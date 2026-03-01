Un estudio de Harvard reveló que combinar medicamentos GLP-1 con hábitos saludables reduce hasta 43% el riesgo cardiovascular

La combinación de medicamentos GLP-1 y hábitos saludables reduce un 43% el riesgo de infarto y muerte cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2 (Freepik)

Un trabajo de la Escuela de Salud Pública Harvard TH Chan analizó cómo la combinación de medicamentos GLP-1 y hábitos de vida saludables puede beneficiar a personas con diabetes tipo 2. El estudio, publicado en The Lancet Diabetes & Endocrinology, revisó los datos de más de 98.000 adultos en Estados Unidos sin antecedentes cardíacos, recopilados a través del Programa del Millón de Veteranos.

La investigación, dirigida por Frank Hu, encontró que la mayoría de los participantes eran hombres y personas blancas, por lo que los resultados podrían no aplicarse a toda la población. Más de 13.000 personas usaban medicamentos GLP-1, lo que permitió comparar distintos grupos: quienes combinaban entre seis y ocho hábitos saludables y la medicación, quienes solo seguían pocos hábitos, y los que no usaban el fármaco.

El análisis reveló que mezclar el uso de agonistas GLP-1 con varios hábitos sanos redujo el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular o muerte cardiovascular en un 43%. Solo tomar el medicamento aportó una caída del 16%, mientras que mantener ocho hábitos saludables, sin medicamentos, se asoció a una reducción del 60% en el riesgo.

Factores clave del estilo de vida en la salud cardiovascular

El estudio identificó ocho hábitos de vida saludable con impacto directo en la reducción del riesgo cardiovascular: mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física regular, no fumar, dormir de forma adecuada, limitar el consumo de alcohol, mantener el estrés bajo control, fortalecer relaciones sociales y evitar el trastorno por uso de opioides.

Entre los hábitos recomendados para la salud cardiovascular figuran alimentación equilibrada, ejercicio físico, buen descanso y control del estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada uno de estos factores mostró una influencia positiva tanto de manera individual como conjunta. Los investigadores subrayaron que la adopción de múltiples hábitos saludables tiene un efecto acumulativo, lo que refuerza la recomendación de una intervención integral para quienes conviven con la diabetes tipo 2.

Además, señalaron que estos hábitos pueden incorporarse gradualmente en la rutina diaria y que su sostenimiento a largo plazo resulta clave para obtener beneficios duraderos.

En palabras de Frank Hu, líder del estudio, “incluso en la era de la farmacoterapia GLP-1 altamente efectiva, los hábitos de vida siguen siendo fundamentales para controlar la diabetes y reducir el riesgo cardiovascular, y pueden sumar notablemente a los efectos de los medicamentos”.

En tanto, Hu también remarcó la necesidad de políticas públicas que faciliten la adopción de una dieta adecuada, la práctica de ejercicio regular, el descanso suficiente y la gestión del estrés, así como el fortalecimiento de los lazos sociales.

Implicaciones para la salud pública y limitaciones del estudio

La publicación en The Lancet Diabetes & Endocrinology advierte que el estudio es de tipo observacional, por lo que no establece relaciones causales directas entre la intervención combinada y la reducción de eventos cardiovasculares.

Además, la composición de la muestra —principalmente masculina y blanca— podría limitar la generalización de los hallazgos a otros grupos demográficos.

Expertos enfatizan que la farmacoterapia con GLP-1 debe complementarse con intervenciones en el estilo de vida para un mayor beneficio cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores informaron también sobre posibles conflictos de interés relacionados con consultorías de algunos investigadores para la industria farmacéutica. El análisis estadístico incluyó ajustes por variables demográficas y socioeconómicas con el objetivo de reforzar la validez de los resultados.

La Escuela de Salud Pública Harvard TH Chan enfatizó que, pese a los avances en farmacoterapia, las intervenciones en el estilo de vida continúan siendo fundamentales para reducir la carga de enfermedades cardiovasculares y crónicas asociadas con la diabetes tipo 2.

Además, destacó la importancia de desarrollar estrategias accesibles y de amplio alcance que permitan a más personas adoptar y mantener hábitos saludables, en un contexto donde la prevalencia de la diabetes y sus complicaciones sigue en aumento.

Perspectivas y desafíos futuros

El avance de nuevas terapias para la diabetes tipo 2 plantea desafíos y oportunidades para los sistemas de salud pública. Los resultados de este estudio refuerzan el valor de combinar la innovación farmacológica con intervenciones en el estilo de vida, tanto a nivel individual como comunitario.

Medicamentos GLP-1 muestran resultados en la reducción del riesgo cardiovascular (Freepik)

Implementar políticas que faciliten el acceso a medicación adecuada y, al mismo tiempo, promuevan hábitos saludables, representa una estrategia central para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes y disminuir la carga de enfermedades cardiovasculares en la población.