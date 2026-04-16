Flor Peña mandó al frente a Marley por su fugaz romance con Keanu Reeves: “Yo era jovencísimo”

En medio del stream de Martín Cirio, Marley contó indirectamente que habría salido con Keanu Reeves (Youtube)

En un momento de plena actividad profesional y con el streaming como uno de sus nuevos escenarios favoritos, Marley volvió a quedar en el centro del show mediático por una anécdota que descolocó a todos. En las últimas horas, el conductor sorprendió al revelar, con la complicidad de Flor Peña y Martín Cirio, que en el pasado habría tenido un encuentro íntimo con nada menos que Keanu Reeves, el icónico protagonista de Matrix y John Wick.

El episodio salió a la luz durante el streaming de Cirio, donde Marley y Flor compartieron anécdotas y confidencias ante las preguntas incisivas del influencer. La charla, cargada de humor y complicidad, fue subiendo de tono hasta que Flor decidió exponer a su amigo. “Se comió unas Keanu Reeves”, lanzó la actriz en medio de risas, desatando la curiosidad de Cirio y la reacción instantánea de Marley, que no pudo evitar ponerse colorado al recordar aquel episodio.

“Se pone colorado el tarado… Se comió las Keanu Reeves”, insistió Peña, mientras el streamer no perdía oportunidad de indagar: “¿Te la comiste? ¿Estaba rica? Si te ofrecen una Keanu Reeves, te la comés”. Marley, entre risas y algo de pudor, admitió: “Me pongo colorado. Fue hace mucho, yo era jovencísimo, conocí mucha gente… He viajado mucho entonces me pasaba en una época que yo llegaba a Los Ángeles y me invitaban a fiestas de Hollywood”.

El conductor, que desde hace años es una de las caras más populares de la televisión argentina, recordó cómo era moverse en el ambiente de las celebridades internacionales allá por los años 90 y principios de los 2000. “En los primeros años de mi vida, iba a una fiesta y estaba Tom Cruise. Era un pendejo de 20 años… ¿qué hago yo acá, en medio de toda esta gente? Fue muy temprano que me pasó todo a mí, entonces no caía”, relató Marley, intentando explicar cómo la vorágine de la fama lo llevó a vivir situaciones insólitas y rodearse de las figuras más importantes de la industria.

Marley habría tenido un encuentro con Keanu Reeves durante su juventud

La anécdota, contada entre bromas y carcajadas, fue tomando vuelo y Marley se permitió una cuota de humor y picardía. “A los 15 años iba a una fiesta de 15 y bailaba música de Madonna y Michael Jackson, y a los 20 los conocí. ¿Qué hago acá con esta gente? Me los coj... a todos”, dijo, provocando la risa de todos en el estudio y en la transmisión online.

Martín, siempre atento a los detalles, fue un poco más allá y quiso saber si en las entrevistas que Marley realizaba para la televisión también había lugar para el “coqueteo” o si los encuentros con famosos quedaban reservados para las fiestas privadas. “En las fiestas de Hollywood me ha pasado que, de repente, alguien te tiraba un poquito más de onda. Yo era muy joven, entonces, viste, igual era demasiado alto, muy flaco era en esa época. Entonces, tampoco daba cara de bolu..., que no digo que hoy no la tenga”, bromeó.

Flor no perdió la oportunidad de sumarse al juego: “No, ahora sos un bolu... con cara vieja, pero entonces eras un bolu... con cara joven”. Cirio, por su parte, analizó la cuestión del atractivo internacional: “Vos capaz lo que tenías en contra para mí, en Estados Unidos, es que das albino y das como uno más de ellos. Como que a ellos siento que no les calienta tanto, les calienta más lo latino y vos no das latino”.

Entre risas con Flor Peña y Martín Cirio, Marley recordó sus años de juventud en Hollywood (Captura de video)

Marley coincidió y sumó una observación sobre cómo su aspecto abría puertas para la charla. “A todo el mundo le parecía raro cuando me veían porque pensaban todos que yo era alemán. Italianos me han tirado también, pero no, no doy muy italiano. Pero bueno, suizo, esa onda, digamos. Entonces, siempre se sorprendían cuando les decís argentino. Entonces, ahí me daba un tema para hablar”.

La charla dejó en evidencia la frescura y el humor con los que Marley transita cada etapa de su vida profesional y personal. Ya sea en televisión, en sus viajes o en el streaming, el conductor sigue mostrando que su carisma y su espíritu aventurero lo llevan a vivir historias insólitas, siempre con una sonrisa y la capacidad de reírse de sí mismo y de las situaciones más inesperadas, incluso si una de ellas incluye a una estrella de Hollywood como Keanu Reeves.