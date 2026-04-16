Oliver Bearman sorprendió al criticar a Colapinto por su brutal accidente en Japón: “Fue inaceptable”

El británico de Haas disparó contra el argentino de Alpine

El brutal accidente de Oliver Bearman en Suzuka marcó un fuerte precedente en la Fórmula 1. El piloto de Haas tuvo que esquivar a Franco Colapinto al encontrarlo con una importante diferencia de velocidad. La maniobra encendió las alarmas y es uno de los puntos que se pueden modificar en el nuevo reglamento. A pesar de que el jefe de la escudería estadounidense afirmó que el corredor de Alpine no tuvo la culpa, ahora el joven británico disparó contra el argentino semanas después del golpe en Japón y lo criticó por no respetarlo en pista.

En una entrevista con el podcast Up to Speed, Bearman habló en profundidad del accidente y señaló el accionar de Colapinto a la hora de defenderse. “Es la primera vez en toda la historia, o al menos en todo el tiempo que yo recuerde, que dos coches que luchan por una posición tienen una diferencia de velocidad tan enorme. Y eso es, en realidad, una consecuencia desafortunada de este reglamento. Pero la diferencia era de 50 km/h. Franco se cruzó delante de mí para defender su posición”, comenzó el británico, aludiendo a un aspecto del nuevo reglamento que podría cambiar.

Inmediatamente, opinó que la defensa del argentino fue innecesaria: “El año pasado habría estado absolutamente al límite, pero probablemente habría salido bien con una diferencia de velocidad de solo 5 o 10 km/h. Pero con 50 km/h, no me dejó suficiente espacio y tuve que evitar un choque mucho, mucho mayor. Básicamente, cuando se movió hacia la izquierda, fue un movimiento pequeño, pero con esa diferencia de velocidad, cualquier movimiento es enorme. Así que tuve suerte de no chocar con él. Habría sido mucho peor si lo hubiera hecho”.

*El accidente de Bearman en Suzuka que disparó la polémica

Oliver Bearman reveló que los pilotos, que ya se habían pronunciado internamente sobre la problemática, hablaron en el inicio del fin de semana respecto a la diferencia de la velocidad en la que se encuentran en la pista. “Fue algo de lo que hablamos el viernes, lo cual es aún más frustrante. Dijimos entre todos los pilotos: ‘Tenemos que respetarnos un poco más’”, comentó.

A esto, sumó: “La idea era moverse para defender la posición con un poco más de tiempo, porque las diferencias de velocidad son mucho mayores de lo que hemos tenido nunca en nuestro deporte. Y dos días después ocurre esto, lo cual para mí fue inaceptable. Así que tenemos que resolver las cosas entre pilotos, tener un poco más de respeto entre nosotros, porque realmente no me gustó nada lo que hizo”.

“Creo que hay algunos ajustes que podemos hacer con la FIA, y de todos modos hemos estado colaborando muy bien para intentar evitar estas grandes diferencias de velocidad, porque, como he dicho, 50 km/h es normalmente la diferencia entre un coche en una vuelta de enfriamiento y uno que está a fondo, ya sabes, y luego, cuando se mueven para defender su posición, es peligroso. Así que sí, me alegro de estar bien y de encontrarme perfectamente”, afirmó el británico.

A pesar de que en un principio le desligó la culpa, Bearman disparó contra Colapinto (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

El accidente ocurrió en la vuelta 22 del Gran Premio de Japón. Antes de llegar a la curva 13, el Haas se encontró con el Alpine de Colapinto que se había quedado sin potencia eléctrica, por lo que la diferencia de velocidades era notoria. Bearman perdió el control de su vehículo al pisar el paso e impactó a más de 50G contra las barreras.

El jefe de equipo de Haas, Ayao Komatsu, explicó los detalles de la maniobra a la televisora británica: “Tuvo que tomar acción evasiva y se fue por el pasto antes del choque. Fue impresionante”. Además, precisó: “Colapinto siempre estaba haciendo algo consistente, no es culpa suya en absoluto. No, no se movió. Por lo que vi, no hizo nada diferente”.

Medios especializados como Motorsport también defendieron al argentino y lo exoneraron de cualquier culpa de una maniobra por la que recibió un brutal acoso en las redes. Bearman reveló que no habló con Colapinto tras el accidente, más allá de que el joven albiceleste de 22 años le dedicó varios mensajes en rueda de prensa y su Instagram.

El estado del monoplaza de Haas tras el accidente (@F1)

“No es que dejara la puerta abierta, sino que me vio llegar y se apartó. Pero el año pasado eso habría estado bien. Este año me ve llegar demasiado tarde. Llego con tal diferencia de velocidad que, en ese momento, ya es demasiado tarde para apartarse. Así que veo que miró por el retrovisor y se fue hacia la izquierda, lo cual no es nada bueno. El año pasado lo llevábamos al límite absoluto, moviéndonos en el último segundo, y ya sabes que adelantar era muy difícil y que el reglamento estaba tan maduro que todo el mundo sabía exactamente cuáles eran los límites de esos coches, y ahora estamos en una nueva era en la que no sabemos exactamente cuáles son los límites”, argumentó Bearman.

Por último, comentó: “Sabía que me iba a doler cuando perdí el control. Eso estaba claro. Solo quería salir rápido para demostrar, sobre todo a mi familia, que siempre está viendo las carreras, que estaba bien. Porque, aunque desde fuera parecía un choque muy fuerte, estaba bien. Quiero decir, los coches son increíblemente seguros, lo que da fe del gran trabajo que ha estado haciendo la FIA”.

Después de la carrera en Suzuka, Colapinto habló del accidente en el que quedó involucrado de manera indirecta. “Para ser sincero, fue muy extraño; me sentía un poco indefenso. La diferencia de velocidad es enorme. Es casi como si estuvieras en una vuelta de salida y otro tipo en una vuelta de empuje. Es realmente extraño. Es una curva que estamos tomando a fondo y es más de 50 km/h más rápido que yo”, analizó.

Durante el parate de la temporada, Colapinto participó de un filming day con Alpine en el circuito de Silverstone en los últimos días. Tras esto, el argentino realizará una exhibición en Buenos Aires. La actividad en la competencia oficial de la Fórmula 1 se reanudará en los primeros días de mayo con el Gran Premio de Miami.