigación, dirigida por Frank Hu, encontró que la mayoría de los participantes eran hombres y personas blancas, por lo que los resultados podrían no aplicarse a toda la población. Más de 13.000 personas usaban medicamentos GLP-1, lo que permitió comparar distintos grupos: quienes combinaban entre seis y ocho hábitos saludables y la medicación, quienes solo seguían pocos hábitos, y los que no usaban el fármaco.

El análisis reveló que mezclar el uso de agonistas GLP-1 con varios hábitos sanos redujo el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular o muerte cardiovascular en un 43%. Solo tomar el medicamento aportó una caída del 16%, mientras que mantener ocho hábitos saludables, sin medicamentos, se asoció a una reducción del 60% en el riesgo.

Factores clave del estilo de vida en la salud cardiovascular

El estudio identificó ocho hábitos de vida saludable con impacto directo en la reducción del riesgo cardiovascular: mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física regular, no fumar, dormir de forma adecuada, limitar el consumo de alcohol, mantener el estrés bajo control, fortalecer relaciones sociales y evitar el trastorno por uso de opioides.

Entre los hábitos recomendados para
Entre los hábitos recomendados para la salud cardiovascular figuran alimentación equilibrada, ejercicio físico, buen descanso y control del estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada uno de estos factores mostró una influencia positiva tanto de manera individual como conjunta. Los investigadores subrayaron que la adopción de múltiples hábitos saludables tiene un efecto acumulativo, lo que refuerza la recomendación de una intervención integral para quienes conviven con la diabetes tipo 2.

Además, señalaron que estos hábitos pueden incorporarse gradualmente en la rutina diaria y que su sostenimiento a largo plazo resulta clave para obtener beneficios duraderos.

En palabras de Frank Hu, líder del estudio, “incluso en la era de la farmacoterapia GLP-1 altamente efectiva, los hábitos de vida siguen siendo fundamentales para controlar la diabetes y reducir el riesgo cardiovascular, y pueden sumar notablemente a los efectos de los medicamentos”.

En tanto, Hu también remarcó la necesidad de políticas públicas que faciliten la adopción de una dieta adecuada, la práctica de ejercicio regular, el descanso suficiente y la gestión del estrés, así como el fortalecimiento de los lazos sociales.

Implicaciones para la salud pública y limitaciones del estudio

La publicación en The Lancet Diabetes & Endocrinology advierte que el estudio es de tipo observacional, por lo que no establece relaciones causales directas entre la intervención combinada y la reducción de eventos cardiovasculares.

Además, la composición de la muestra —principalmente masculina y blanca— podría limitar la generalización de los hallazgos a otros grupos demográficos.

Expertos enfatizan que la farmacoterapia
Expertos enfatizan que la farmacoterapia con GLP-1 debe complementarse con intervenciones en el estilo de vida para un mayor beneficio cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores informaron también sobre posibles conflictos de interés relacionados con consultorías de algunos investigadores para la industria farmacéutica. El análisis estadístico incluyó ajustes por variables demográficas y socioeconómicas con el objetivo de reforzar la validez de los resultados.

La Escuela de Salud Pública Harvard TH Chan enfatizó que, pese a los avances en farmacoterapia, las intervenciones en el estilo de vida continúan siendo fundamentales para reducir la carga de enfermedades cardiovasculares y crónicas asociadas con la diabetes tipo 2.

Además, destacó la importancia de desarrollar estrategias accesibles y de amplio alcance que permitan a más personas adoptar y mantener hábitos saludables, en un contexto donde la prevalencia de la diabetes y sus complicaciones sigue en aumento.

Perspectivas y desafíos futuros

El avance de nuevas terapias para la diabetes tipo 2 plantea desafíos y oportunidades para los sistemas de salud pública. Los resultados de este estudio refuerzan el valor de combinar la innovación farmacológica con intervenciones en el estilo de vida, tanto a nivel individual como comunitario.

