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River Plate confirmó que Vera y Quintero se perderán el Superclásico ante Boca Juniors: cómo los reemplazará Coudet

El Chacho tendrá la tarea de armar el 11 inicial sin una pieza clave en el mediocampo y no podrá contar con un referente absoluto, que le dio una de las máximas alegrías al Millonario frente al Xeneize

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Fausto Vera se perderá el Superclásico (REUTERS/Agustin Marcarian)
Fausto Vera se perderá el Superclásico (REUTERS/Agustin Marcarian)

River Plate perderá para el Superclásico a un titular indiscutido como Fausto Vera y a un referente absoluto que le dio una de las máximas alegrías contra Boca Juniors, Juan Fernando Quintero. Ambos habían encendido las alarmas del Millonario en el duelo frente a Carabobo por la Copa Sudamericana: el mediocampista dejó el campo antes de los 20 minutos tras una dolencia en la rodilla derecha, mientras que el colombiano fue sustituido en el inicio del complemento y se dirigió directamente al vestuario.

El volante con pasado en Argentinos Juniors manifestó preocupación al salir del terreno de juego. “Me c*gué la rodilla”, les trasladó a sus compañeros, reflejando la intensidad de la molestia. Tras los estudios, se confirmó que Vera sufrió un esguince del ligamento colateral medial grado dos. De este modo, tendrá entre un mes y medio y dos meses de recuperación, con lo cual se perderá lo que queda del semestre, incluido el duelo frente al clásico rival el domingo a las 17 en el Monumental.

“Juan (Quintero) dijo que tenía un dolor en el entretiempo y podía seguir, pero después cuando probó en el partido a los pocos minutos pidió el cambio”, explicó Eduardo Coudet en la conferencia de prensa posterior al duelo copero. El cafetero padece un desgarro grado uno en el psoas izquierdo. Ante este escenario, en River hay dos interrogantes de cara al superclásico del domingo: quién será el reemplazante de Vera y si Ian Subiabre se mantiene en el equipo titular.

Para reemplazar a Fausto Vera hay tres candidatos naturales: Kevin Castaño, de muy flojo rendimiento en el partido ante Carabobo, al punto de que Eduardo Coudet lo reemplazó en el entretiempo y fue reprobado por el público del elenco de Núñez; Juan Cruz Meza, quien suele jugar abierto por la derecha, pero en la mini pretemporada en Cardales, el Chacho lo probó como mediocampista central y como doble cinco; y Giuliano Galoppo, quien se recuperó recientemente de un esguince de tobillo, aunque no fue convocado para el partido con los venezolanos porque el técnico entendió que está falto de ritmo futbolístico.

River vs Carabobo
Juanfer Quintero sufrió un desgarro en el psoas izquierdo (Fotobaires)

Lo cierto es que Coudet había quedado disconforme con el rendimiento de Subiabre en el clásico ante Racing en el Cilindro y el hecho de que haya sido titular en una formación conformada mayormente por habituales suplentes ya ponía de antemano en duda su presencia en el Superclásico.

Si a esto se le suma que no tuvo una actuación destacada y que el técnico también lo reemplazó en el entretiempo, el que se podría meter en el 11 contra Boca es el ecuatoriano Kendry Páez, de destacado ingreso frente a Carabobo. Incluso, el futbolista cuyo pase pertenece al Chelsea de Inglaterra protagonizó la jugada individual que terminó en el único gol, convertido por Sebastián Driussi a los 65 minutos, el cual le permitió a River ganar y asumir el liderazgo del Grupo H con cuatro puntos.

En consecuencia, la probable formación de River para el domingo contra Boca es con Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña. Juan Cruz Meza o Kevin Castaño, Aníbal Moreno, Ian Subiabre o Kendry Páez, Tomás Galván, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. El plantel se entrenará por la tarde del jueves, el viernes y el sábado, cuando quedará concentrado en el Estadio Monumental.

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