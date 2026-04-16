Quiénes son los grandes ganadores en los Premios Platino

Detalle de la estatuilla de los Premios Platino al Cine Iberoamericano (Foto: EFE/ARMANDO ARORIZO)

Los Premios Platino han dado a conocer este jueves los ganadores de 21 categorías, principalmente técnicas, de su XIII edición, galardones que se entregarán el 7 de mayo en México.

Los Premios Platino del cine iberoamericano son unos galardones creados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) en colaboración con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (Fiacine), Latin Artist y el apoyo de los institutos de cine, para reconocer a los profesionales de la industria cinematográfica iberoamericana.

Categorías de cine

Mejor actor de reparto: Álvaro Cervantes (Sorda).

Mejor actriz de reparto: Camila Pláate (Belén).

Mejor dirección de Fotografía: Mauro Herce (Sirat).

Mejores efectos especiales: Pep Claret (Sirat).

Mejor dirección de Sonido: Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas (Sirat).

Camila Pláate, protagonista del filme "Belén"

Mejor música original: Tomaz Alves Souza y Mateus Alves (El agente secreto).

Mejor dirección de Arte: Thales Junqueira (El agente secreto).

Mejor montaje: Eduardo Serrano y Matheus Farias (El agente secreto).

Premio al Cine y Educación en Valores: Belén.

Mejor diseño de vestuario: Helena Sanchís (La cena).

Mejor maquillaje y peluquería: Nacho Díaz y Ana y Belén López-Puigcerver (El cautivo).

Categorías de televisión

Mejor actriz de reparto: Andrea Pietra (El eternauta).

Mejor actor de reparto: César Troncoso (El eternauta).

Mejor música original: Federico Jusid (El eternauta).

Mejor montaje: Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow (El eternauta).

Mejores efectos especiales: Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol (El eternauta).

Andrea Pietra en "El eternauta"

Mejor dirección de Arte: Pepe Domínguez del Olmo (Anatomía de un instante).

Mejor dirección de Sonido: Daniel de Zayas (Anatomía de un instante).

Mejor dirección de Fotografía: Álex Catalán (Anatomía de un instante).

Mejor diseño de Vestuario: Fernando García (Anatomía de un instante).

Mejor maquillaje y peluquería: Marcos Cáceres y Dolores Giménez (Menem).

Fuente: EFE