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La cruda confesión del Pocho Lavezzi sobre la depresión que sufrió: “Experimenté la oscuridad”

El ex futbolista y subcampeón del mundo con Argentina brindó una profunda entrevista en la que habló de su salud mental

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Ezequiel Lavezzi junto a la estatua de Diego Maradona en Nápoles (@sscnapoli_es)
Ezequiel Lavezzi junto a la estatua de Diego Maradona en Nápoles (@sscnapoli_es)

A finales de 2023, Ezequiel Lavezzi debió ser internado en una clínica de Uruguay por un confuso episodio en su casa de José Ignacio, donde terminó herido. Más tarde, el Pocho inició un tratamiento en instituciones dedicadas a la salud mental y volvió a mostrarse en público. En los últimos días, el ex futbolista subcampeón del mundo con la selección argentina en el Mundial 2014 brindó una entrevista en la que contó el problema que atravesó hace unos años. “He pasado un momento difícil, pero ahora estoy bien”, comenzó el ex delantero de 40 años.

A raíz del hecho que generó preocupación en su entorno y en el mundo del fútbol, Lavezzi hizo una reflexión sobre su estado. “Sentí una profunda inquietud, experimenté oscuridad. Me estaba haciendo daño a mí mismo. Tanto a mí como a mis seres queridos. Alternaba entre depresión y ataques de ansiedad. Nunca estaba lúcido, mi cabeza estaba llena de pensamientos negativos”, contó el Pocho en una nota publicada en el diario italiano Corriere della Sera.

En base a los rumores que se generaron sobre su estado de salud y lo ocurrido en el verano uruguayo con su internación, el ex delantero de San Lorenzo, Napoli y PSG explicó: “Eran cosas que no podía controlar. Yo era el único que realmente sabía por lo que estaba pasando. Había tocado fondo; ya no podía verme así. Gracias al apoyo de mi esposa y mi familia, acudí a psicólogos y otros especialistas en una clínica. Mi camino aún no ha terminado. Tengo un consejo para cualquiera que esté pasando por esto: pidan ayuda”.

Ezequiel Lavezzi
El Pocho Lavezzi contó detalles de su etapa con ansiedad y depresión en una entrevista con un diario italiano

En cuanto a su temprano retiro, a los 34 años en 2020, el Pocho indicó que no extraña el fútbol. “Siempre será mi mejor amigo, pero ahora estoy bien con eso”, especificó. Acerca de las razones de su alejamiento del deporte, dijo: “Estaba cansado, sentía que era hora de parar y quería hacerlo mientras aún estaba al máximo nivel. Fue un gesto de respeto hacia el fútbol. El fútbol me salvó”.

Acerca de esta última frase, Lavezzi ahondó en la entrevista con el medio italiano: “Mis padres estaban separados, vivía con mi mamá, que siempre estaba trabajando. Me pasaba el tiempo jugando con mis amigos en la calle. En mi barrio, la gente traficaba con drogas y portaba armas. Sin el fútbol, ​​no sé qué habría sido de mí”.

El nacido en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, dio precisiones sobre su relación con el fútbol, en especial durante su adolescencia. “De los 13 a los 15 años trabajé como electricista. El fútbol me aburría, como en otras ocasiones durante mi carrera. Pero un día jugué un partido con amigos y unos agentes se fijaron en mí y me ofrecieron volver: ‘Pero tienes que empezar a vivir como un profesional’. Acepté”, reveló uno de los ídolos del Napoli.

Ezequiel Lavezzi
La visita de Lavezzi al estadio del Napoli junto a su novia y su hijo

Lavezzi también fue consultado por su llegada al Napoli, en 2007. “El primero en quererme fue el Atalanta. Incluso me ofrecieron la cantidad que pedí, pero entonces apareció el Napoli. Para nosotros, los argentinos, era la ciudad de Maradona. Renuncié al dinero, pero sentí que tenía que elegir a ese equipo. Me sentí abrumado por el cariño y la pasión de los napolitanos. Aprendes a manejar y apreciar incluso situaciones que nunca antes habías visto: 50 hinchas frente a tu casa cada mañana”.

El Pocho, quien extendió su carrera en el club donde brilló Diego Maradona hasta 2012, jugando 188 partidos, con 48 goles y 60 asistencias, sentenció sobre su estadía en Nápoles: “Fue una experiencia maravillosa; fue el comienzo de un proyecto que resultó ser un éxito. Lo pasé genial. Nada lo superará, es el lugar que más amé”.

Por último, sobre su vida a futuro, el ex delantero dejó un mensaje: “Quiero ser alguien que no olvide lo que ha vivido, que sepa apreciar la sencillez y disfrutar de su familia. Quiero vivir. Tengo la suerte de tener dos hijos, el mayor regalo de la vida”.

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