Medicamentos GLP-1 muestran resultados en
Medicamentos GLP-1 muestran resultados en la reducción del riesgo cardiovascular (Freepik)

Implementar políticas que faciliten el acceso a medicación adecuada y, al mismo tiempo, promuevan hábitos saludables, representa una estrategia central para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes y disminuir la carga de enfermedades cardiovasculares en la población.

Temas Relacionados

Escuela De Salud Pública Harvard TH ChanEstados UnidosFrank HuThe Lancet Diabetes & EndocrinologyReducción Riesgo CardiovascularSalud PúblicaDiabetes tipo 2salud cardiovascularNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Qué síntomas son normales durante la salida de los primeros dientes y cuáles son los signos que requieren atención médica

Especialistas en salud infantil explican que el babeo, la leve irritabilidad y el deseo de morder objetos son habituales, mientras que fiebre alta, sarpullido o deshidratación exigen consulta pediátrica inmediata para descartar complicaciones

Qué síntomas son normales durante

¿Los huevos elevan el colesterol? Un estudio global desafía el mito y reabre el debate sobre el corazón

Una investigación reciente evaluó la dieta de millones de personas en 142 países y concluyó que este alimento no representan una amenaza para la salud cardiovascular y podrían incluso ofrecer protección

¿Los huevos elevan el colesterol?

Los 10 ejercicios más eficaces para quemar calorías, según expertos

Una selección respaldada por especialistas revela qué rutinas ayudan a gastar más energía en menos tiempo y potenciar la condición física

Los 10 ejercicios más eficaces

8 pasos recomendados por la ciencia para tratar los primeros síntomas del resfriado

Un conjunto de prácticas cotidianas, a menudo subestimadas, puede marcar la diferencia en la evolución de infecciones invernales según especialistas

8 pasos recomendados por la

La ciencia demuestra que las amistades sólidas retrasan el envejecimiento celular

Un estudio de la Universidad de Cornell reveló que la calidad de las relaciones personales influye directamente en la longevidad y la salud del cerebro, aportando beneficios comparables a los de la genética y el estilo de vida

La ciencia demuestra que las
DEPORTES
La decisión que tomará Mourinho

La decisión que tomará Mourinho en caso que se confirme la acusación por insultos racsitas contra el argentino Prestianni

El encuentro entre una figura de la Premier League y una modelo de Only Fans 14 años menor que da que hablar

El crudo relato de Juan Martín Del Potro sobre su retiro del tenis: “El cuerpo no resistía más”

Escalofriante accidente en una carrera de motociclismo: sufrió una caída en la pista y un rival lo pasó por encima

Así quedaron los argentinos en el ranking ATP tras las derrotas de Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez en el Chile Open

TELESHOW
Arturo Puig contó cómo es

Arturo Puig contó cómo es su vida tras la muerte de Selva Alemán: “Me angustia pensar que no la voy a ver más”

Mónica Villa habla de su paso por La hija del fuego: “Hubo un intercambio generacional hermoso”

Martín Savi, el tenor argentino que se encamina a hacer historia en España y se despide con dos shows Buenos Aires

La hija de Andrea del Boca reaccionó al beso de su mamá con Kennys Palacios: “Fuerte”

Divina Gloria habló por primera vez luego de su salida de la casa de Gran Hermano: “Estoy viva”

INFOBAE AMÉRICA

El detrás de escena del

El detrás de escena del plan de Donald Trump para acabar con el líder supremo iraní Ali Khamenei

De “E.T.” a “El Rey León”: el arte de John Alvin, en una venta histórica

Irán designó al frente de la Guardia Revolucionaria a Ahmad Vahidi, líder militar prófugo de la justicia argentina acusado de la voladura de la AMIA

En el año de su centenario, atribuyen a Antoni Gaudí una extraña casa en la montaña

El papa León XIV pidió frenar la escalada de violencia en Medio Oriente “antes de que se convierta en una vorágine irreparable”